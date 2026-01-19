今年「大寒」真的冷！廖大乙：把握大寒到立春 讓穢氣滾蛋

〔記者陳鳳麗／南投報導〕明天(20日)是1年中最後節氣「大寒」，遇強烈冷氣團南下，天氣真的寒冷。民俗專家廖大乙說，感覺乙巳年運勢不順的人，不妨把握「大寒」到「立春」之間的16天，使用簡單的「叫穢氣滾蛋」方法，就能驅趕衰運迎接好運。

明天是24節氣中的「大寒」，祖先有句俗諺「大寒不寒，春分不暖」，意思是若「大寒」這天不冷，翌年的「春分」時節天氣就還是非常寒冷，今年的「大寒」正好是強烈冷氣團南下，氣象預測要冷到週五，剛好符合節氣，也讓人期待國曆3月20日的「春分」節氣能變溫暖。

廣告 廣告

民俗專家廖大乙指出，乙巳年變動大，很多人心情紛亂，也有人感覺運勢不佳，若想甩掉穢氣、厄運，有兩個簡單的方法，第一個是除舊布新法，即從「大寒」到「立春」的節氣，把家中枯萎的植物、過期的藥品或食品丟掉，此時正好是過年前大掃除期間，真的可以除舊布新，把不好的丟掉，迎接好的氣場。

廖大乙說，第二個方法叫「穢氣滾蛋法」，只要煮備5個煮熟的鴨蛋，拿其中1個在頭上滾動3圈，並默念或大聲唸出「穢氣滾蛋」，接著把這個鴨蛋剝殼吃掉，剩下4個鴨蛋可分享給親朋好友，除了祝福他們「穢氣厄運都滾蛋」，另外親友在剝鴨蛋殼的時候，也是幫忙脫舊殼迎新生。

廖大乙建議使用「穢氣滾蛋法」，準備5個熟鴨蛋，1個在頭上繞3圈，默念「穢氣全部滾蛋」。(記者陳鳳麗攝)

廖大乙也建議從大寒到立春之間，丟掉枯萎植物和過期藥品、食品，才能除舊布新。(記者陳鳳麗攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

下探8度！本週氣溫V型反轉 降雨熱區1圖看懂

北部今晚溫度急降！ 強烈大陸冷氣團南下 山區防局部大雨

【1/19～1/25星座錦囊】迎大寒「4星進站水瓶座」！推動變革、清理人生害蟲好時機…

濕冷天氣來了！未來一週冷氣團來襲三部曲 這1天溫度才回升......

