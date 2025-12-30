今年「小寒」劇烈變動感強襲！命理師示警：留意「澤火革」威力

命理師提醒，今年「小寒」將明顯感受到劇烈變動感。示意圖／劉耀勻攝

2026年1月5日將進入今年倒數第二個節氣「小寒」。命理師柯柏成指出，由於小寒在冬至及過年之間，導致大部分人會忽略這個節氣，但今年值年卦是「澤火革」，所以這次的「小寒」將明顯感受到劇烈變動感，需要特別留意。

柯柏成在臉書發文表示，「小寒」是二十四節氣當中倒數第二，與大寒、小暑、大暑及處暑一樣，都是表示氣溫冷暖變化的節氣，「小寒」意思是天氣已經很冷，但還沒到非常冷的地步，過往因為在冬至這個大節氣之後，重要性就會被掩蓋住，相對而言沒沒無聞，又因為後面接著就要過年，大部分都會忽略這個節氣。

但今年狀況特別，不是暖冬也非寒冬，而是忽冷忽熱，柯柏成指出，這次充分體現劇烈變動值年卦「澤火革」的威力，今年發生的大事，都是具有革命性前所未見的狀況，在小寒這個節氣會有特別明顯的感受。

據道家經典《淮南子·時則訓》記載，「季冬之月，招搖指丑，昏婁中，旦氐中。……朝于玄堂右個。命有司大儺，旁磔，出土牛，以送寒氣。征鳥厲疾，乃畢行山川之祀，及帝之大臣、天地之神祇。」

其中「大儺」是古代宮廷舉行盛大驅鬼逐疫儀式，換作現代的意義就是可以開始進行年終大掃除、驅除晦氣、淨化環境磁場，如果都要等到除夕前一週才開始清理，那就會很辛苦了，所以依照《淮南子》的指導，若有些大型廢棄傢俱要處理的話，可以從這時候開始慢慢清理。

在「小寒」時，據《淮南子》指導，天子在這個節氣會配合水德，穿著深色衣服、飲食溫熱食物、早睡晚起，調整自身能量場，與天地同頻，「飾國典，論時令，以俟嗣歲」，意即「與大臣修訂法典，研討時令，規劃來年。」在現代意義代表著，進行年度總結與規劃的最佳時機，可以靜心思考，明確新年方向。

此外，「小寒」常處「二九」、「三九」之間，民間用艾草灸關元、足三裡等穴位以助陽氣，睡前用熱水泡腳，並加入生薑、花椒等，可以驅寒活血，建議在這個節氣可以多泡泡腳，有助於養生及健康。



