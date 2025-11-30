今年「跨年卡司」最強不是台北？一票人點名它：3大鐵肺歌后有夠嗨

101煙火秀是許多民眾跨年必看的節目之一。（示意圖／資料照）

鄰近年末，各縣市跨年晚會海報紛紛出爐，許多民眾也開始規劃自己想要參加的跨年晚會，或是準備透過電視、網路收看節目。一位女子近日列出各縣市跨年晚會演出名單，好奇「今年跨年卡司誰最強？」，貼文曝光後引發熱議，其中最多人點名的就是台東，集結「A-Lin」黃麗玲、戴愛玲、「阿妹」張惠妹，再加上炒熱氣氛的玖壹壹和其他實力派歌手，卡司陣容太強大，注定成為跨年焦點。

原PO在Dcard發文列舉今年跨年陣容，從台北、桃園、台中、雲林、嘉義、高雄、屏東、台東，其中台東卡司除了A-Lin、阿妹還有玖壹壹，讓原PO大讚很超值，「個人覺得台東這次很強欸」。

廣告 廣告

對此，許多網友紛紛回應，「海報真的每年都很醜，尤其是台北」、「我才知道鳳小岳會唱歌？！」、「這次嘉義可以說是歷年來最熱鬧的」、「無感，對跨年已經無感的老年人過來＋1」、「頌樂去嘉義是大才小用吧」、「桃園的，徐若瑄站C位好意外」。

不少人則認同台東卡司真的很強，「A-Lin、阿妹、愛玲三大鐵肺歌后集結也太嗨」、「台東吧」、「台東強得沒朋友了」、「我這幾年都看台東，幾乎都實力派歌手」、「台東有阿妹跟A-lin怎麼輸？」、「台東擠爆了」、「台東蒿吐露絲（How to Lose）」、「其實這樣看起來好像真的台東最強，雖然台北有我愛的蔡健雅」。

更多中時新聞網報導

秋冬變天 鼻過敏、痠痛找上門

保健》骨質流失難恢復 飲食運動防骨鬆

振永《回到20歲》遭狂粉跟蹤嚇壞