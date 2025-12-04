今年「8個月內」已有1819人因交通事故往生 交通部啟動「道安三箭」目標讓死亡率下降7%

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台灣每年交通事故死亡人數高達近3千人，連國際社會也關切。交通部今（4）日在交委會報告中發布最新統計，今年1至8月交通死亡人數達1819人，雖比113年同期減少119人，又比112年同期減少170人，但距離交通部設定每年死亡率要下降7%的目標，仍有段差距。

交通部在報告中表示，今年啟動道安三箭政策，以持續提升道路安全，分別為增加路口停止線至行穿線最小淨距、省道路口照明改善，以及汽車隔熱紙透光率改善，在工程面則已完成路口行人安全設施改善1316處、人行道改善長度120.75公里、減少路側障礙物703處、完成校園周邊暨行車安全道路159處。

交通部強調，公路局持續針對轄管省道推動5000處路口工程改善、400處路口照明強化、減少130處路側障礙物以及6公里人行道改善作業，提升省道整體道路安全。截至10月底止，已完成4345處省道路口工程改善及291處省道路口照明強化。

此外，交通部也針對駕駛訓練進一步精進，包括提升辦理機車駕訓補助與道路安駕訓練參訓人數，今年規劃辦理4萬5000人機車駕訓及考前道路訓練補助計畫；今年2月起危險感知評量新增加體驗題目，提升考生辨識危及行車安全時，儘早採取必要措施，避免發生危險能力。

交通部也透露，目前正審訂機車道路訓練路線，規劃試辦考前道路訓練及提供參訓補助。

