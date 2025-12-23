今年1到9月台灣500萬人次訪日本 18家航空經營台日航線 台南飛熊本23日首航

台灣虎航台南—熊本23日首航，站方特別準備水門禮慶祝。（圖片來源／民航局提供）

南部鄉親前往日本更方便了！台灣虎航新闢的台南—熊本與高雄—熊本航線皆在今（23）日首航，後天（25日）台虎台南—沖繩航線也將首航，南部直飛日本已有9處航點，旅客選擇更為多元。

台南熊本23日首航，台南沖繩25日首航

在台南市長黃偉哲、立法委員林俊憲、陳亭妃、民航局長何淑萍與台灣虎航商務長許致遠共同見證下，台虎今天首航台南—熊本航線；不遠處，台虎高雄—熊本也在今天首航，站方特別準備「水門禮」慶賀，台虎董事長黃世惠與立法委員許智傑也陪著旅客搭乘首航班機前往熊本。

台南市長黃偉哲、立法委員林俊憲、陳亭妃、民航局長何淑萍與台灣虎航商務長許致遠共同見證下，台虎今天首航台南—熊本航線。（圖片來源／民航局提供）

民航局局長何淑萍表示，她要特別感謝台虎回應南部、特別是台南鄉親的期待，努力整合各項資源，讓兩國民眾能有更頻密的航班可供利用。

台南人去熊本，不用再跑去外地坐飛機

何淑萍表示，台南歷史悠久，人文底蘊豐富，更是美食之都，台南與熊本間僅需2小時5分鐘航程，相信將能吸引更多日人前來台南旅遊，促進台南旅遊發展，也希望大家共同努力，使這條航線能更加充分的運用。

今年1至9月國人前往日本居首位，累計逾500萬人次，沖繩又是台灣人最喜歡去的地方之一。（攝影／鄭國強）

民航局指出，自疫情後，台日往來持續熱絡，依據交通部觀光署最新統計，今年1至9月國人前往日本居首位，佔比約3成，累計逾500萬人次；目前營運臺日航線的航空公司計有18家，飛航日本33處航點，其中，台灣虎航飛航日本已有25處，為台南飛航日本航點最多的航空公司。

民航局表示，台灣虎航加入後，目前高雄機場飛日本航點已有9個(成田、關西、名古屋、沖繩、福岡、岡山、新千歲、仙台、熊本)、每週雙向共240班；台南飛往日本航點則有熊本、沖繩2處，每週雙向共8班。

