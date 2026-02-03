今年1月就有6件！台人赴韓國當車手詐騙暴增 外交部提醒勿濫用免簽待遇

外交部發言人蕭光偉。李佳穎攝



台灣的護照前往許多國家都有免簽待遇，近期遭發現我國民眾鑽漏洞，利用免簽證入境泰國、韓國等地，從事詐騙車手、或是偷渡至緬甸和柬埔寨等地進行電信詐騙、組織犯罪或網路博弈等非法行為，並因此遭到當地警方逮捕，外交部提醒勿濫用免簽待遇，參與不法活動。

外交部發言人蕭光偉提醒，外交部發現近期有愈來愈多國人利用免簽證入境泰國、韓國等地，從事詐騙車手、或是偷渡至緬甸和柬埔寨等地進行電信詐騙、組織犯罪或網路博弈等非法行為，這些涉案的國人因違法被當地警方逮捕、判刑，或被詐騙集團控制，甚至遭受強迫勞動。

蕭光偉表示，今（2026）年1月以來已發生6件國人赴韓國擔任詐騙車手的案例，過往1、2個月才有1件，如今已經暴增，另有運毒及拍攝軍事設施等違法情形遭韓國警方以現行犯逮捕的案例；國人如違反當地法律規定，將受到當地執法檢調機關的調查及處罰。

蕭光偉另提到，以泰國而言，部分國人在免簽入境後，私自越境，偷渡到緬甸及柬埔寨等國家參與博弈或詐騙等不法工作，這類行為已引起當地政府的密切關注；泰國政府為防範外籍人士濫用免簽措施，已加強入境審查。

蕭光偉強調，部分受害者有向我國的相關駐外機構求助，因此再次提醒國人，務必謹慎利用免簽證入境待遇，避免參與不法活動。他也呼籲，國人切勿輕信網路或不明廣告中所謂可提供免費機票、住宿等優渥條件的海外高薪工作機會，應謹慎查證真偽，避免因一時疏忽成為詐騙受害者。

蕭光偉表示，若有疑慮，可以撥打165反詐騙專線進行查詢。國人應避免心存僥倖，赴海外從事非法行為，否則可能面臨監禁、喪失自由、遭受人身危險，甚至造成重大財務損失，使自身及家人均蒙受嚴重的傷害，得不償失。

