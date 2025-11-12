今年1月才建成！四川紅旗特大橋突斷坍 橋體裂解直墜畫面曝

中國四川省紅旗特大橋11日崩塌，揚起驚人塵土。翻攝自新浪網



四川阿壩州馬爾康市雙江口水電站紅旗特大橋今年1月才合龍建成，昨日（11/11）卻驚傳垮塌事故，橋體突然斷裂坍塌入河，現場濃煙滾滾、碎石飛濺。當地政府相關人員證實事故屬實，初步研判疑似是因橋邊發生山泥傾瀉，導致連接山體的橋墩和橋面斷裂，不過由於主責單位10日就已進行交通管制，因此未出現人員傷亡。

畫面中紅旗特大橋的橋體落入下方足木足河，現場揚起巨大煙塵，只剩下連接左岸的橋體矗立在水中。阿壩州交通運輸局工作人員表示，紅旗橋處在雙江口水電站的庫區，11月10日工作人員巡邏時就有發現橋頭路面和邊坡出現裂縫，當日就進行交通管制，因此這次事故並未造成人員傷亡，目前專家組已趕赴現場調查事發原因並進行安全評估，初步判斷裂縫是因旁邊山體發生滑坡所致。

廣告 廣告

儘管當局聲稱橋樑工程品質沒問題，事故主因是山體滑坡，不過事發後仍有不少網友質疑「這裡面有多少回扣？」「這樣建在『高風險區』的特大橋，建設前是否對兩岸的山體地質情況進行詳細考察？設計和建造期間為何沒有採取加固措施？」也有網友嘲諷，「天天贏麻了，這錢真是打水飄了」。

據公開資訊顯示，阿壩紅旗特大橋全長758公尺，主跨220公尺、主墩高172公尺，採三跨一聯預應力混凝土連續剛構設計，由中國電建集團成都勘測設計研究院設計建造，2025年1月完成合龍並正式通車，被譽為「雲中之橋」。

更多太報報導

泥水狂灌！蘇澳煙波飯店B1「整排車泡湯」住客想開走被攔 在地人揭真相

吳亦凡驚傳死在獄中 「滿足不了大哥」死因3說法瘋傳！官方開鍘狂刪文

祥碩前Q3大賺5股本 Q4不淡！明年搭AMD高階發威+新代工客戶加入衝續創新高