今年1至10月赴中失聯、遭關押178人 陸委會示警風險大幅增加

陸委會示警，國人前往中國人身安全風險大幅增加；示意圖。（Pixabay／Image by Gaston Laborde）

國人前往中國後，失聯、遭中共不當留置盤查或關押事件層出不窮！陸委會近日就公布最新數據，顯示今年1至10月就高達178人，是去年全年的3倍多，顯示國人前往中國人身安全風險大幅增加。

陸委會4日公布最新統計數據，國人去年前往中國後失聯、遭不當留置盤查或疑遭限制人身自由統計有55人，然而今年1至10月統計的就有178人，相較去年全年的增加逾3倍，顯示國人前往中國人身安全風險大幅增加。

從陸委會曝光的圖表顯示，今年4月高達25人失聯、遭不當留置盤查或疑遭限制人身自由，9月次之也有24人，5、6、7、10月均超過20人，今年最少落在2月僅5人；而去年最多落在4、9月有9人，最少落在8月僅2人。

廣告 廣告

陸委會公布最新統計數據，國人去年前往中國後失聯、遭不當留置盤查或疑遭限制人身自由統計有55人，然而今年1至10月統計的就有178人。（翻攝自臉書@大陸委員會）

陸委會提醒國人，中共執法具高度不確定性，法制長期欠缺透明，國人前往中國誤觸法令或遭入罪的人身安全風險大增，務必謹慎思考赴中的必要性及留意相關風險，以確保自身安全。

陸委會強調，國人如有必要前往，行前可至本會「國人赴中港澳動態登錄系統」進行登錄，以利政府提供協助及服務。不過網友則稱「怎麼沒有附一下113年國人赴陸總人數，怕恫嚇不了台灣人民嗎」「光是詐騙犯就占多數」。

更多鏡週刊報導

注意！國人赴中44人失聯、95人遭關押 陸委會：避免非必要旅行

23舔共藝人查處完「安全下莊」 陸委會警告：下次必動用規定

年改後仍享穩定退休金 教長鄭英耀：69%教師月退平均5.8萬元