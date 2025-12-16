今年2月才上任！酷澎台灣負責人傳閃辭 公司婉轉證實

酷澎（Coupang）日前因訂閱制的「WOW會員」、個資外流事件引發熱議，近日再傳出今年2月剛上任的酷澎台灣市場負責人Sandeep Karwa已經離職。對此，酷澎回應，各項業務運作均維持正常並獲得充足資源支援。

酷澎。（示意圖／美聯社）

台灣市場負責人印度籍Sandeep Karwa今年2月剛上任，近日卻傳出已離職，據媒體報導，Sandeep Karwa被供應鏈廠商評為「操作靈活但不熟稔台灣市場的台灣市場負責人」。不過目前Sandeep Karwa在個人求職社群平台LINKEDIN頁面上仍顯示為在職狀態。

根據《NOWNEWS今日新聞》報導，酷澎回應，由各部門主管組成的營運委員會持續提供整體性的策略指引與決策支持。各項業務運作均維持正常並獲得充足資源支援，未來也將進一步推動酷澎在台灣市場的長期、穩健發展。疑似間接證實閃辭的消息。

