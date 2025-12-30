今年3.5萬起地震 嘉南增6.9倍

元月份嘉義大埔地震嘉南地區共測得顯著有感主震與餘震共六十二起，是近五年平均值的六點九倍。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯∕台北報導

中央氣象署統計，今年台灣地區測得顯著有感地震共有一五六起，其中嘉南地區有六十二起，是近五年平均值九起的六點九倍。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富三十日指出，今年共觀測到超過三萬五千餘起地震，其中顯著有感地震一五六起，接近十年平均值的一五０起，其中規模六以上強震有六起，規模最大是十二月二十七日震央位於宜蘭外海的規模七點零地震。

吳健富表示，元月份嘉義大埔地震發生後，截至二十五日共觀測到二０八起有感地震，其中六十二起為顯著有感地震，是近五年平均值九起的六點九倍。

吳健富表示，菲律賓海板塊持續推擠歐亞大陸板塊，台灣島正位於兩板塊的碰撞區，地震震央呈現越往北震源越深，越往西越淺的分布情況，尤其嘉南平原地震之深度多為十五公里以內的淺層地震，因此可感受的震度是比較強烈。