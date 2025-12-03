今年5月還有15家分店！「十盛」再爆僅存1門市 官方社群也消失

十盛熟成奶茶專賣店目前僅剩1家店面。圖／翻攝自十盛熟成奶茶專賣店官網

由百萬網紅小吳與藝人紀卜心共同創辦的手搖飲品牌「十盛熟成奶茶專賣店」，自去年4月12日於台北市大安區通化街開設全台首間門市，至全盛時期共創立23家分店；不過去年7月遭消基會點名「乳源標示不清」問題，引起消費者抵制，如今僅剩1家門市營運、官方社群也已經刪除，成短命網紅飲料店，再次引發話題。

去年4月12日「十盛熟成奶茶專賣店」於台北市通化街首開門市，當時主打以日本北海道十勝乳源為基底製成熟成奶茶，開業爆紅後每天吸引大批人潮排隊嘗鮮，全盛時期更開設23家分店。

廣告 廣告

直到去年7月遭消基會點名「乳源標示不清」，起初官網僅標示使用「北海道牛乳」，未向外說明牛奶品牌，直到消費者開始抵制，才發布聲明致歉，表示每杯熟成奶茶都是以北海道乳源為原料，並搭配台灣本地鮮奶一起調和配置，其中「熟成生乳中含有奶精成份」讓奶茶喝起來更加濃郁。

十盛熟成奶茶專賣店去年7月針對「乳源標示不清」一事發布聲明。圖／翻攝畫面

見習網美小吳事後也拍攝影片，坦承店內奶茶「非純鮮奶茶」，引起消費者不滿，即使品牌祭出各式優惠活動、聯名商品、推出冰淇淋等新品吸引消費者回流，仍爆出倒店潮；然而品牌今年5月才針對此事回應，部分加盟主基於「自身營運規劃選擇結束營業」，予以尊重之餘也提供完善退場協助，並表示仍有15家門市提供服務。

如今再遭爆十盛全台灣僅剩桃園中正1家店面，官方臉書悄悄刪除、公司早已空轉，短短1年8個月就面臨退場，消息曝光，也讓網友直呼成「阿娘喂！廖老大」後短命網紅飲料店、「跟廖老大和超哥比還是遜了一點」、「高割離席」再次引起討論。



回到原文

更多鏡報報導

波音737消失了13年！才發現一直停在機場 印度航空證實

航空史上最大謎團「馬航MH370」消失11年！懸賞21.9億重啟搜索 事件回顧

要確定欸？衛生局竟要求懷孕女性「回報生理週期」等個資 用意曝光