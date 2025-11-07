今年6月才被逮！日公務員同地點再因「偷拍裙底」被捕 手機相簿驚見多位女性受害

任職於岩手縣水產部的日本公務員佐佐木，昨日再度因偷拍女性裙底風光被逮。（圖／翻攝畫面）

昨（6）日傍晚5時許，一名20多歲女性上班族在台北市大同區南京西路一帶，驚覺遭後方男子以手機尾隨偷拍裙底風光，經熱心民眾協助後將該名男子壓制在地並報警處理。警方到場後，卻發現這名偷拍色狼，是今年6月才在同一地點因為偷拍被逮的33歲日本籍公務員佐佐木貴典（SASAKI TAKANORI）。

據了解，一名年約20多歲、身著短裙的女性昨（6）日在南京西路一帶騎樓行走時，遭到佐佐木盯上，將手機藏在皮包內尾隨偷拍。由於形跡可疑，路上有熱心民眾立刻上前制止，現場發生拉扯，最後由一名壯漢出手將佐佐木壓制在地並大喊報警。

警方抵達後將佐佐木帶回派出所，在檢視其手機時，不僅發現受害女子的裙底影像，還在手機相簿中發現多張其他女性的私密影像，當場依《刑法》妨害性隱私罪現行犯逮捕，並移送士林地檢署偵辦。士檢今（7）晚聲押獲准，後續將清查其他偷拍案件。

根據此前報導，任職於岩手縣水產部的佐佐木今年6月以觀光名義來台旅遊，卻在中山捷運站的電動手扶梯因為偷拍女子裙底風光遭警方逮捕，並被法院裁定收押。士林地院7月判處他4個月徒刑、得易科罰金12萬元。當時，岩手縣政府還公開道歉，強調將對佐佐木進行嚴懲，未料他因官司尚未定讞前被限制出境，滯留台灣期間又故技重施，且再度被逮。

