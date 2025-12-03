今年8國12艦穿越台海 國安局：現有4批共軍編隊在西太平洋

國安局蔡明彥透露，今年共8國、12艘艦穿過台海，而截至今天早上，現有4批共軍編隊在西太平洋活動。（劉宇捷攝）

近期越南、紐西蘭等國軍艦通過台海，部分解放軍行動引發我國高度反應，立委陳俊宇今（3）日在立院質詢，針對台海周邊共軍及外籍軍艦動態國安局是否有掌握？國安局長蔡明彥則透露，今年有8國、12次外艦穿越台海活動，其中包括越南；而截至今日上午中共的水上兵力共有4個編隊在西太平洋活動。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部長林佳龍、國安局蔡明彥針對「美中領導人再次通聯後對國際秩序及區域情勢發展」進行專案報告，並備質詢，會中立委陳俊宇關切外籍軍艦通過台海，及解放軍相對的反應情況。

陳俊宇指出，中國針對外國軍艦通過台海的應對措施是否有增強趨勢？以及周邊共軍動態國安局是否有掌握，以及有何看法評估。對此，蔡明彥答詢表示，國安局跟國防部透過聯合情監偵系統，掌握外艦及共艦在台海周邊水域的活動。

他進一步說，目前以今年來講已有8個國家、有12次通過台海的相關活動。這8國包括美國、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、越南、英國跟法國，12次活動也有包括2次聯合行動，美、英聯合行動及澳洲、加拿大聯合行動。由此可看出美國友盟對國際社會、對台海區域和平穩定的重視。

至於中共在外艦通過台海時，蔡明彥表示，他們基本原則就是「逢艦必跟」，派出相關的海上兵力來進行跟監活動，另外可能也會透過一些空中兵力來做模擬攻擊，以表示共軍在台海地區軍事上的存在與主導權；不過，他也指出，國際友盟並因此有所退卻。

蔡明彥更透露，截至今日上午，目前中共的水上兵力有4個編隊在西太平洋周邊水域活動。目前11、12月是中共年度考核、演訓的熱季，國安局秉持料敵從寬，持續注意有沒有活動變化；同時，也都有跟國防部、國安情報機關合作，有必要的話也會啟動跟友盟的情資交流合作，包括科技情報交換。

