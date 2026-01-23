今年AI投資關鍵字：缺！00988A稱霸唯一雙位數績效王 秘訣揭露

市場現有的5檔海外主動式ETF，其中有4檔今年績效繳出正報酬，最強的主動統一全球創新（00988A）今年以來已大漲14.29%，是今年唯一漲幅突破雙位數的海外主動式ETF，其次是主動元大AI新經濟（00990A）的8.13%。

專家分析，主動式ETF的靈魂在於經理人的眼界，統一00988A之所以績效亮眼，不只是買輝達、台積電等AI心臟，更買進能讓這些心臟跳動的「基建生態系」，近期各族群快速輪動，00988A都不漏接，精準收割成長紅利。

專家分析，2026年全球投資的核心命題為「缺」字訣，從算力、記憶體、傳輸頻寬到電力供給，都因短缺而掌握定價權，而00988A持股有四大核心布局：

1. 缺算力：布局「半導體上游」 隨著大型語言模型（LLM）與物理AI的爆發，高效能運算晶片供不應求。00988A重倉布局NVIDIA與台積電，確保獲取最上游的溢價空間。

2. 缺頻寬與記憶體：布局「光通訊與HBM」 當算力提升後，數據儲存與傳輸變成了新的瓶頸。HBM(高頻寬記憶體)供需緊繃，迎來超級循環漲價潮；而00988A第一大持股為美光，同時手握SANDISK、威騰等，大啖記憶體紅利。

而光通訊大廠Lumentum則可解決資料中心內部「光進銅退」的頻寬短缺問題，也是00988A的核心持股。

3. 缺電：布局「資源創新與核復興」 AI資料中心是吃電怪獸，00988A大量配置西門子能源(Siemens Energy)與GE Vernova等電力設備巨頭，瞄準美國電力網更新與「核能復興」題材。當市場多聚焦在技術應用的落地，00988A已先行卡位「能源創新」行情。

4. 缺安全：布局「主權AI與國防」 在各國爭搶主權AI之下，AI浪潮不再只是矽谷幾家科技巨頭的遊戲，而是升級為全球的「基礎建設競賽」，連帶也引發地緣政治緊張，導致國防與資訊安全需求激增。

不同於一般科技ETF，00988A宏觀地納入國防相關持股，德國萊茵金屬(Rheinmetall)補足了國防安全的剛需缺口，而Palantir則解決了政府與企業在資料管理上的安全缺口。

專家表示，在經濟學中，價值往往是透過「比較」所產生，投資市場則是績效見真章，統一00988A是今年唯一跑出雙位數漲幅的海外主動式ETF，這樣的表現絕非偶然。當多數投資人追捧AI晶片股，聰明錢已經重兵部署AI運算背後的剛性需求，這就是經理人的智慧財。

未來的AI投資不再只是與AI沾上邊就能漲，主動式ETF有專業經理人提前卡位趨勢，投資人可以擇優布局。

