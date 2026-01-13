今年APEC由中國主辦 外交部：積極參與目標不變

亞太經濟合作(APEC)「第一次資深官員會議」(SOM1)預定2月在中國舉行，外交部今天(13日)表示，我國做為APEC完全會員，積極參與的目標不會因為中國主辦而改變，也希望中國能遵循過往慣例與實踐，平等對待會員，並確保我國與會人員的人身安全。

「亞太經濟合作」是亞太區域最重要的經貿合作論壇，台灣不僅是正式會員，多年來更持續參與會議及活動，積極做出具體貢獻，彰顯我國是APEC「建設性完全會員」。

今年APEC輪由中國主辦，首場活動「非正式資深官員會議」(ISOM)已於去年12月中旬在深圳舉行，我國循例由APEC資深官員、外交部國際組織司司長孫儉元出席，外交部當時表示沒有發生打壓情事。

即使如此，面對將於2月1日登場的「第一次資深官員會議」，外交部仍會做好各項準備，不僅要全面參與，更會確保我方與會人員的人身安全，全力提升台灣在APEC的能見度，並期盼於相關議題扮演領導角色，外交部國際組織司司長孫儉元說：『(原音)這個部分我們已經跟相關各方做密切溝通協調，我們也希望中國方面做為一個主辦的會員，能遵循其他會員主辦APEC會議的慣例跟實踐、還有APEC相關規定，平等對待我們，並確保我國各部會與會人員的人身安全。』

外交部已多次表達我方立場。我國於1991年與當時的APEC主辦經濟體韓國簽署入會備忘錄，正式成為APEC完整會員，會籍名稱是「中華台北」；在該備忘錄中，並無有關「一個中國原則」的文字，並敘明我國與其他APEC成員在平等基礎上參與各項會議及活動。