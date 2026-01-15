今年COMPUTEX聚焦AI、機器人 黃志芳：天王巨星都將現身

外貿協會今天(15日)舉辦年度記者會，董事長黃志芳宣布，今年工作聚焦全球布局、產業AI化、AI產業化等面向，尤其今年台北國際電腦展(COMPUTEX)將擴大辦理，並將世貿展覽館設為AI、機器人專館，屆時大家熟知的科技界天王巨星都將現身展覽。

黃志芳指出，川普(Donald Trump)2.0時代下，地緣政治正重塑全球秩序，總體經濟重寫遊戲規則、AI科技也重新定義生產力，使得產業、商業模型、金融、貿易、工作及生活方式都出現典範轉移，也讓台灣企業面臨二次轉型的挑戰，不能只依賴勞力，必須導入機器人，形成管理人、AI、機器人的協作生態系。

廣告 廣告

黃志芳表示，當前全球有兩大AI軍備戰場，首先是包括七大科技巨頭在全球通用人工智慧(AGI)、超級人工智慧(SGI)的霸權爭霸戰，這屬於雲端服務的戰場，台灣半導體、AI供應鏈將成大贏家；另一戰場則是屬於地端，為企業應用的生存決戰，因為AI應用決定了企業未來競爭力，這是所有行業的生存關鍵。

黃志芳以中國打火機企業東億為例，表示東億投入高度自動化投資，壓低人工成本，進而拿下全球7成市佔率，為台灣企業帶來警訊。他認為，低毛利產業更該升級，且競爭對手從「成本國家」變成「工程化製造體系」，若台灣製造無法轉化為系統能力，品牌與技術終將失守。

黃志芳強調，貿協今年從2.0進入3.0，將朝全球戰略情報與供應鏈韌性的協調中心，集情報、資本、貿易三位一體的戰略執行機構邁進，可扮演貿易決策智庫、數位生態系統營運者、風險管理引導者等角色，為此，工作重點將聚焦在全球布局、產業AI化、AI產業化等面向。

黃志芳透露，今年台北國際電腦展(COMPUTEX)將擴大辦理，除了在南港展覽館1館、2館舉行外，還將世貿展覽館設定為AI、機器人專館，且在來賓方面，「過去大家熟悉的科技界天王巨星，今年還是會繼續來支援」。

黃志芳表示，今年將在美國、日本、歐洲舉行旗艦級台灣形象展，新南向市場方面則選擇在菲律賓辦理台灣形象展；另外，有鑒於國防產業將成台灣下一座護國神山，儘管台北國際航太暨國防工業展下一屆是在2027年舉行，但今年將先舉辦國際論壇，盼能激活國防產業生態。

黃志芳指出，今年上半年將推出全台第一個專為企業打造的AI業務開發特助(AI Agent)「SAIL」，讓企業一鍵輸入買主公司名稱，即可獲得相關買主及商情的背景資訊、協助決策分析，而台灣經貿網也會提供採購及行銷的AI特助服務。

另外，台中市政府委託貿協營運的台中國際會展中心將於今年3月正式營運。黃志芳透露，今年已排滿超過50檔展覽，年初到年尾都有展覽，預約率達24％，已創台灣新展覽會館的紀錄，預期將帶動新台幣170億到200億的中部會展商機。