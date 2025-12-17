今年GDP估增逾7％卻稅收短徵？ 財長給解釋

財政部長莊翠雲在立院財委會備詢。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 財政部統計處日前指，今年稅收預估短徵高達500億元，引發網路熱議後，國民黨立委林德福今（17日）於立法院財政委員會關切，總統賴清德稱今年經濟成長可望超過7％，為何稅收卻短徵？財政部長莊翠雲則解釋，今年稅收其實比去年實徵數來的高，這主要只是實徵數與預算數的差距。

林德福質詢問及，今年稅收短徵，但稅收減少是中央政策的責任影響，相較疫情時代經濟衰退的疑慮，現在中央政府似乎要把責任推給地方政府？那地方統籌分配稅款會不會短撥？

莊翠雲回應，中央統籌分配稅款是用公式來計算，沒有中央高興撥多少就撥多少，也就是說，在財劃法裡面，對於所得稅、貨物稅、營業稅多少比例是進到中央統籌分配稅款，再依照公式分配給各地方政府，在這去年底的時候就會通知各地方政府，他們的分配預估數按照預算數來做分配，那到年度執行的時候，會按照實徵數來進行分配。

莊翠雲表示，如果這一年的稅收超過原來的預算數，那中央統籌分配稅款會比原來通知數高的話，他們會在第13次撥赴，但如果實徵數跟預算數有差距的話，那也會事先通知地方政府因應。

林德福再問，賴清德和財政部不是都說今年經濟成長可望超過7％，是十幾年來最高，那為什麼會有稅收短徵的狀況？

莊翠雲說明，因為今年預算數比去年實徵數編列高出947億元，所以目前中央的實徵數截至11月，比去年同期增加539億元，但跟預算數會有一個差距，所以他們預估今年的實徵數和預算數之間，他們認為會差到1到2％之間，這已經相當準，但會不會影響到中央統籌分配稅款的數額，這要等到12月底精算後才知道，但中央要事先通知地方政府有這樣的情形。

至於土增稅減少500多億元，莊翠雲表示，房地產要健康永續情況下發展，房市過熱大家也擔心房價高漲，也要考慮金融穩定，土增稅是因為大額案件交易減少、大額稅收減少。

民進黨立委郭國文則表示，稅收短徵的問題，一語道破在於今年編列的稅課收入在預算書審查就增加了4705億元，在立法院審查的時候又再加碼105億元，所以300到500億元之間不過就1％，就被詮釋成什麼經濟衰退，財政部要對外講清楚。

