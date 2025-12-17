今年GDP破7％「稅收卻短徵」財政轉壞？ 財長莊翠雲回應了

【記者許麗珍／台北報導】今年台灣經濟成長可望逾7％，但財政部日前統計今年稅收達標機率低可能出現短徵，多位立委質疑財政轉差，財政部長莊翠雲今表示，今年可能出現短徵是因預算數跟實徵數間的差距，不是財政轉壞或財政不好。

立法院財政委員會上午審查攸關調降啤酒關鍵原物料麥芽及啤酒花關稅的海關進口稅則部分稅則修正草案，邀請莊翠雲列席報告，並備質詢。

台灣主計總處上修2025年經濟成長率至7.37%，創下金融海嘯以來15年新高，主因AI帶動出口與投資強勁，尤其半導體與相關科技產業表現亮眼，但也伴隨產業兩極化問題，傳統產業感受較少。

不過財政部日前公布前11月全國總稅收新台幣3兆5813億元，創同期新高，年增0.3%，與全年預算目標差距還有2206億元，財政部說明由於車市、房市買氣不佳影響稅收表現，今年達標機率相對低，是2020年以來首見短徵，預估低於預算數300億至500億元。

立委林德福質詢時表示，今年經濟成長可望超過7％超乎預期，主計總處預估達到7.37％，但是稅收卻短徵，質疑是不是國內財政轉壞的癥兆。

莊翠雲表示，稅收短徵原因是預算數比前一年的實徵數多了947億元，預估今年會差距1到2％之間，已先通知地方政府會有這樣的情形。她強調不是財政轉壞或財政不好，截至11月底，今年歲入實徵數為2兆6350億元，比去年同期實徵數還高出539億元。

至於土增稅減少500多億元，莊翠雲表示，房地產要健康永續情況下發展，房市過熱大家也擔心房價高漲，也要考慮金融穩定，土增稅是因為大額案件交易減少、大額稅收減少。

至於經濟成長率可望破7％但「稅收卻短徵」，對此莊翠雲表示，經濟成長率表現良好，有一些稅收須等到明年呈現，今年出口值可望突破6000億美元，帶動經濟成長率，主要是資通訊產品，但是傳統產業的扶助，經濟部也正在努力。

至於地方的普通統籌分配稅款目前短少約150億元，莊翠雲表示統籌款是來自所得稅、營業稅、貨物稅，中央統籌稅款與通知分配稅款差距，須12月底結算後才會更精確，目前僅先通知各地方政府提前因應。

