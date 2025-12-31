今年PM2.5平均濃度較2019年改善22％ 環境部明年啟動PM0.1監測

環境部今日舉辦「114年空氣品質監測：檢討回顧、展望未來」記者會。(記者黃宜靜攝)

〔記者黃宜靜／台北報導〕空氣品質與健康息息相關，環境部表示，統計至12月3日，全國細懸浮微粒(PM2.5)年平均濃度已降至12.6μg/m3，相較108年的16.2μg/m3，改善22％；至於近年廣受國際討論的PM0.1，也將於明年啟動監測，於台北、台中及台南建立3據點監測，同步結合學術研究單位監測據點研究，為空氣品質、健康建立關鍵科學基礎。

環境部今日舉辦「114年空氣品質監測：檢討回顧、展望未來」記者會，統計至12月3日，PM2.5年平均濃度已降至12.6μg/m3，相較2019年的16.2μg/m3，改善22％，目標2030年能降至10μg/m3、2035年能降至8μg/m3；今年臭氧8小時紅色警示站日數則是88日，相較2019年的310日改善72％。

廣告 廣告

中研院研究員龍世俊說明，氣候變遷會影響空氣污染物排放及生成速率、擴散，在溫度上升時，會加速臭氧前驅物的光化反應，產生更多二次污染物；再者，風速下降、大氣邊界層高度降低，也會讓污染物難以擴散。

環境部大氣環境司司長黃偉鳴表示，近10年來，觀測顯示，台灣面臨大氣更穩定，不利污染物擴散問題，導致我國臭氧濃度改善遭遇瓶頸；其中臭氧前驅物為揮發性有機物，未來將持續管制工廠源的排放，但也將討論擴及到油漆、清潔劑等消費性產品管制，研議規範成分，減少揮發性有機物生成。

近年來國際愈發關注PM0.1，黃偉鳴指出，從明年元旦起，將正式啟動PM0.1監測，於台北、台中及台南的交通繁忙處建立3據點監測；另外，也將於幼兒園導入環境健檢輔導，守護兒少呼吸權。

中國醫藥大學教授楊禮豪說明，PM0.1粒徑遠小於民眾熟知的PM2.5，且能吸附更多有害物質，對健康影響不容小覷，此次監測主要是要建立長期資料基礎，以便解析其對健康的影響，建立相關防護。

中國醫藥大學教授楊禮豪說明，明年起的PM0.1監測主要是要建立長期資料基礎，以便解析其對健康的影響，建立相關防護。(記者黃宜靜攝)

環境部大氣環境司司長黃偉鳴表示，統計至12月3日，PM2.5年平均濃度已降至12.6μg/m3，相較2019年的16.2μg/m3，改善22％。(記者黃宜靜攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

跨年天氣+元旦曙光1圖看懂 強烈大陸冷氣團最低下探6度

迎馬年！台南凌霄寶殿火供祈福 烈焰中驚見「火馬」

挑戰馬太鞍溪堰塞湖 施工團隊抵達壩頂開始降挖引流

2縣市大雨特報！跨年夜迎風面雲多易雨 元旦氣溫直直落

