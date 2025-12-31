今年PM2.5濃度比6年前改善22％ 明年開始偵測PM0.1超細懸浮微粒

環境部今天召開記者會，宣布將在明年啟動偵測PM0.1。環境部提供



空氣品質攸關健康，環境部今（12/31）表示，統計至12月23日，全國細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度已降至12.6 μg/m3相較於2019年16.2μg/m3，改善了22％；由於國際近年也關注PM0.1，環境部明年將啟動監測，在台北、台中及台南建立監測站，同步結合學術研究單位監測據點研究，為未來空氣品質與健康建立關鍵科學基礎。

環境部邀請中央研究院氣候變遷中心副主任龍世俊，以及中國醫藥大學職業安全與衛生學系系主任楊禮豪，說明氣候變遷影響及國際最新監測資訊。

環境部在會中公布2025年空氣品質監測之標準方法初步統計結果，全國PM2.5年平均濃度已降至12.6 μg/m3，相較於2019年的16.2 μg/m3顯著改善；臭氧紅色警示日數，截至12月23日維持約7成改善幅度。顯示中央與地方共同推動之空氣污染防制政策已見具體成效。目標在2030年將細懸浮微粒年平均濃度降至10 μg/m3、2035年降至8 μg/m3以下。

楊禮豪指出，國際已著手超細懸浮微粒（PM0.1）監測，然而PM0.1監測技術門檻更高，環境部已參考國際最新做法，在北、中、南地區先期監測PM0.1。

明年元旦起，台灣將正式啟動監測PM0.1，環境部大氣環境司司長黃偉鳴表示，PM0.1因顆粒更小，更容易深入肺部，也更可能進入血液循環。將在台北、台中及台南交通繁忙處建立3據點監測，監測方式將採「顆粒數濃度」表示，不同於過去「每立方公尺重量濃度」的指標，而是「每立方公分有多少顆粒」。

環境部強調，未來將啟動「第三期空氣污染防制方案」，以創新治理模式凝聚跨部會力量，並與地方政府合作，共同研擬防制計畫，解決空氣污染與健康風險議題。

