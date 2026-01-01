今年Q1台股、美股怎麼走？阮慕驊曝5大投資重點：這因素恐成「股市黑天鵝」

台股昨（12/31）日正式封關，不受前一日美股走跌影響，封關日強勢表現點燃多頭火種，加權指數開高走高，盤中最高衝上2萬9009點，創下歷史新高，隨著時序進入2026年，投資人該如何看待今年第一季？財經專家阮慕驊提出5大觀察重點。

阮慕驊在永豐證券節目《雅筑會客室》表示，第一個重點是全球宏觀經濟情勢的判斷，以及與之密切相關的利率走向。因為利率決定一切，利率決定了市場資金的槓桿比率，所以基本上利率是所有投資的訂價成本，這個關鍵非常重要。所以大家一定要知道今年的利率方向是什麼，就是聯準會的貨幣政策方向，因為今年還有新的聯準會主席要上台，所以變數蠻多的。

阮慕驊提到，第二個重點是今年1、2月台灣跟美國都會公布財報，那財報的情況要去好好檢視，大公司都會先開法說會，要從這些龍頭公司的法說、財報情況，去看今年的財測跟預期方向是什麼，以推斷說今年的基本面到底是如何。

阮慕驊指出，第三個觀察焦點是美國前總統川普的貿易政策。因為川普這個人每天變來變去、初一十五不一樣，所以基本上還是要持續觀察川普投顧到底對現在目前金融市場、股票市場的態度是什麼。

阮慕驊強調，投資人要持續觀察美國總統川普（見圖）投顧到底對現在目前金融市場、股票市場的態度是什麼。（資料照，美聯社）

阮慕驊表示，最近川普就不太喊盤了，這就是蠻有趣的現象，過去川普都很喊盤比特幣、數位貨幣，但他最近對比特幣、數位貨幣都不喊盤，所以川普還是個觀察重點。

阮慕驊說，第四個重點是地緣政治情勢的變化，最近整個亞洲、全世界地緣風險在上升，這也是股市的黑天鵝要小心。第五個重點則是人工智慧（AI）有沒有新的技術的運用跟突破，因為台股跟美股從2022年10月一路上來以來，基本上是AI推動的，所以如果未來多頭行情還要繼續走下去，還得靠AI推動。

