今年X級太陽閃焰首次爆發！ 天文館：預計未來數日內可能影響地球

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

繼去年12月太陽出現巨大黑子巡之後，18日又爆發X1.9級閃焰。台北天文館指出，伴隨日冕物質拋射（CME），預計未來數日內可能影響地球。若CME抵達地球時磁場方向條件配合，恐引發強烈（G3）甚至嚴重（G4）等級的地磁暴。

繼去年12月太陽出現巨大黑子巡之後，18日又爆發X1.9級閃焰。（圖／台北天文館官網）

台北天文館表示，此次閃焰源自編號AR4341的太陽黑子區，太陽動力學觀測衛星（SDO）已捕捉到超高溫閃焰電漿影像。相關觀測顯示，本次爆發已對地球向陽面的高頻通訊造干擾，特別影響大西洋航區，以及歐洲與非洲部分地區的航空與海事高頻通訊。

天文館指出，若磁暴發生，除了可能干擾衛星運行、降低GPS導航精準度、增加太空船所受的大氣阻力外，也將大幅增強極光活動。除高緯度地區外，北極光甚至有機會出現在接近北緯45度的中緯度地區，成為罕見的天文景象。

台北天文館進一步說明，目前太陽正處於第25週期的活動高峰期，未來仍可能出現更強烈的太陽閃焰與地磁風暴，通訊系統、衛星導航與電力網路等基礎設施都可能受到短暫影響。不過相關異常多屬短期且可控，一般民眾無須過度恐慌。

為讓民眾深入了解太陽活動，台北天文館表示，將於開館日的上午10時至12時、下午2時至4時，開放專業望遠鏡供民眾觀測太陽，展示場內亦設有多項相關展覽，介紹太陽活動對人類生活的影響。相關活動詳情可至台北天文館官方網站查詢。

