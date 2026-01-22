今強烈冷氣團影響「17縣市低溫特報」周末漸回溫

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在台南市楠西區的攝氏7.4度。氣象署表示，今天（23日）清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，17縣市低溫特報、3縣市大雨特報，白天起隨著冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，中南部日夜溫差大，夜間清晨仍要注意保暖。明天天氣如何？氣象署指出，周末漸回溫，明天到下周一（24日到26日）輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大，下周二（27日）東北季風增強，北部及東北部氣溫下降。

​​強烈大陸冷氣團影響，新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率；台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

（圖取自中央氣象署網站）

東北風影響，今晚至明日基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意。

東北風偏強，今晨至明晚綠島、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（23日）清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，中部以北、宜蘭低溫11～13度，其他地區14～16度，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，北部、東半部高溫17～20度，中南部高溫20～22度，中南部日夜溫差大，夜間清晨仍要注意保暖；天氣方面，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨至上午大台北地區有零星短暫雨，其他地區以多雲到晴的天氣為主。

氣象署在臉書預報，周末漸回溫，日夜溫差大。明天到下周一（24日到26日）輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大；明天漸轉偏東風，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周六、下周一轉為東南風，水氣稍減，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周二（27日）東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，下周三（28日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；鋒面通過及華南雲系東移，北部及東北部地區有局部短暫雨，中部、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周四（29日）東北季風稍減弱，北部及東北部天氣仍較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

明天到下周四低溫預測為中部以北及宜蘭10～15度，南部、花東15～18度；高溫預測為北部、東半部18～24度，中南部23～26度。

下周五到下周日（30日到1日）東北季風增強及影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

撰稿：吳怡萱

