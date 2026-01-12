今彩539南投開出800萬 台彩：等到今下午5點

去年10月11日在南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出的「今彩539」頭獎800萬元，兌獎期限將在今（12）日截止。值得一提的是，超過500萬元之獎項屬高額獎金，必須先透過高額兌獎專線預約兌獎，但兌獎專線服務時間只到下午5點。

800萬今彩539頭獎得主目前仍未聯繫台彩 。（示意圖／中天新聞資料照）

南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」2025年10月11日開出「今彩539」頭獎800萬元。台彩表示，依公益彩券規定，中獎人須在開獎日起3個月內完成兌領，但得主至今未現身，讓台彩與投注站業者相當焦急。

台彩進一步指出，800萬元屬高額獎金，須事先撥打專線預約兌獎。台彩提醒，高額兌獎專線為0800-024-500，服務時間為周一至周五上午9點至下午5點。

