今彩539派彩結果出爐！「頭獎中3注」可得800萬 獎落2縣市
今彩539第115024期開獎，今（28）晚獎號開出10、11、23、24、29，派彩結果出爐，頭獎3注，每注獎金800萬；貳獎開出267組，每注獎金2萬。
頭獎門市一個在宜蘭，兩個在台中，分別是宜蘭縣羅東鎮「七星彩券行」、臺中市北屯區「金順彩券行」、臺中市西區「錢滾滾彩券行」。
今彩539第115024期頭獎門市。圖／翻攝自台彩官網
台彩1/28開出獎項獎號如下：
．今彩539：10、11、23、24、29。
．39樂合彩：10、11、23、24、29。
．3星彩：059。
．4星彩：3633。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公布為主。
責任編輯／施佳宜
更多台視新聞網報導
幸運兒會是誰？威力彩頭獎上看7.7億 最新獎號出爐
大樂透頭獎槓龜、貳獎開出1注 下期獎金保證1億元
該對獎了！大樂透頭獎保證1億 最新獎號這邊看
其他人也在看
三大動能同步啟動 「台中Hi8」30天消費登錄破90億元
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府推出的「台中Hi8 全城開趴」系列活動持續發酵，憑藉大型活動串聯互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
守護全齡健康 台中市衛生局表揚績優保健單位 落實友善醫療環境
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為感謝台中市醫療院所及衛生醫事相關單位長期投入公共衛生業務、共同守 […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 2則留言
今彩539第115025期開獎
（中央社台北29日電）今彩539第115025期開獎，中獎號碼37、11、36、06、28。3星彩中獎號碼555，4星彩中獎號碼6732。中央社 ・ 48 分鐘前 ・ 發表留言
今回暖週末又要變天！2地區「連續濕冷3天」 下週這時再迎冷空氣
今晨受東北季風影響，新竹關西出現7.8度低溫，白天以後氣溫逐漸回升，中南部甚至可達到27度。不過氣象專家提醒，週六（31日）下午有一波冷空氣南下，將持續影響到下週二（2/2），回溫後下週六（2/7）又有另一小波冷空氣南下，請留意天氣變化。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
台中禽流感病死雞去向曝 1773隻死雞埋兩地
台中豐原某蛋雞場爆發禽流感疫情，台中市動保處29日早上進行全面撲殺，1726隻雞屍已規送至化製場所妥善處理，場內所有5300多隻雞今將全數撲殺完畢。據業者供稱，近期暴斃的1773隻雞，623隻埋在自場，1150隻埋在苗栗，市府指出，相關掩埋細節將再會同防檢署進行疫調。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
快訊／台中63歲婦公園遇襲 遭陌生男「割頸」10CM送醫 警全力追緝
台中大雅區發生隨機砍人事件！今(29)日上午8點左右，一名63歲女子在三和公園附近突遭人持刀砍傷，頸部不斷滲血，路人發現後立即幫忙報警，救護人員到場後立即幫婦人包紮止血，發現婦人脖子上有約10公分刀傷，意識清楚，緊急送往中港澄清醫院治療。據了解，持刀傷人的嫌犯已逃逸無蹤，是否為隨機攻擊，詳細情形警方已調閱監視器，進一步調查追緝凶手。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1則留言
被一句話吸引！彰化3移工刮刮樂中300萬元
幸運之神降臨彰化！三名年輕男性越南籍移工，日前在彰化刮刮樂試手氣，因看到店內海報寫著「馬上刮、馬上發」，隨手挑選了馬匹圖案醒目的「金馬獎」刮刮樂，沒想到竟真的驚喜刮中頭獎 300 萬元。Yahoo股市 ・ 7 小時前 ・ 2則留言
大貨車過彎怪手掉下來 43歲騎士路過遭砸宣告不治｜#鏡新聞
怎麼會有怪手從天而降呢！屏東萬巒鄉張屋路發生驚悚車禍，一輛大貨車今天(1/28)早上載著怪手，經過彎道時怪手卻掉落路面，當場壓到一名騎機車經過的43歲張姓騎士，他到院前失去呼吸心跳，送醫急救過後還是宣告不治。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
動力火車還是要吃吧！才放話要減肥 尾牙驚見一團超香「馬鈴薯」
【緯來新聞網】動力火車於去年（2025）時隔20年獲得第二座金曲獎，延續這波氣勢，將於今年5月一連三緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
只有今天！1元起限量搶，日本獅王LION 超殺必搶神物一次看 省荷包攻略
最低$1限量搶，獅王品牌日，1/28限時1天開搶，除了下殺33折起外，滿額還有折價、領購物金、送超多好禮，好康多到手刀隨時準備好開搶，本篇幫你把這次所有必搶、高CP值，全部整理給你，照著買絕對省超大。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「廚具.鍋具」成買年菜必備？ 餐飲業者推套組搶買氣
台北市 / 綜合報導 農曆春節即將到來！各大餐飲業者摩拳擦掌，準備迎接冷凍年菜商機，今年不少品牌推出買年菜送鍋具的限定組合，成功吸引消類者目光，老牌台菜餐廳業者表示，今年多了鍋具後買氣提升。另外，連鎖餐飲品牌廚具聯名套組，更在兩天內銷售一空，整體買氣增漲兩成。一整桌美食佳餚超彭派，不斷飄出陣陣香氣，看看這雞湯，選用超過1公斤重的土雞，加入豬腳丁珠貝等食材熬煮，讓人看了口水直流，還有過年必吃的米糕，鋪上櫻花蝦和干貝絲，色香味俱全，這些通通都是冷凍年菜，懶人在家也能輕鬆做出，6道經典料理，而今年老牌台式餐廳更加碼，買年菜就送比利時大廠鍋具。台式餐廳企劃主任方韋智說：「希望我們的消費者，在家料理我們的年菜的時候，有多一點樂趣，那我們有贈送一些鍋具，讓他能夠在料理上面能夠更順心，那也多讓它有一個話題性，比去年銷量更好，所有銷售都滿穩定成長的。」買年菜送鍋具，成功吸引消費者目光買氣提升，連鎖餐飲品牌今年同樣，有相同行銷策略，喀擦，時尚鍋具裝著高檔年菜，餐飲集團三大中餐品牌，攜手德國精品餐具，推出年菜聯名套組，整體買氣相較於去年同期，大幅增長兩成。連鎖餐飲集團公關王姝婷說：「今年三大中餐品牌，首度推出精品鍋具聯名套組，因為鍋具實用性很高，也帶動了搶購熱潮，在短短兩天就銷售一空。」另外美食節目年菜組合，也提供加購購買卡通鍋具，提升年節儀式感，廚具成為年菜配角，各大品牌都加入戰場，享受團圓美味的同時，還能獲得實用廚具增加老顧客黏著度。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
李多慧不甩韓職啦啦隊禁令 堅定留台：自己的人生自己選擇
柯震東與李多慧今（29）日為運動品牌合體宣傳，近來傳出韓國職棒球團禁止旗下啦啦隊員同時在台韓兩地應援。對此，李多慧表示自己並未受到影響，「我在韓國沒有活動四年了，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」不過是否會給其他韓籍啦啦隊員建議？她說：「自己的人生自己選擇。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 11則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 6 小時前 ・ 184則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 257則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 52則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 5 小時前 ・ 24則留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！
農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」唐綺陽談星私廚 ・ 8 小時前 ・ 8則留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 241則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 14則留言