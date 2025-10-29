今彩539派彩結果出爐！ 頭獎槓龜、貳獎開出204注
台彩今（29）日今彩539獎號開出26、32、33、36、39，晚間派彩結果出爐，本期頭獎無人中獎，貳獎開出204注，每注獎金2萬元。
今晚539貳獎開出204注。圖／翻攝自台彩官網
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公布為主。
責任編輯／蔡尚晉
更多台視新聞網報導
來對獎！「今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩」10/29獎號一次看
大樂透中秋百萬紅包送出3組！獎落「3縣市」 今彩539貳獎開出127組
開獎啦！大樂透頭獎上看4.3億 最新獎號出爐
其他人也在看
開獎啦！大樂透頭獎上看4.3億 最新獎號出爐
台彩大樂透今（28）晚開出第114000100期，頭獎獎金上看4.3億，號碼由小至大為05、08、11、12、18、39；特別號為：37。其他獎項獎號如下：．今彩539：18、20、25、29、31。台視新聞網 ・ 1 天前
威力彩兩億頭獎一注獨得 獎落台南永康
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第114086期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為27、36、20、16、01、11，第二區為06。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
DR.WU 超品日全場5折起，買1送1爆款精華、乳液、化妝水一次囤齊！秋冬換季保養必備
發現這篇的人一定超級幸運！這次 DR.WU 超品日限時推出超狂優惠，不只全場五折起，精華、乳液、化妝水等多款商品甚至還有買一送一，像是「角鯊潤澤修復精華油」、「杏仁酸亮白煥膚精華」、「玻尿酸保濕精華乳」、 「角鯊玫瑰果賦活精華油」等熱賣冠軍全都超特惠，根本就是囤貨的完美時機。尤其秋冬換季，保養真的不能偷懶！這時候最怕乾燥、暗沉、粗糙與細紋全都找上門。所以每到這個季節，從保濕、修護到抗老通通都很重要。無論你是乾肌、油肌還是混合肌，想要保濕、煥膚、抗老，都能靠DR.WU這個保養界神隊友搞定。趁現在只要是限時內，就能用半價入手醫美級保養，還有超多滿額贈品、回饋點數等著拿，這波實在太香，絕對不能錯過！Yahoo好好買 ・ 1 天前
威力彩飆2億獎落台南永康！業者曝眼皮狂跳：剛拜完太子爺 頭獎就飛來
第114000086期威力彩獎號昨（27）日晚間開出，2億元頭獎一注獨得，開在台南市永康區正強街的「好運連連彩券行」。業者得知後興奮表示，上週日才去麻豆太子宮參拜，許願能夠開大獎，由於左眼眼皮一直跳，老顧客笑稱「左眼跳財」，沒想到真的應驗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
參與獸醫師.病死豬一變再變 完整疫調凸顯防疫失靈
台中市 / 綜合報導 台中爆發非洲豬瘟疫調終於出爐，凸顯防疫嚴重失靈，豬農發現豬病死沒有通報，而是載運死豬的化製車駕駛，發現數量異常才通知養豬協會，協會再通知動保處，結果遇到國慶連假，動保處的賴姓獸醫師等到連假期結束才處理，而且竟然只有打電話過去，至於豬農諮詢王姓獸醫佐，投藥治療並婉拒採檢，市府也沒強制力介入，整個過程不但獸醫到底是哪些人搞不清楚，就連豬隻死了幾頭也變來變去，市府將責任推給獸醫和豬農，但農業局在事件中的鬆散，隨著疫調結果完全浮現。而中央災害應變中心也指出，第一隻豬發病死亡日疑似不是10月10日，會交由專家檢視後對外公布。動保處人員再次全副武裝，到台中梧棲這座養豬場消毒，確診非洲豬瘟第7天，正式疫調才終於出爐，台中市副市長鄭照新說：「案主跟他的兒子提供的疫調的說法不是那麼精確。」疫調拖7天，市府說是因為豬農疫調不精確。最新疫調查出，第一個通報的人不是獸醫也不是豬農，是養豬協會10月11日通報動保處，說有20豬隻死亡，推測為丹毒，動保處派賴姓獸醫了解情況，又碰上國慶連續假日，到了10月13日上班日，才打電話給豬農，豬農說已經諮詢王姓獸醫佐，說可能是放線桿菌胸膜肺炎，以備用藥投藥治療。隔天10月14日，動保處賴姓獸醫才到豬場疫調，豬農說已自行用藥婉拒檢驗，賴姓獸醫也只有訪視紀錄登錄，並回報說沒血便跡象不是非洲豬瘟典型症狀，也沒主動檢驗就離開，直到10月20日案場出現3歲種公豬死亡，王姓獸醫佐才再度通報動保處，動保處這時，再派賴姓獸醫和祁姓獸醫到場採樣，10月21日防檢署PCR初篩陽性。中華民國養豬協會潘連周說：「防疫視同作戰作戰要休息要放假的嗎，動保處的人員嚴重的失職。」疫調更發現，原本豬農通報病死豬有117隻，結果農業局清查，送化製的時候開出的三聯單紀錄，病死豬只有78隻，落差39隻，外界懷疑是不是豬農有私自處理病死豬。台中市農業局長張敬昌說：「老農也是只有一個途徑就是化製。」涉案的獸醫師也是變變變，從誤植的特約紀姓獸醫師開始，又冒出王姓獸醫佐。接著動保處還有派出賴姓獸醫師，結果10月20日當天，還有另一名祁姓獸醫師，而地檢署也在27日時，分別約談豬農父子，紀姓獸醫師和賴姓獸醫師，唯獨涉及電話問診涉嫌違反獸醫師法的王姓獸醫佐，沒有到場。王姓獸醫佐妻子說：「韓國訊號不好。」台中地檢署證實，夫妻兩人都出國不在台灣。台中市農業局長張敬昌說：「還沒有入境他違反獸醫師法第30條，得處新台幣10萬到50萬。」台中的養豬場確診非洲豬瘟，從一開始通報到疫調內容，以及病死多少頭豬，連參與的獸醫師人員，都一變再變，最新疫調版本出爐，也顯示出農業局的監督功能，在這次疫情失靈。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 3 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前
范姜彥豐控粿粿「婚內出軌王子」！美國極樂片遭挖 網酸：原來是紀錄片
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，原本一家三口幸福美滿，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子，消息一出瞬間引爆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
6小時死鬥道奇奪勝！大谷翔平開心衝本壘「日本連線」成亮點
世界大賽第3戰，道奇今（28）日在延長賽18局下靠Freddie Freeman轟出再見全壘打，以6比5擊敗藍鳥，系列賽2比1領先。隨著球飛出牆，大谷翔平興奮衝向本壘慶祝，佐佐木朗希與山本由伸也一同歡呼，日籍選手與翻譯組成「日本連線」開心跳躍慶祝勝利，成為賽後社群熱議焦點。鏡報 ・ 1 天前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 6 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 6 小時前
臨時牙痛超崩潰！他找10間診所都要「等1個月」氣炸 牙助揭背後真相
許多牙醫診所都需要預約，因此若臨時牙痛就醫，往往無法立即看診，只能忍耐，造成不少人的困擾。一名網友表示，自己因牙痛想就醫，打了近10間診所卻都要等上一個月，忍不住好奇詢問：「台灣牙醫診所明明很多，為何還這麼忙碌？」貼文曝光後，引來不少牙助留言說明，並非診所不接患者，而是真的看不完，因為台灣人普遍缺乏牙齒照護概念，甚至基本清潔都做不好，才會出現突發牙齒問題。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
世界大賽G3道奇回主場 大谷開轟陽春砲生涯季後賽第10轟
MLB（Major League Baseball ，美國職業棒球大聯盟）道奇巨星大谷翔平，今天在世界大賽第3戰道奇主場擔任先發開路先鋒，大谷面對藍鳥隊41歲先發投手薛澤（Max Scherzer）的投球，連續2球都積極揮棒，首打席擊出二壘安打攻佔得點圈。太報 ・ 1 天前
范姜彥豐爆「看到粿粿與王子出軌證據」 粿粿反擊：與事實不符
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）2022年和男星范姜彥豐結婚，育有1女「小粿醬」，不過2人近期傳出「婚變」，但都沒有正面回應。沒想到范姜彥豐今(29)日無預警在社群發文，指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝...華視 ・ 8 小時前
世界大賽／大谷翔平滑切球失投變餵球 挨小葛雷諾炸逆轉2分砲！臉超臭
對他真的不能失投！世界大賽第4戰，大谷翔平「二刀流」出賽，3局上面對藍鳥強棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）1顆滑切球失投挨了逆轉2分砲！這支全壘打是小葛雷諾今年季後賽第7轟，生涯在世界大賽的首轟。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
新颱風最快週末生成！最新路經出爐 週末低溫恐探17度以下
連2波東北季風影響台灣！氣象粉專「天氣風險」表示，明天水氣會比今天少，雨區縮減至「大台北、宜蘭、花蓮」，週四天氣明顯轉晴，不過週五迎來更強東北季風，到週末以及下週一、二白天高溫預估只剩下21至23度左右，夜晚清晨空曠地區低溫可能會降到17度或更低，市區低溫也將有機會挑戰20度以下。此外，週末開始到下週應該又會有新的熱帶低壓或颱風出現，預報資料看起來往西經過菲律賓進入南海的機會較高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
住頂樓不怕吵就怕漏「次頂、次次頂更好」？他2種都住過老實說：半夜4點按門鈴按到尷尬…滿分還是它
以前為了追求景觀好，不少人會選擇住「頂樓」，現在則是改去選所謂的「次頂」。有網友好奇問，次頂這個說法好幾年了，「次頂和頂樓完全不同，次頂樓上有住人而頂樓沒有，如果次頂是優選，那次頂和次次頂、次次次頂、次次次次頂不都一樣嗎」？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 14 小時前
MLB/大谷翔平世界大賽單場4長打 1906年以來首位！
洛杉磯道奇球星大谷翔平今（28日）上演單場雙響砲外加2支二壘安打，成為大聯盟自1906年以來首位單場擊出4支長打的球員。中天新聞網 ・ 1 天前