今彩539第114263期開獎

台中市 / 綜合報導 台中爆發非洲豬瘟疫調終於出爐，凸顯防疫嚴重失靈，豬農發現豬病死沒有通報，而是載運死豬的化製車駕駛，發現數量異常才通知養豬協會，協會再通知動保處，結果遇到國慶連假，動保處的賴姓獸醫師等到連假期結束才處理，而且竟然只有打電話過去，至於豬農諮詢王姓獸醫佐，投藥治療並婉拒採檢，市府也沒強制力介入，整個過程不但獸醫到底是哪些人搞不清楚，就連豬隻死了幾頭也變來變去，市府將責任推給獸醫和豬農，但農業局在事件中的鬆散，隨著疫調結果完全浮現。而中央災害應變中心也指出，第一隻豬發病死亡日疑似不是10月10日，會交由專家檢視後對外公布。動保處人員再次全副武裝，到台中梧棲這座養豬場消毒，確診非洲豬瘟第7天，正式疫調才終於出爐，台中市副市長鄭照新說：「案主跟他的兒子提供的疫調的說法不是那麼精確。」疫調拖7天，市府說是因為豬農疫調不精確。最新疫調查出，第一個通報的人不是獸醫也不是豬農，是養豬協會10月11日通報動保處，說有20豬隻死亡，推測為丹毒，動保處派賴姓獸醫了解情況，又碰上國慶連續假日，到了10月13日上班日，才打電話給豬農，豬農說已經諮詢王姓獸醫佐，說可能是放線桿菌胸膜肺炎，以備用藥投藥治療。隔天10月14日，動保處賴姓獸醫才到豬場疫調，豬農說已自行用藥婉拒檢驗，賴姓獸醫也只有訪視紀錄登錄，並回報說沒血便跡象不是非洲豬瘟典型症狀，也沒主動檢驗就離開，直到10月20日案場出現3歲種公豬死亡，王姓獸醫佐才再度通報動保處，動保處這時，再派賴姓獸醫和祁姓獸醫到場採樣，10月21日防檢署PCR初篩陽性。中華民國養豬協會潘連周說：「防疫視同作戰作戰要休息要放假的嗎，動保處的人員嚴重的失職。」疫調更發現，原本豬農通報病死豬有117隻，結果農業局清查，送化製的時候開出的三聯單紀錄，病死豬只有78隻，落差39隻，外界懷疑是不是豬農有私自處理病死豬。台中市農業局長張敬昌說：「老農也是只有一個途徑就是化製。」涉案的獸醫師也是變變變，從誤植的特約紀姓獸醫師開始，又冒出王姓獸醫佐。接著動保處還有派出賴姓獸醫師，結果10月20日當天，還有另一名祁姓獸醫師，而地檢署也在27日時，分別約談豬農父子，紀姓獸醫師和賴姓獸醫師，唯獨涉及電話問診涉嫌違反獸醫師法的王姓獸醫佐，沒有到場。王姓獸醫佐妻子說：「韓國訊號不好。」台中地檢署證實，夫妻兩人都出國不在台灣。台中市農業局長張敬昌說：「還沒有入境他違反獸醫師法第30條，得處新台幣10萬到50萬。」台中的養豬場確診非洲豬瘟，從一開始通報到疫調內容，以及病死多少頭豬，連參與的獸醫師人員，都一變再變，最新疫調版本出爐，也顯示出農業局的監督功能，在這次疫情失靈。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
