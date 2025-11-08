今彩539第114271期 頭獎槓龜

其他人也在看
國王末節慘遭攻城獅打爆15分拉開 李愷諺直言：還沒融合成一個團隊
新北國王本季不僅換了總教練，就連球隊支柱林書豪也退休，目前戰績低迷，今天在主場交手新竹攻城獅以89：108落敗後慘吞4連敗，此役攻下陣中本土最高分的李愷諺直言，「團隊還在磨合，目前比較還沒融合成一個團隊」。太報 ・ 10 小時前
控肉品加工業哄抬牛肉價格 川普要求司法部調查
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他已要求司法部調查肉品加工業，查明牛肉價格居高不下的原因。他已因這個議題面臨日益加重的政治壓力。中央社 ・ 16 小時前
水星將逆行射手！命理師示警：人際溝通易有誤會 12星座週運一次看
牡羊座本週要學會放慢腳步。水星逆行將影響出行、考試與文書運，容易一時衝動而犯小錯。木星逆行則讓你思考家人或住處的議題，也可能想搬家或重新整理生活空間。記得別急著做決定。金牛座本週財務與合作將成為焦點。有人可能延遲付款或出現帳務誤會。水星逆行在第八宮，請確...CTWANT ・ 7 小時前
恐怖情人! 男向女友借錢未果持刀揮舞 警依家暴現行犯逮捕
社會中心／洪巧璇、談駿豪 台北報導又是恐怖情人！台北市警方獲報，有間生活百貨的老闆娘遭男友持刀恐嚇，警方不敢大意，持盾牌到場，救出被害人，並將嫌犯依家暴現行犯逮捕，事後警方調查，原來是嫌犯要向女友討錢未果，雙方才會爆發口角。獲報發生持刀傷人事件，警方不敢大意，火速跳上機車，沿路鳴笛，趕抵現場，一輛救護車早已在門口等候，情況十分危急。員警vs.嫌犯：「我跟你講你現在是家暴現行犯，因為你有持刀恐嚇你同居人這位小姐的一個行為。我沒有傷害她喔 。沒關係，你去跟法官講。」面對危險人物，警方大陣仗，持盾牌將被害女子救出，但嫌犯被逮捕後，還想狡辯，說自己沒有傷害他女友，但附近鄰居都看在眼裡。附近鄰居：「他剛拿刀威脅，有拿著刀子，他跟他同居人在一起，警察拿槍拿盾牌在後面，他這個好像已經犯了好幾次了，1、2次了，這次比較嚴重啦。」恐怖情人！男向女友借錢未果持刀揮舞 警依家暴現行犯逮捕（圖／民視新聞）民視記者洪巧璇：「警方獲報這處公寓有住戶發生家暴事件，馬上派遣警力趕抵現場，當場就把一名持刀的男子逮捕，帶回派出所。」巧合的是，事發地點剛好就在日前信義豪宅雙屍案的正對面。根據了解，李姓嫌犯因為缺錢花用，就在8號下午1點多，跑到葉姓女友開的生活百貨跟對方討錢，進而發生口角，嫌犯一氣之下，拿起店內的折疊刀揮舞，兩人拉扯的過程中，造成葉姓女子右手臂擦傷。附近鄰居：「他是去賭喜歡去賭，最近越賭越...。」恐怖情人！男向女友借錢未果持刀揮舞 警依家暴現行犯逮捕（圖／民視新聞）信義分局三張犁派出所副所長李俊良：「索要金錢未果進而衍伸口角糾紛，全案依恐嚇傷害，家暴現行犯將李男逮捕。」借錢未果竟朝女友揮刀，未來也得要好好檢視，眼前是愛人，還是恐怖情人。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：恐怖情人！男向女友借錢未果持刀揮舞 警依家暴現行犯逮捕 更多民視新聞報導北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議最新／吵架竟持「30公分」水果刀捅人 台中大里男左腹穿刺傷、臟器外露屏東女警上廁所見「不明反光」！竟是同仁偷拍下場慘了民視影音 ・ 5 小時前
明年健保規模創新高 賴清德要求衛福部調整給付結構
衛福部推二代健保補充保費改革惹議，賴清德總統今天表示，政府為了打造「健康台灣」，明年度健保總額將達到9883億元，政府再投入199億元公務預算，實質規模預計達到1兆82億元，創下歷年新高；護理人員及其他醫療專業人員近年流動率偏高，核心原因仍與待遇有關。他期盼健保總額提高後，衛福部可調整給付結構，改善過去不同工卻同酬的問題，未來可針對較高負荷、較複雜的手術或醫療行為給予較高點值，讓給付更反映實際工作量與專業難度。也希望在2030年前，將癌症標準化死亡率降低1/3。中時新聞網 ・ 12 小時前
643路公車撞施工告示牌！ 乘客1大2小摔傷送醫
8號早上，台北市643路公車發生自撞事故！ 當時公車經過中山區的四平街和松江路口，公車道上正在施工，不過駕駛疑似恍神，撞上施工告示牌，車上乘客也因為緊急剎車，共有1名大人、2名6歲孩童摔倒受傷送醫，詳細肇事原因，有待警方調查釐清。 #643路公車#自撞#施工告示牌東森新聞影音 ・ 7 小時前
新／日本饒舌歌手晋平太過世 享年42歲
新／日本饒舌歌手晋平太過世 享年42歲EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
中職》聽到球迷喊「再一起加油」 平野惠一好感動
中信兄弟今天舉行球迷感謝祭活動，即便台灣大賽爭取衛冕失利，今天仍有超過5千位球迷參與，會後的漫步洲際球場完全免費開放，簽名會雖也是免費、但有會員名額限制，分多個梯次，每梯次都有許多球迷排隊。兄弟總教練平野惠一說，參加過多次球隊舉辦的感謝祭，今年雖然結果不如預期，也是抱持「感謝大家，明年我們會更努力」自由時報 ・ 11 小時前
曾沛慈戴450萬珠寶華麗開唱 與男舞者互動喊話：老公不要看
【緯來新聞網】曾沛慈出道18年，今(8日）首次站上北流舞台開唱，舉辦《關於愛這件事》巡迴演唱會台北站緯來新聞網 ・ 6 小時前
傑西艾森伯格迷上「捐血」！加碼自爆：六週後要捐腎！
在《出神入化》（Now You See Me）系列中以「全能幻術師」形象深入人心的傑西艾森伯格（Jesse Eisenberg），大銀幕上率領魔術師團隊劫富濟貧、伸張正義，沒想到現實生活中的他同樣熱衷助人，甚至比電影角色更無私！他近期在節目上透露，不只長期熱衷捐血，更即將捐出腎臟給陌生人！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 10 小時前
今彩539第114270期 頭獎槓龜
（中央社台北7日電）今彩539第114270期開獎，中獎號碼37、27、30、22、32；派彩結果，頭獎槓龜。中央社 ・ 1 天前
重光盃少棒開打 颱風若攪局移師「大魯閣」決戰
（中央社記者謝靜雯台北8日電）重光盃全國少棒錦標賽今天於新冠名的「青年公園謝國城紀念棒球場」舉行，開幕戰高雄壽天國小以7比5擊敗台南立人國小。主辦單位表示，若遇颱風攪局，決賽可能移師「大魯閣」。中央社 ・ 6 小時前
川普會晤奧班油價跌轉升 中油下週「這原因」反要調降
美國紐約西德州中級原油期貨收每桶59.75美元，上漲32美分，漲幅0.54%；布蘭特原油期貨收每桶63.63美元，上漲25美分，漲幅0.39%。本週兩大指標油價仍下跌約2%的跌幅，因主要產油國持續提高產量。國際油價盤中一度下跌，因美國政府關門導致空中交通管制員薪資延遲，聯邦航空總...CTWANT ・ 14 小時前
曾沛慈戴450萬珠寶開唱 自爆「手在抖」老公盯場
曾沛慈出道18年，昨（11╱8）首攻北流舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會，她穿白色禮服坐在花朵鞦韆上以〈搶先看〉華麗登場，吸引逾4000名歌迷朝聖，音樂人老公Peter也坐在台下應援，唱完〈關於愛這件事〉後她與觀眾打招呼，還說：「讓我冷靜一下，我手在抖。」太報 ・ 4 小時前
今彩539第114270期開獎
（中央社台北7日電）今彩539第114270期開獎，中獎號碼37、27、30、22、32。3星彩中獎號碼706，4星彩中獎號碼2845。中央社 ・ 1 天前
11/7立冬進補！6禁忌注意「別喝大量熱水」 命理師提醒3星座：當心爆發身體不適
今年11月7日是二十四節氣中的「立冬」，它象徵冬季的開始，此時陽氣漸收、陰氣增強，氣溫明顯轉涼，萬物進入休養蓄藏的階段。民間習俗中，人們會進補或吃餃子、薑母鴨等暖身料理，希望以食補禦寒，為冬天儲備能量。姊妹淘 ・ 1 天前
今彩539貳獎開出160注！ 大樂透連15槓下期頭獎上看6.2億
台灣彩券今（7）天公布第114000103期大樂透獎號，派彩結果出爐，頭獎槓龜無人中獎，下期頭獎上看6.2億；今彩539頭獎槓龜，二獎開出160注，每注可得獎金2萬元。今彩539貳獎開出160注。圖／台視新聞網 ・ 1 天前
21歲新手媽遭殺害丟化糞池！前士兵13年後被控謀殺
21歲新手媽遭殺害丟化糞池！前士兵13年後被控謀殺EBC東森新聞 ・ 7 小時前
控台積電工傷頻傳！職災家屬、勞團「向黃仁勳喊話」宣布明赴運動會抗議
「護國神山」台積電明將舉行運動會，輝達NVIDIA執行長黃仁勳也傳將出席，然而，台積電近日不僅新廠建設爆出多起工傷事故，先前更傳出有工程師過勞猝死，工傷協會等勞團今（11/7）宣布將在台積電運動會門口召開記者會，呼籲台積電應承諾將做好工安、慰問職災家屬，並將遞交陳情書給台積電代表。太報 ・ 1 天前
今彩539開獎了！11/8中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114271期開獎，中獎號碼為34、07、08、26、09，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前