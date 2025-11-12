今彩539第114274期 頭獎1注中獎

其他人也在看
辛龍中1.2億樂透揭密訣 笑說好運「全都是劉真帶來」
辛龍因愛妻劉真過世，消失演藝圈5年，昨（11日）無預警現身飛碟電台，侃侃而談劉真生病到離世後的心情。辛龍堪稱演藝圈的寵妻男星，當年她花50元中樂透頭彩1.2億元，還笑說好運「全都是劉真帶來」，當時他坦言中大樂透後，雖生活沒有太大改變，但卻讓他更珍惜與家人相處的時光。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
普發一萬怎麼領最賺？八大公股銀加碼抽iPhone 17、送刷卡金 優惠看這裡
政府「全民+1 政府相挺」普發現金登記入帳將於本周三（5日）開放網路登記，財政部所屬公股銀行積極響應，就登記入帳及ATM領現者，推出多項限時優惠活動，包括現金、刷卡金、iPhone手機及台灣pay紅利點數等抽獎機會，部分銀行更提供申辦數位帳戶加碼優惠。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前
大樂透開獎了！11/11中獎號碼出爐、大樂透直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。第114104期開獎重播請見下方。中獎號碼為11、16、42、47、44、24，特別號32。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
《玩具總動員5》公開前導預告！平板電腦來爭寵嚇壞胡迪、巴斯光年
皮克斯動畫《玩具總動員5》自宣布籌製後掀起粉絲期待，如今公開首支前導預告與全新海報，預告中，可以看到玩具們對包裹內容相當緊張害怕，打開後竟是全新角色「莉莉板」，為高科技青蛙造型的智慧平板玩具，讓玩具們陷入3C危機。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
辛龍花50元買樂透中1.2億 親曝「選號全靠劉真」：她帶給我福氣
【緯來新聞網】藝人辛龍自愛妻劉真過世後淡出鏡頭5年，11日突現身飛碟電台節目，首次對外分享這段時間以緯來新聞網 ・ 8 小時前
快訊／大樂透11/11中獎號碼出爐 如何兌獎一次看
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今彩539開獎了！11/11中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114273期開獎，中獎號碼為31、05、19、34、39，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
不斷更新／高雄風雨變強！新光三越、夢時代越營業至17:30 全台百貨一覽
鳳凰颱風襲台，今(12)日全台11縣市、花蓮3鄉停班停課；夢時代購物中心/統一時代百貨高雄店緊急宣布，今日營業時間至17:30，漢神百貨／漢神巨蛋購物中心也跟進營業至17:30，請民眾注意，《三立新聞網》為您整理全台百貨營業最新公告。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
星巴克買1送1、85℃買2送1！ 雙11咖啡優惠快收
雙11咖啡優惠！星巴克今日推出大杯飲品買1送1，85℃5款大杯指定飲品買2送1，小北百貨今日也有美式/拿鐵買1送1，快揪同事、好友一起享用。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發一萬入帳了！新光三越會員七成想犒賞自己 最愛買化妝品與服飾
政府普發一萬元正式入帳，新光三越迎來年底消費熱潮。新光三越今（12）日表示，預估將帶動11月業績成長5%，加碼萬元活動10天期間來客數近400萬，成長5%至10%。根據內部調查，超過一半會員表示「馬上就想花掉」這筆普發金，近七成受訪者要拿來犒賞自己，最想買的前三名商品為化妝品、服飾鞋包與餐飲。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
【SOGO週年慶捷報＋第二波週年慶登場】買氣衝高！復興精品增7%、忠孝On／HOKA翻倍熱賣、黃金飆40%、男裝大幅成長！
不過反觀遠東SOGO在預購期與首四日表現亮眼，來客穩定、業績全面開紅盤，讓她直呼「真的安心了！」「這證明消費者仍願意為值得的商品買單，尤其高品質與高價值商品依舊最有吸引力。」精品撐盤、復興館穩居領頭羊遠東SOGO復興館副總經理兼店長許淑賢指出，週年慶自11/6開跑以...styletc ・ 1 天前
雙11開跑爆買潮！momo訂單飆11倍、蝦皮直播熱潮吸近百萬人次
今年雙11購物節全面開戰，電商平台買氣爆棚。今日雙11，momo富邦媒（8454）《momo雙11你做VIP》開賣首小時全站訂單量飆升11倍；Yahoo購物受「普發萬元」紅利及高回饋刺激，黃金銷售更暴增6倍；蝦皮購物開跑8小時內破萬訂單翻34倍，跨夜直播觀看人次近130萬。各大平台3C科技、美妝保養、家電居家用品與保值收藏商品同步熱賣，掀起全民搶購熱潮，也讓中小賣家和環保無包裝商品買氣大幅提升。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
運動衫穿搭『Swe潮日常』席捲時尚圈 GU開創秋冬新風潮
隨著秋意漸濃，空氣清新，城市街頭也悄然換上新裝。每到這個季節，不僅期待衣櫥煥然一新，更渴望嘗試過去未曾挑戰的時尚單品。GU今秋冬正式推出全新休閒服（Sweat；GU大學T系列）穿搭風格『Swe潮日常（スウェ活）』，引領舒適與時尚兼具的新潮流。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
小孟老師運勢／雙子座快去買禮物！3星座桃花開了
生活中心／綜合報導今日是11月12日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密本日運勢，包括十二星座幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作與感情運。他建議雙子座購買溫馨禮物，對於感情運有所幫助，3星座也迎來好進展，獅子座曖昧指數攀升，巨蟹座的愛情桃花增加，金牛座感情也受到照顧。民視 ・ 14 小時前
大樂透頭獎飆6.2億！3星座運勢噴發 迎財富黃金期
大樂透頭獎飆6.2億！3星座運勢噴發 迎財富黃金期EBC東森新聞 ・ 1 天前
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前