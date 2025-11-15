今彩539第114277期 頭獎4注中獎

大樂透頭獎 6.91 億元今（14）日開在花蓮縣花蓮市民生里公園路的「積財庫彩券行」，由一人獨得，是近五年來大樂透最高額的頭獎。得知店裡開出大獎後，業者吳小姐興奮表示：「花蓮很久沒開出頭獎了，結果一開就是我們家，雞皮疙瘩都起來了。」

Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前