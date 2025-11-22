其他人也在看
方志友和連晨翔在「舊金山美容院」演出兄妹 (圖)
演員方志友（右）連晨翔（左）接受中央社專訪，他們一起分享拍攝「舊金山美容院」發生的趣事，2人也因為合作此劇變成好朋友。中央社 ・ 1 天前
福島食品輸台全解禁 即日起取消雙證100%查驗
（中央社記者沈佩瑤台北21日電）日本福島5縣食品管制全解禁，食藥署今天表示，正式取消檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗，回歸源頭管理與邊境管理，與其他國家地區輸入規定一致，即日起生效。（編輯：吳素柔）1141121中央社 ・ 1 天前
今彩539第114283期 頭獎1注中獎
（中央社台北22日電）今彩539第114283期開獎，中獎號碼37、10、33、13、32；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣800萬元。中央社 ・ 14 小時前
今彩539第114282期開獎
（中央社台北21日電）今彩539第114282期開獎，中獎號碼05、35、28、17、10。3星彩中獎號碼465，4星彩中獎號碼8600。中央社 ・ 1 天前
今彩539第114282期 頭獎1注中獎
（中央社台北21日電）今彩539第114282期開獎，中獎號碼05、35、28、17、10；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣800萬元。中央社 ・ 1 天前
大樂透第114107期開獎
（中央社台北21日電）大樂透第114107期今晚開獎。中獎號碼為21、31、46、14、28、20，特別號37。中央社 ・ 1 天前
科隆納宮巨幅壁毯 (圖)
科隆納宮內有很多珍貴的藝術品，包括許多巨大精緻的壁毯。中央社 ・ 1 天前
今彩539頭獎800萬一注獨得 獎落南投日月潭彩券行
台彩21日晚間公布今彩539第114000282期獎號，本期開出頭獎1注，獎落南投縣魚池鄉日月村義勇街74號1樓的「日月潭彩券行」，幸運兒可獲得800萬新台幣彩金。至於同天揭曉的大樂透第114000107期獎號，頭獎、貳獎都槓龜。中天新聞網 ・ 1 天前
今彩539頭獎送出1注！ 800萬獎落這縣市
台彩今（21）晚開出今彩539獎號05、10、17、28、35。派彩結果出爐，頭獎1注中獎，每注獎金8百萬元，從南投縣魚池鄉日月村義勇街74號1樓「日月潭彩券行」開出。貳獎送出247注，每注獎金2萬。台視新聞網 ・ 1 天前
興采 RePUra™ 技術登R&D百大創新 臺灣永續研發力再獲國際肯定
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導被譽為「創新界的奧斯卡」的全球百大科技研發獎(R&D100Awards)，年度頒獎典禮於2025年11月20日在美國亞利桑那州盛大舉行...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
金馬紅毯林依晨化身人魚 張孝全兒送戰鬥陀螺
演藝圈盛事，第62屆金馬獎在今（22）日晚間隆重登場！這回入圍的男女星們，搶先在紅毯亮相，包含準影后林依晨，以一身深海人魚風禮服登場，吸引不少目光。而她身旁的準影帝張孝全，透露兒子給了護身符戰鬥陀螺，...華視 ・ 16 小時前
石化盃慢壘賽 近4百選手過招
記者吳門鍵∕高雄報導 中油石化事業部偕高雄市石化業產業總工會舉辦「一一四年中油職安盃…中華日報 ・ 16 小時前
深化金融支持 助力小三通架起兩岸便捷橋梁
日前，在人民銀行福州開發區營管部與馬尾區台辦的共同指導下，民生銀行福州自貿片區分行為福州程泰船務有限公司授信2320萬元人民幣（約1.026億新臺幣），專項用於購置福馬「小三通」航線高速客船，首筆資金已於本（11）月順利投放。目前，福州馬尾———馬祖、福州黃岐———馬祖兩條福馬「小三通」航線每日安排二進二出，共計四個航次，已成為兩岸民眾便捷往來、深化經貿文化交流的重要通道。本次購置的新型高速客船設計先進，航速可達32節，載客量132人，並配備VIP客艙、智能航行系統及減搖裝置等設施，將有效提升旅客出行的舒適性與安全性。為推動企業降低融資成本，人民銀行福州開發區營管部同步指導民生銀行福州自貿片區分行協助企業申請科技創新和技術改造再貸款，並爭取設備更新中央財政每年1.5個百分 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
涉洗錢與非法捐款 美國嘻哈歌手米歇爾判刑14年
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國90年代嘻哈樂團「流亡者」成員米歇爾的律師今天證實，米歇爾遭到美國法院判刑14年，罪名是涉入金額高達數10億美元的馬來西亞詐騙案，並協助資金流入美國政壇。中央社 ・ 21 小時前
大樂透第114107期 頭獎槓龜
（中央社台北21日電）大樂透第114107期今晚開獎。中獎號碼為21、31、46、14、28、20，特別號37；派彩結果，頭獎、貳獎都槓龜。中央社 ・ 1 天前
扶輪3462區捐贈高科技無人機 增強中華民國山難救助協會搜救力量
(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】國際扶輪3462地區彰化縣 2-2 分區所屬扶輪社於聯合例會中，特 […]觀傳媒 ・ 15 小時前
北市道路標線「顏色有7種」害民眾霧煞煞？議員批：馬路畢卡索
陳宥丞表示，台北市5年間新增的標線有5種，日新月異，而標線至少有白色、黃色、紅色、粉紅色、藍色、紫色、綠色7種顏色， 這些五花八門、五顏六色的標線，既複雜又沒有強制力，真的有幫助交通得到改善嗎，市府不能當「交通小畫家」，讓每個里有自己的著色板，難怪會被民眾笑...CTWANT ・ 16 小時前
南市府爭取災損菱角農業資材補助 11/28前申請
七月風災及西南氣流影響中南部地區，臺南部分菱角田區雖未達天然災害現金救助門檻，但農民仍反映影響菱角生長恐有減產等遲發性災損，經市府爭取，農業部將補助菱角農民購買石灰等資材費用，市長黃偉哲呼籲符合未領有農業天然災害現金救助的菱角受災農戶，於十一月廿八日前儘速向土地所在地區農會提出申請。農業局長李芳林表示，市長黃偉哲為減輕農民損失，積極爭取補助農民生產所需資材；經農業部同意種植菱角田區補助購買石灰等農業資材，每公頃最高一萬元，且每一補助對象最高一萬元。李芳林局長呼籲符合資格的農民，可攜帶種植菱角證明及其土地證明文件（如現地種植照片、農產品銷售證明等）、土地所有權證明文件（如土地所有權證明文件或種稻及轉契作、休耕申報書農民收執聯），並檢附購買農業資材憑證正本，於期限前向土地所在 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
午夜驚傳溺斃案！78歲翁陳屍田寮河 警消吊掛打撈畫面曝
【記者葉先鵬／基隆報導】基隆田寮河昨天（21日）深夜傳出一起溺斃事件，民眾經過河邊時赫然發現一名老翁漂浮在水面上，警消趕抵後確認其已明顯身亡，凌晨0時許已順利將遺體打撈上岸，詳細死亡原因還有待進一步釐清。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前
北副市長：雙城論壇預計12月下旬舉行
台北市副市長林奕華受詢時證實，上海臺北城市論壇（雙城論壇）預計將於12月下旬舉行，並稱上海主辦方剛赴台協商。中時財經即時 ・ 16 小時前