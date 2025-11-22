今彩539第114283期 頭獎1注中獎

其他人也在看
福島食品輸台全解禁 即日起取消雙證100%查驗
（中央社記者沈佩瑤台北21日電）日本福島5縣食品管制全解禁，食藥署今天表示，正式取消檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗，回歸源頭管理與邊境管理，與其他國家地區輸入規定一致，即日起生效。（編輯：吳素柔）1141121中央社 ・ 1 天前
今彩539第114282期 頭獎1注中獎
（中央社台北21日電）今彩539第114282期開獎，中獎號碼05、35、28、17、10；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣800萬元。中央社 ・ 1 天前
今彩539第114282期開獎
（中央社台北21日電）今彩539第114282期開獎，中獎號碼05、35、28、17、10。3星彩中獎號碼465，4星彩中獎號碼8600。中央社 ・ 1 天前
今彩539第114283期開獎
（中央社台北22日電）今彩539第114283期開獎，中獎號碼37、10、33、13、32。3星彩中獎號碼420，4星彩中獎號碼2927。中央社 ・ 16 小時前
大樂透第114107期開獎
（中央社台北21日電）大樂透第114107期今晚開獎。中獎號碼為21、31、46、14、28、20，特別號37。中央社 ・ 1 天前
好閃！珠寶展「打卡送寶石」 6500萬紅寶石「鎮場」
臺灣珠寶首飾展 登場，許多人一開展就衝到特定珠寶攤，原來是因為 業者推出活動，開展前兩天打卡 就送「免費寶石」，大大提升買氣。除了日常珠寶，展場內還有「鎮場之寶」一顆要價 6500萬的紅寶石戒指。 #珠寶展#打卡送寶石# 6500萬鎮場之寶東森新聞影音 ・ 14 小時前
2025第四屆鬼斧神工技能實作競賽 選手匯聚神工同場競技
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】2025第四屆鬼斧神工技能實作競賽今(22)日在神岡高工展開，此次競賽由台互傳媒 ・ 15 小時前
原民會頒獎U-start原漾計畫5績優團隊
原住民族委員會與教育部青年發展署攜手辦理「一一四年度U-start原漾計畫」，日昨於臺大醫院國際會議中心舉辦績優團隊頒獎典禮，並頒發獎盃予五組優異團隊。「U-start原漾計畫」自一○九年起由原民會與青年署合作推動，旨在協助原住民族青年運用原住民族文化、在地特色農作物及人脈資源，提出創新創業提案並實現創業夢想，今年計畫邁入第六年，累計已催生六十家新創企業，展現豐碩成果。今年五組績優團隊的創業領域涵蓋多元，橫跨服裝設計展演、身心療癒體驗、音樂媒合平台、獸骨飾品設計與食農教育推廣等面向，分別獲頒新臺幣卅五萬元至九十萬元不等之獎金，以肯定其創業努力與成果。原民會表示，為協助更多對創業懷抱熱情的原民青年與在學學子實現創業夢想，一一五年度將持續與青年署合作推動「青年創業家見習」計畫 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
原民市集暖連結城市與部落 Lipahak野菜入社區傳遞感恩
（記者陳志仁／新北報導）新北市政府原民局今（22）日在三峽北大特區草地公園舉辦《Lipahak感恩節》市集，集 […]引新聞 ・ 15 小時前
了不起負責！業者預測颱風假失準「百隻烤雞免費發」 台東鄉親搶排
拔得頭籌的趙姓男子說，他從網路得知消息後，早上7點30分便到場卡位，沒想到成為第一名。他長期在台東工作，笑稱領到烤雞後，打算「自己獨享，或跟宿舍室友分著吃」。烤雞業者吳佳賢表示，因長期在戶外工作習慣觀察氣象，這次對颱風假判斷失準，只能「願賭服輸」，既然答應了...CTWANT ・ 17 小時前
酒後口角全武行! 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤
中部中心/王俞斐、黃信儒 台中報導台中街頭爆發全武行，一群男子相約飲酒，卻在酒後爆發口角衝突，一群人對著其中一人拳打腳踢，還有人拿出球棒痛毆，警方到場這群人已經鳥獸散，還跑到居酒屋續攤，涉案九人通通被警方帶回。酒後口角爆發全武行 男子遭多人痛毆倒地不起(圖/民眾提供)一群男子，街頭爆發口角衝突，其中一人，手持球棒，朝著穿外套的男子攻擊，其他人見狀，蜂擁而上，又踢又打，男子連滾帶爬，被打到無力反擊。但這群惡煞，不肯罷休，硬是把人給架起來，在馬路中，又是一陣拳打腳踢，打的男子，無處可逃，最後動手惡煞，一哄而散，留下被打的男子，呆坐在原地，久久無法起身，直到警方和救護車到場。這群人是朋友關係 飲酒後爆發口角糾紛衝突一發不可收拾(圖/民眾提供)糾紛地點，在台中西屯區福星北路上，警方獲報到場，這群惡煞，已經鳥獸散，跑到居酒屋續攤。動手打人，還講的一派輕鬆，原來這群人，是朋友關係，幾杯黃湯下肚後，爆發口角衝突，新仇加上舊恨，街頭全武行，一觸即發。動手男子和一旁助陣叫囂的總共九人 通通被警方帶回偵辦(圖/警方提供)動手男子和一旁助陣叫囂的，總共九人，通通被警方帶回偵辦，朋友相聚變成暴力衝突，不只友誼的小船翻覆，最重還得面臨五年有期徒刑。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：酒後口角全武行！ 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤 更多民視新聞報導不滿鴨肉店客人擋出入口! 莽男持武士刀.鐵勾攻擊行車糾紛演變暴力衝突 兩人街頭火爆扭打李多慧衣服太貼「炸出花生麻糬」！辣舞16秒震撼百萬人民視影音 ・ 17 小時前
愛爾蘭靠地理優勢 用巨型風箏向藍天借電
發展再生能源，是時代所趨。根據國際再生能源署統計，2024年，太陽能與風力發電 並列 綠能主力，兩者合計 占 再生能源發電量的96.6%。不過架設相關設備，都要耗費鉅額的材料，包括太陽能板與風電渦...大愛電視 ・ 17 小時前
肩頸緊繃「腦中風機率增27%」 醫示警：別以為只是累！
肩頸痠痛不只是單純的疼痛問題，可能是慢性發炎的警訊，甚至會增加腦中風風險。心臟外科醫師楊智鈞指出，長期處於高壓環境導致肩頸緊繃，會形成慢性發炎，研究顯示發炎指標每上升3倍，腦中風風險增加27%，當肩頸疼痛時，血管更容易失控，血壓也更容易飆升。中天新聞網 ・ 1 天前
方志友和連晨翔在「舊金山美容院」演出兄妹 (圖)
演員方志友（右）連晨翔（左）接受中央社專訪，他們一起分享拍攝「舊金山美容院」發生的趣事，2人也因為合作此劇變成好朋友。中央社 ・ 1 天前
今彩539頭獎送出1注！ 800萬獎落這縣市
台彩今（21）晚開出今彩539獎號05、10、17、28、35。派彩結果出爐，頭獎1注中獎，每注獎金8百萬元，從南投縣魚池鄉日月村義勇街74號1樓「日月潭彩券行」開出。貳獎送出247注，每注獎金2萬。台視新聞網 ・ 1 天前
台八男星「慘遭石擊」大飆戲！傷口引來蒼蠅啃食 她身心俱疲哭到淚崩
八點檔飾演「飛宏」的何豪傑慘遭曾子益飾演的「克帆」綁架並毆打，驚險情節讓觀眾看得心驚膽戰。何豪傑、楚宣與曾子益透露拍攝內幕，分享了這場「綁架戲」背後的艱辛與趣事。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賴清德發文致敬黃百韜 滿志剛批：政治算計為謀個人利益
滿志剛表示，他今日前往忠烈祠向黃百韜將軍的靈位與銅像鞠躬致敬，因為每一位守護中華民國、為國奮鬥與犧牲的英雄，都值得被紀念與追思。然而，他質疑總統賴清德今日在臉書上的紀念貼文句裡行間充滿政治算計。他指出，對民進黨而言，「國共內戰」長期是避之唯恐不及的議題，...CTWANT ・ 17 小時前
逢甲商圈當街全武行！ 多人持球棒、安全帽圍毆2男｜#鏡新聞
今天(11/22)凌晨5點多，有民眾在台中逢甲商圈目擊，2名男子當街被一大群人圍毆，其中還有人持球棒、安全帽一路追打，男子被打到全身是傷，向一旁的店家求救。警方獲報到場，發現被害人跟嫌犯其實是朋友關係，喝酒過程起口角，才會引爆衝突，隨後火速逮捕9名涉案人，而這已經是台中兩週內，第三度發生球棒隊鬥毆事件。鏡新聞 ・ 17 小時前
美國爆H5N5全球首例死亡 疾管署：旅遊警示維持第一級
美國華盛頓州出現全球首例H5N5型禽流感人類死亡案例，引發外界關注病毒是否出現變異風險。對此，疾管署副署長曾淑慧今（22）日表示，目前研判人傳人風險仍低，國內今年也未出現任何人類感染個案，我國已於今年4月將華盛頓州列為新型A型流感旅遊疫情建議「第一級：注意（Watch）」，此次病例研判為偶發事件，警自由時報 ・ 15 小時前
74歲鄭則仕親自發視頻闢謠 呼籲追求真相粉碎不實傳聞
74歲鄭則仕親自發視頻闢謠 呼籲追求真相粉碎不實傳聞娛樂星聞 ・ 10 小時前