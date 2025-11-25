今彩539第114285期開獎

台北市 / 綜合報導 黑色購物節到來，美式賣場推出超殺折扣，許多消費者一早就來報到，準備搶優惠。為了避免下午人潮增加，警方也在人行道擺上拒馬，防止違停亂像。此外，各大串流平台也跟上黑五檔期，紛紛推出超值優惠，讓民眾不僅能大肆採購商品，更能趁機訂閱享受影視娛樂。 人手一輛推車，消費者進入備戰狀態，準備大掃貨，平日上午的美式賣場，人潮絡繹不絕，通通都是衝著黑色購物節而來，但就擔心會人擠人，不少民眾特地選在上午時段來報到，民眾說：「人有比較少，我以為會很多人，結果沒有很多人，動線都滿好的。」、「我是早上來，下午我就不知道了，大家都滿守秩序就是有一點擁擠。」美式賣場推出優惠，包含家電類，電腦周邊及節慶飾品，都有超殺折扣，不過就擔心下午人潮增加，北市警方也在周圍人行道擺上拒馬，防止臨停及違停亂象，但回顧11月的購物檔期，不只有賣場，就連串流平台也不想錯失商機。11月的購物節，串流平台也加入戰局，AppleTV趁著黑五檔期，推出限時半價方案，LINE TV同樣也有5折優惠，先前雙11檔期還有，CATCHPLAY跟friDay影音推出下殺扣折，都讓串流大戰更加白熱化，不過穩坐市占率第一，用戶數過半的Netflix，似乎老神在在，沒有跟著推出優惠。行銷專家胡恒士說：「串流平台其實在前期的開發成本，都已經維持在一定的狀況，整個的費用壓低到吸引消費者，願意來做第一部的訂閱，接著消費者使用習慣之後，產生了黏著度，就有機會讓他變成長期訂閱，更多用戶，成本不會增加太多。」隨著高話題度的戲劇作品，接連上架串流平台，業者當然也不錯過優惠檔期，吸引用戶增加訂閱數。 原始連結

華視影音 ・ 7 小時前