今彩539第114304期 頭獎1注中獎

獨得2.17億！幸運兒爽翻天！龍潭彩券行老闆親揭「中獎秘辛」
台灣彩券今（16）日晚間開出第114000114期大樂透，頭獎金額新臺幣2.17億元確定開出！幸運得主為一人獨得，獎落桃園市龍潭區的「一直發彩券行」。在冷冷的年底，這筆逾兩億元的獎金無疑為幸運兒送上了一份超大紅包。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 4
2025交換禮物全攻略｜最新版人氣禮物、折扣優惠推薦！烤焦Kitty、GD設計IP彩妝、脆友熱議「噴了中大獎」香氛...村上隆盲盒掛件開搶
不想讓交換禮物變成年度例行公事，想破頭卻又毫無靈感？「揪愛Mei」一次盤點2025最常被點名的年度話題好物，從3C配件、療癒香氛、辦公小物到實用又不失質感的居家選物，熱門送禮排行榜全入列，讓你穩坐交換禮物界的常勝軍。這次更貼心劃分成3大最常見的預算帶：500元以下、500～1000元、1000～1500元，隨手選也不怕出錯，一秒鎖定你的命定款交換禮物。Yahoo夯好物 ・ 3 週前 ・ 1
全台最寵毛孩城市在台中！ 數據曝光網驚新生兒數慘輸
中部中心／陳仕承、李柏瑾報導少子化下，台灣人真的寧願養毛小孩，不生娃了嗎？根據政府最新統計，今年全台貓狗登記數量，竟是新生兒的兩倍！其中台中市更是拿下全台毛孩之都的冠軍，光今年貓狗登記數量，就比新生兒多了快一萬八千隻；我們實際觀察，現在毛小孩超好命，美容、SPA樣樣來，帶您來看這股擋不住的毛孩經濟。尊寵服務寵物美容天天爆滿搶攻毛小孩商機（圖／民視新聞）圓滾滾的比熊犬，像棉花糖一樣，乖乖讓美容師修剪造型，模樣萌翻天；另一頭，還有專人替毛小孩修剪指甲，尊"寵"服務，無微不至，超級好狗命。寵物美容天天爆滿，分店一家開過一家，搶攻毛小孩商機。大型寵物品牌連鎖店，客人絡繹不絕，毛小孩商品，琳瑯滿目，飼料，保健品，玩具等應有盡有，飼主花錢不手軟，寵物萬一生病看病，獸醫只要開口，自費也很少搖頭。寵物美容天天爆滿業者拚展店搶攻毛孩商機（圖／民視新聞）毛小孩當道，數據會說話！根據內政部與農業部最新資料，截至2025年11月，全台貓狗登記數，突破20萬大關，是新生兒數量的兩倍以上！其中最愛毛孩的城市就在台中，今年前11個月，養貓狗的人比生小孩的，足足多出了1萬7千6百多隻，榮登全台毛孩之都。原文出處：全台最寵毛孩城市在台中！ 數據曝光網驚新生兒數慘輸 更多民視新聞報導"人人犬舍"第二批156隻認養擠爆 可愛萌犬有新家寵物電動車上路遭開罰! 立委籲交通部訂明確規範貓狗主人快看！明年起強制要求寵物登記、植入晶片 罰款金額曝光民視影音 ・ 4 小時前 ・ 1
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年12月限時無門檻免運費/香港運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter與Yahoo購物推出極抵優惠，購物隨時送名牌手袋！此外，任何購物只要在付款前輸入優惠碼，即可免運費送到家中，新會員更有$300回贈優惠可下次購物使用，難得一見的優惠！Net-A-Porter減價區還有不少抵買產品，Burberry手袋平近萬元、Polo Ralph Lauren手袋、服飾都有折！事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 1 天前 ・ 發起對話
獨家》74歲澎澎親闢謠死訊！坦然談身後事：遺產全給女兒
74歲資深藝人澎澎近日現身，接受《中時新聞網》訪問回應外界流傳的「烏龍死訊」。對於被誤傳已過世，她不僅未動怒，反而以平常心看待，直言「很正常，人家很久沒看到我，就會亂猜」，展現多年走過人生起伏後的豁達態度。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 107
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 1 小時前 ・ 3
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 31
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 11 小時前 ・ 8
嗨曬學霸女兒考上律師！呂文婉單身15年徵友：我很有錢
浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，由「台語大師」許效舜擔任評審長，搭配黃豪平的《Talk Talk秀台語》第二季，19日總決賽邀請到「綜藝天王」吳宗憲擔任飛行評審，一登場就人來瘋的他化身主持人，滔滔不絕讓Sandy氣得質問：「你到底要講多久？」隨著第二季落幕，製作人黃淑宜開心宣布第三季賽制正式啟動，歡迎各行各業對台語有興趣者踴躍報名。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 12
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 20
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 108
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 215
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 13
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 114
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 165
濕冷天氣來了！週五起全台有雨 週日降溫「放晴時間曝光」
準備變天！中央氣象署今（17）日表示，明天受到東北季風影響，北台灣高溫略下滑，週五至週六全台有雨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。週日整體雨勢趨緩，到了下週二（23日）東北季風減弱，僅基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，大台北山區及台東有零星雨，中南部則是多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2