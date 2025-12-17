今彩539第114304期 頭獎1注中獎

中部中心／陳仕承、李柏瑾報導少子化下，台灣人真的寧願養毛小孩，不生娃了嗎？根據政府最新統計，今年全台貓狗登記數量，竟是新生兒的兩倍！其中台中市更是拿下全台毛孩之都的冠軍，光今年貓狗登記數量，就比新生兒多了快一萬八千隻；我們實際觀察，現在毛小孩超好命，美容、SPA樣樣來，帶您來看這股擋不住的毛孩經濟。尊寵服務寵物美容天天爆滿搶攻毛小孩商機（圖／民視新聞）圓滾滾的比熊犬，像棉花糖一樣，乖乖讓美容師修剪造型，模樣萌翻天；另一頭，還有專人替毛小孩修剪指甲，尊"寵"服務，無微不至，超級好狗命。寵物美容天天爆滿，分店一家開過一家，搶攻毛小孩商機。大型寵物品牌連鎖店，客人絡繹不絕，毛小孩商品，琳瑯滿目，飼料，保健品，玩具等應有盡有，飼主花錢不手軟，寵物萬一生病看病，獸醫只要開口，自費也很少搖頭。寵物美容天天爆滿業者拚展店搶攻毛孩商機（圖／民視新聞）毛小孩當道，數據會說話！根據內政部與農業部最新資料，截至2025年11月，全台貓狗登記數，突破20萬大關，是新生兒數量的兩倍以上！其中最愛毛孩的城市就在台中，今年前11個月，養貓狗的人比生小孩的，足足多出了1萬7千6百多隻，榮登全台毛孩之都。原文出處：全台最寵毛孩城市在台中！ 數據曝光網驚新生兒數慘輸 更多民視新聞報導"人人犬舍"第二批156隻認養擠爆 可愛萌犬有新家寵物電動車上路遭開罰! 立委籲交通部訂明確規範貓狗主人快看！明年起強制要求寵物登記、植入晶片 罰款金額曝光

