今彩539第114310期開獎

西班牙200年歷史的聖誕「胖子樂透」（The Fat One）12月22日開獎，總獎金高達27.7億歐元（約新台幣1028億元），開獎活動在馬德里皇家劇院登場，由聖伊爾德方索學校（San Ildefonso）的孩童，從球池中抽出號碼並高聲吟唱，歷經約兩小時完成。其中最受矚目的頭獎，開在今年夏天遭野火重創的卡斯提亞－雷昂自治區（Castilla y León），另有部分獎項落在首都馬德里。拉巴涅薩鎮（La Bañeza）周邊8月爆發西班牙史上最嚴重的森林大火之一，造成3人死亡、約8000人被迫撤離。如今開出117組中獎號碼，喜提4.68億歐元（約新台幣173億元）獎金。鎮長卡雷拉（Javier Carrera）直呼樂透是「天賜的禮物」。同樣分得頭獎的，還包括鄰近的維亞布利諾鎮（Villablino）。該地今年不僅遭野火侵襲，3月還發生礦災，造成5名礦工罹難。當地民眾得知中獎消息後，紛紛走上街頭噴灑香檳、高聲歡唱，分享難得的喜悅時刻。西班牙「胖子」聖誕彩券可追溯至1812年，以00000到99999的五位數字組合開獎，今年頭獎號碼為「79432」。最常購買的彩券單位為「十分之一」（décimo），每張售價20歐元（約新台幣742元）。其最大特色在於同一組號碼會重複發行198組系列，每組再細分為10張「十分之一」，等於每個號碼實際出現1980次，因此可讓不同地區同時出現大量得主。此外，彩券設有多個獎項，最低獎金為1000歐元（約新台幣3.7萬元）。整個開獎過程全程電視直播，已成為西班牙最具代表性的年終盛事。

