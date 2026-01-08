今彩539第115007期開獎

台北市 / 綜合報導 草莓季到來，人氣蛋糕掀起排隊熱潮，但超夯名店也會被棄單！業者表示，一位顧客訂購多達92個草莓蛋糕，念在她是舊客，特別通融貨到付款，沒想到一波三折，最後商品全數被棄單，發文一出引起討論。當事業者很低調，表示只是想提醒同行，希望事件別再重演。 門口看板上的草莓垂涎欲滴，位在士林的蛋糕名店，開賣前排隊人潮已經有二三十人，現場排隊買還得看運氣，這樣的超夯商品竟然被棄單，開蛋糕，鮮紅草莓柔軟奶油整顆蛋糕分量扎實，業者社群發文開頭就破題，這是一個被棄單，甚至可以說是「蛋糕詐欺」的故事。店內規定得先付款才安排出貨，日前一名消費者希望貨到付款，業者看在她過去曾購買過特別通融，交貨這天消費者卻說，無法收件要改自行取貨，業者請司機配合她的時間送貨，抵達時女子卻不在家，要他們把貨放著會轉帳，但司機沒收到錢無法離開，一等就是兩個小時，消費者就這樣不接電話人間蒸發，高達92條蛋糕被棄單。現場排隊民眾說：「要買的人常常買不到，然後她一次訂那麼多條，結果沒有買，讓我們這些每次來排隊的人都買不到，我會覺得滿過分的，而且很浪費，人家讓你方便用貨到付款，結果你這樣子做，我覺得很不好，當然就是先付錢才能，就是可以很好地避免整個事情(棄單)發生。」草莓季蛋糕夯，業者感嘆看來不管是誰，都得照規矩來才能保護自己，而這消費的行為，其實也可能已經觸法，律師李育昇說：「店家可以向消費者來請求民事的損害賠償，而如果有證據顯示消費者是惡意不取貨，造成店家財物受損，還有可能會成立刑法的毀損罪。」構成刑事案件，就得面臨有期徒刑或罰金，不少店家都有收取訂金機制，避免損失，民眾也別胡亂棄單否則因小失大，也是得不償失。 原始連結

華視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言