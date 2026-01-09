今彩539第115008期開獎

台北市 / 綜合報導 電子支付逐漸普及，各大導購平台，開始比拚「回饋機制」，看誰能讓民眾消費時，拿到最多回饋。有業者集結各家支付平台，喊出基本回饋10%，聲稱要成為「電商零售領域的輝達」；在台灣經營已久的其他業者，則是以「現金回饋」或「便利性」做為賣點。幫助消費者盡可能省下荷包，是競爭重點，畢竟主計總處公布的CPI顯示，外食族的壓力依然很大。 一整桌鮮嫩肉片，看了就讓人口水直流，有餐飲品牌即將改版菜單，最低199元就能吃到和牛，降低美食入手門檻，畢竟去年12月CPI年增1.31%，外食費已經連續14個月，漲幅都高於3%，想吃飽又吃好，更要精打細算。許多人使用電子支付，不只是因為方便，更是想多賺點回饋，有業者為此整合多家平台，包括IPASS MONEY、街口支付，還有SHOPLINE和Pi拍錢包，主打基本回饋10%，花一千就有一百，電商顧問公司總經理徐有鍵說：「希望可以成為在電商零售領域的NVIDIA。」現在市面上，已經有來自新加坡，跟700家電商合作的Shopback，台灣人常用的通訊軟體LINE，也能導購到LINE購物，專家認為，推出整合平台的CashBack返多多，找來支付龍頭合作，龐大會員數確實帶來潛力，但通路少、缺乏大型品牌，恐怕難以留住用戶，Shopback的優勢是現金回饋，可是門檻高、提領時間長，而LINE購物使用的LINE POINTS，民眾耳熟能詳，不過回饋機制被詬病不夠透明。理財專家寶可孟說：「我覺得(這領域各業者)有一個很大的問題就是說，消費者不喜歡被騙，所以當你導購的連結，是被加價上去之後再來做折扣，消費者以後就不會相信了，所以我覺得這些返利業者要去思考一下的是，不要用灌水的方式來去騙人。」台灣電子支付普及率，2025年已經攀升到快九成，回饋返利成為主戰場，比誰讓人荷包更有感。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前 ・ 1