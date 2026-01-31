今彩539第115027期 頭獎槓龜

台北市 / 綜合報導 農曆新年即將到來，年貨大街也在今(31)日正式登場，一大清早就有許多民眾到現場採買，迪化街湧現人潮。實際詢問下來，民眾最愛的年貨，包括香菇、鮑魚、干貝，其中車輪鮑罐頭，單罐從去年的4000元下跌到3000元，另外日本干貝由於產量減少價格上揚，許多民眾改買比較便宜的越南小干貝，希望迎新年的同時，先省一點荷包。街道上滿滿人潮，為期16天的迪化街年貨大街，31日正式登場，各式攤販蓄勢待發。迪化街攤販說：「麻荖都可以試吃看看喔。」業者一邊叫賣，手也沒有停下來，不斷招呼絡繹不絕的客人，尤其一大清早即便是下雨天，還有許多民眾，早起買年貨，大包小包帶回家。民眾說：「買了烏魚子，鮑魚，然後這個竹笙，然後巴西蘑菇。」記者VS.民眾說：「(比如說像鮑魚，干貝)，喔這基本上一定要買，因為這個是比較高檔(食材)。」實際訪問下來，鮑魚干貝成為年貨必備，民眾採買高級食材，同時貨比三家。迪化街攤販郭先生說：「最近車輪鮑魚，大概3000多塊就可以買得到，因為去年要4000多塊，那干貝有稍微漲價，大概漲20%了，所以客人就會偏向買一些越南或是中國的(小干貝)，大概(價)差三倍以上或四倍都有。」除了要端上桌的年菜，甜甜的糖果也不能少，尤其上面寫著，好運大吉大利的吉祥話，特別受到青睞。民眾說：「會啦，還是會(想買這種)，討個吉利。」記者VS.民眾說：「(哇，這麼多)。」民眾說：「媽媽跟我挑的，新年快樂，平平安安。」孩子臉上掛著笑容，一家大小和樂逛街，也讓年味更近了。 原始連結

