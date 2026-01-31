今彩539第115027期 頭獎槓龜

其他人也在看
威力彩頭獎飆破8.7億！3生肖財神加持迎來驚人財運
威力彩連續27期無人中獎，導致頭獎獎金累積至8.7億元，將於下週一（2月2日）晚間開獎，吸引大批民眾前往投注站一試手氣，盼能成為新一代億萬富翁。根據《搜狐網》命理專欄分析，近日有三大生肖受到財神爺特別眷顧，財運驚人，未來有望迎來財富大爆發。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3則留言
今晚拚發財！大樂透頭獎1.1億 4星座財運爆棚變富翁
大樂透頭獎上看1.1億元，今（30）日晚間開獎。《搜狐網》運勢專欄點名4星座，新的一年到來，財運也跟著暴漲旺到擋不住，有機會獲得意外之財，鈔票數到手軟。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
小孟老師運勢／12星座財運曝光！天蠍座「靠1招」賺錢
生活中心／綜合報導一月最後一天、1月31日（週六）的星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師揭曉12星座本日的幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作運、財運以及感情運勢。今日特別提醒牡羊、雙魚兩星座，投資須謹慎，其中雙魚座要「控制投資金額」，牡羊座則是「避免高估價值」。此外，雙子、處女、天蠍、射手本日財運佳，其中天蠍座有機會靠「收藏升值」賺錢。民視健康長照網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
尾牙獎金這樣花｜上班族超推精品TOD'S、HOGAN折扣太殺、市場最低價托特包必買！
新年換新包，年底的獎金有地方花了！上班族首推TOD'S，皮質好、設計簡潔俐落、容量也好裝。這次不僅有優於專櫃的甜甜價之外，結帳再下殺五折！包含托特包、流浪包、斜背包等實用包款都有，絕對買了不虧！Yahoo好好買 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
探索冬季日本零食美味：舌尖上的北海道與北日本頂級選擇
冬天總讓人想享受暖心又不膩口的零食，尤其是來自日本的手工點心與特色小食，絕對是寒冷日子裡的療癒小確幸。不論是在家追劇、辦公室小嘴饞，或是與好友聚會下酒，一盒優質日本零食不僅滿足味蕾，也帶來日式生活美學的愉悅氣氛。這次就和你分享幾款冬季限定及人氣日本進口美味，讓日常零食時光更有質感與溫度！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發表留言
海報有玄機！3移工見牆上「6字箴言」 跟著買爽中300萬頭獎
彰化花壇「大棒彩券行」傳出喜訊！3位越南籍移工受到新聞啟發，相約試手氣，幸運刮中「金馬獎」刮刮樂頭獎300萬元。他們進店看到牆上「馬上刮、馬上發」海報，靈機一動專挑馬圖案醒目的「金馬獎」刮刮樂，果然一刮即中。這筆意外之財讓3人興奮不已，直呼今年可以過個好年了。此幸運故事不僅為彩券行增添喜氣，也吸引不少民眾前來沾沾好運，成為近期熱門話題。提醒您，購買彩券應量力而為，切勿過度投注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
這些絕不能錯過！觀光客最愛買的日本伴手禮7選
到日本逛街買東西你最愛買哪些？日本的糖果點心、玩具、家電都是全球觀光客眼中的搶手貨，回國前不只幫自己買，當然也要幫親朋好友帶上好幾包！這一次詢問了曾經來過日本觀光的各國女性，詢問他們想買的日本產品有哪些？為什麼想買？一起來看看大家眼中的人氣伴手禮有哪些吧！ （以下內容皆為受訪者的個人意見）LIVE JAPAN ・ 1 天前 ・ 6則留言
年貨大街登場！ 迪化街現人潮年味滿滿 店家忙備貨
台北市 / 綜合報導 農曆新年即將到來，年貨大街也在今(31)日正式登場，一大清早就有許多民眾到現場採買，迪化街湧現人潮。實際詢問下來，民眾最愛的年貨，包括香菇、鮑魚、干貝，其中車輪鮑罐頭，單罐從去年的4000元下跌到3000元，另外日本干貝由於產量減少價格上揚，許多民眾改買比較便宜的越南小干貝，希望迎新年的同時，先省一點荷包。街道上滿滿人潮，為期16天的迪化街年貨大街，31日正式登場，各式攤販蓄勢待發。迪化街攤販說：「麻荖都可以試吃看看喔。」業者一邊叫賣，手也沒有停下來，不斷招呼絡繹不絕的客人，尤其一大清早即便是下雨天，還有許多民眾，早起買年貨，大包小包帶回家。民眾說：「買了烏魚子，鮑魚，然後這個竹笙，然後巴西蘑菇。」記者VS.民眾說：「(比如說像鮑魚，干貝)，喔這基本上一定要買，因為這個是比較高檔(食材)。」實際訪問下來，鮑魚干貝成為年貨必備，民眾採買高級食材，同時貨比三家。迪化街攤販郭先生說：「最近車輪鮑魚，大概3000多塊就可以買得到，因為去年要4000多塊，那干貝有稍微漲價，大概漲20%了，所以客人就會偏向買一些越南或是中國的(小干貝)，大概(價)差三倍以上或四倍都有。」除了要端上桌的年菜，甜甜的糖果也不能少，尤其上面寫著，好運大吉大利的吉祥話，特別受到青睞。民眾說：「會啦，還是會(想買這種)，討個吉利。」記者VS.民眾說：「(哇，這麼多)。」民眾說：「媽媽跟我挑的，新年快樂，平平安安。」孩子臉上掛著笑容，一家大小和樂逛街，也讓年味更近了。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 595則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 14則留言
一隻機器人打趴全隊！「烏克蘭版英熙娃娃」戰地掃射 俄兵濺血投降
現今AI與機器人發達，並投入戰地使用，烏克蘭近日就釋出一段影片，一整隊的俄兵在一台機器人的攻擊下，全隊投降，也相信是首例在實戰中成功俘虜敵軍士兵的作戰機器人。鏡報 ・ 1 天前 ・ 106則留言
婚禮變「紅包公審大會」！陳漢典首露臉洩「真實心聲」：不是很開心
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。如今兩人節目第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 25則留言
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 10 小時前 ・ 124則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 77則留言
遭索討16萬！方順吉桃色摩鐵糾紛疑仙人跳 怒嗆對方發不自殺聲明
43歲歌手方順吉近日疑捲入桃色糾紛。有人指控他私約人妻到摩鐵，並稱受到恐嚇及電話騷擾，甚至公開雙方對話。隨後又出現自稱女方男友的人，向方順吉索討16萬8888元紅包，疑似仙人跳。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 8則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 484則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 1 天前 ・ 63則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 4則留言