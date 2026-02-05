今彩539第115031期 頭獎3注中獎

其他人也在看
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
威力彩獎金飆9.7億！專家點名「4生肖」有暴富命
生活中心／李明融報導威力彩連續槓龜28期，下期頭獎金額上看9.7億元，財神爺還在尋找有緣人，不少人期盼在過年前領到人生最大紅包，紛紛前往彩券行試手氣，對此，民俗專家楊登嵙老師就以命理學角度分享，點名4個生肖有中獎偏財運，同時也提醒想購買彩券的民眾朝2個方向走進彩券行購買最旺。
威力彩頭獎狂飆8.7億！「4生肖」財運噴發
生活中心／李筱舲報導威力彩上週四頭獎再度落空，目前已連續27期無人抱走大獎。而今（2）日晚間將迎來新的一期開獎，預估頭獎獎金上看 8.7 億元，若一注獨得，將刷新第五屆公益彩券以來單注頭獎第三高紀錄。對此，命理專家特別點名「四大生肖」財運全面噴發，極具一夜翻身的奪金潛力。
最低$999起！只有2天adidas限量開搶，球鞋、運動套裝、外套必搶攻略，滿額還能再折價
最低$999，2/4~2/5 adidas品牌日，只有2天限量開搶。這種超好康限時優惠，通常分成兩種人：一種是錯過的，另一種是「想一下再買」，結果尺寸或款式被搶完沒了的，不管是哪一種都捶心肝到內傷。這次adidas限時限量開搶，球鞋、運動套裝、外套、長褲等，通通超甜價，$999起就有一雙adidas，再加上還有滿額再折價＋領回饋，當然要大搶特搶。這篇為了好康道相報，直接先把必買重點整理好，看完就知道該從哪一樣下手。
連槓28期！威力彩今晚狂飆9.7億元 專家揭「熱門買法」中獎機率增
威力彩已連續28期未開出，今晚頭獎上看9.7億元，不少民眾前往購買試手氣。對此，有業者透露，近日的威力彩買氣大增，包牌客非常多，最熱門的就是800元包牌，也就是第二區1到8號全包。
「2000萬超級紅包」刮刮樂第一位幸運兒在基隆！ 頭獎只剩9張
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導首張「2000萬超級紅包」刮刮樂頭獎在基隆刮出！台灣彩券公司昨（3）日公布，這張中獎彩券由一名平時多出沒在菜市場、夜...
快訊／28槓終結戰倒數！威力彩9.7億送給誰？財神爺「公開信」急了！
威力彩連槓28期，頭獎今晚狂飆9.7億元，距離晚間8點截標僅剩最後數小時。財神爺罕見發出「公開信」，溫情喊話「錢捧得手痠，只差你伸出手」，催促民眾把握今年開春以來最龐大財富重分配機會。這不僅是無數上班族翻轉命運、原地退休的關鍵時刻，更是實現財富自由的最近距離。全台彩券行機台列印聲此起彼落，一場與時間的賽跑正激烈展開。別讓財神爺找不到人，下班快衝彩券行，搶購這張改變人生的希望！
小孟老師運勢／年終自己賺！2星座「逢低佈局猛撈」看準時機出手了
生活中心／綜合報導02/04（三）十二星座運勢出爐！命理專家小孟老師分析，以投資運勢來看，牡羊座與天蠍座表現最亮眼，牡羊座適合逢低布局、把握進場時機，天蠍座則有望獲得金錢回饋，投資成果值得期待；投資運勢普通的星座為天秤座與水瓶座，天秤座宜以穩健儲蓄與長期累積為主，水瓶座則需保持理性操作、避免衝動進出；至於投資運較弱的則是獅子座與魔羯座，獅子座須提防意外漏財與判斷失準，魔羯座則不宜追高進場，建議保守觀望、避免承擔過大風險。
【風象星座運勢】2/5 水瓶座正偏財都旺、天秤座重大決策、雙子座可小玩彩券
水瓶幸運色：可可色 天秤幸運色：橡木色 雙子幸運色：亮黃色
獨家》年貨大街買「散裝糖」 民眾怨：小小一包超貴
年貨大街開跑，不少人就愛買秤重的散裝糖，可以挑選各種自己喜歡的品項，但有民眾抱怨，迪化街不管是有包裝的糖果，還是裸裝的軟糖都好貴！小小一包可能沒幾顆，就要一兩百元。想要買得划算，是不是有眉角呢？業者就指出，除了挑比較輕的糖果之外，每一種都拿一點，平均下來最划算。 #年貨大街#散裝糖#價格貴
4人加油就中獎！他只花90元爽中「1000萬發票」 消費地點一次看
114年11－12月期別的統一發票開獎，還有發票沒拿出來對獎嗎？趕快拿出來看看，是否受到財神爺眷顧，成了萬千選一的幸運兒！財政部公布中獎清冊，1000萬特別獎的中獎號碼「97023797」、200萬特獎的中獎號碼「00507588」；其中，有4人因為加油而中了大獎。
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
WBC／台灣又被看扁！戰力排倒數第3 被歸類「志在參加」
WBC／台灣又被看扁！戰力排倒數第3 被歸類「志在參加」
《哈利波特》跩哥馬份意外變中國吉祥物 陸網瘋貼「馬爾福春聯」釣出本人了
隨著農曆馬年的到來，中國大陸社群媒體上出現了一個奇特的現象，家家戶戶貼的不再只是傳統的福神或春聯，而是《哈利波特》影星湯姆費頓（Tom Felton）飾演馬份時的招牌歪嘴笑臉。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了
前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。