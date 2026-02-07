今彩539第115033期 頭獎1注中獎

其他人也在看
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
2026新春穿搭！NET-A-PORTER精品購物指南 精品包/女裝/鞋履3折起一次搞定 領年終獎金讓自己變美～
2026新年、農曆馬年到來！拿了年終獎金、紅包當然就要買新衣服犒賞自己！精品實體店內擺放的商品有限，幾乎都是最新款，而且熱門款常常缺貨，立馬來試試最近討論度很高的NET-A-PORTER網購平台，這個專業的國際時尚零售平台集合了Gucci、Chloé、Balenciaga、Saint Laurent等超過800個精品設計師品牌和200個美容品牌，也就是說不只新品、熱門款也都能在這個平台上買到，隨便買都比台灣還便宜，提供快速配送服務，下單後可以快速收到，還有28天猶豫期，退換貨很方便，想跟上最潮又省荷包買精品的方法，很多人都在敲碗想知道怎麼入門，快看這篇手把手教學喔！
Panasonic熱銷家電清單出爐！8款必買神機，冰箱、洗衣機、電視全上榜
說真的，現在買家電已經不是能用就好，而是直接決定生活的質感。衣服洗不乾淨、冰箱塞爆、頭髮吹半天還毛躁…光想就阿雜。與其隨便買，不如一次挑耐用又實在的大品牌。Panasonic國際牌一直都是很多家庭默默愛用的存在，沒有太花俏的噱頭，就是穩穩地好用、省電耐操。從滾筒洗衣機、六門冰箱、OLED電視，到除濕機、吹風機、微波爐、吸塵器，都是日常生活天天會用到的家電。
威力彩連29槓！ 貳獎一注獨得拿1428萬...獎落高雄
威力彩第115011期昨（5日）晚間開獎，可惜頭獎又槓龜，連29槓，不過貳獎1注獨得，獎金高達1428萬1829元，獎落高雄市一間彩券行。
Longchamp 品牌日驚喜開跑！情人節送禮、犒賞自己必收的 8 款命定包
每到情人節，想送包包卻怕預算爆表？想買實用款又怕不夠時尚？Longchamp絕對是你的救星！從經典尼龍到近年大熱的 Xtra 真皮系列，不僅擁有法國女人的優雅靈魂，更是耐用好裝的代名詞。這次精選了 8 款人氣最高的包型，從時下最夯的半月包、可愛度破表的迷你水餃包，到通勤族最愛的後背包，通通都有甜甜價。不管是男友要展現求生欲，還是女生想買個新包妝點約會穿搭，這份清單請務必收藏！
桃園年貨大街消費送「高麗菜」 民眾買烏魚子：便宜！
桃園年貨大街，在今天(6號)正式開跑，不少民眾都來撿便宜，更要來看看有沒有什麼好貨，特別的是，只要消費，不限金額，憑著消費券，就能夠跟工作人員兌換一顆高麗菜，而且每顆高麗菜，都有4到5公斤，比市面上販售的還要大顆！ #桃園年貨大街#高麗菜#烏魚子
TrumpRx網站啟用 直接向藥廠買藥…「未必划算」
開放美國消費者自費直接向藥廠購買處方藥品的TrumpRx.gov網站5日晚間上線，至於多少病患將因此得以節省藥物花費，目...
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」
女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」記者林汝珊
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護 日常「恍神聽不懂」內幕全曝光
台北市驚傳8億人瑞祕婚爭產風暴！102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護，在家人不知情下登記結婚。子女控訴賴女趁父親失智「騙婚」侵吞8億身家及已轉移的2億資產，並在醫院上演搶人衝突。鄰居證實王翁精神狀態「時好時壞」，常恍神聽不懂人話，認知能力受損。戶政事務所表示依法受理，無權否決。目前王翁已由子女接回，家屬將訴請婚姻無效並追討資產。這場牽動數億資產的豪門爭奪戰，真相待司法釐清。
外媒預測台灣隊先發陣容鬧烏龍！網友滿頭問號：這什麼啦？
體育中心／綜合報導大聯盟今（2/6）直播揭曉各隊經典賽30人名單，美媒《Talkin' Baseball》隨後預測台灣隊先發陣容，排出來的名單卻讓不少網友滿頭問號，留言直呼：「這什麼啦？」
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
今年最強寒流深夜殺到！全台3波降溫「這天最凍」 低溫下探8℃
寒流逐漸靠近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今（6）日深夜影響台灣，週六（7日）中午北部氣溫驟降至14-16度，週日（8日）晚間全台急凍，台南以北低溫剩8-10度，高屏及台東11-13度，空曠地區恐再降2-3度，務必加強保暖。
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
越低調越有錢！4生肖「默默發財」超吸金 不張揚反讓財運滾滾來
在社群時代，高調曬成果成了常態，但真正把錢留住的人，往往選擇反其道而行。命理觀點指出，有些人越低調，財運反而越穩。特別是有4生肖，看似不張揚，卻最懂得布局與累積，被形容為「悶聲發大財」的代表。林宜君
經典賽》到底是哪國？以色列堪稱「美國二隊」僅1人是本土
2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）官方正式公布各國30人名單，除了中華隊首度有台美混血雙星龍恩（Jonathon Long）與「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）加入外，大會公布的出生地也揭露了有趣的現象，以色列、英國及義大利等隊伍幾乎由美籍球員「包辦」，被球迷戲稱為名符其實的「美國二隊」。