今彩539第115033期 頭獎1注中獎

每到情人節，想送包包卻怕預算爆表？想買實用款又怕不夠時尚？Longchamp絕對是你的救星！從經典尼龍到近年大熱的 Xtra 真皮系列，不僅擁有法國女人的優雅靈魂，更是耐用好裝的代名詞。這次精選了 8 款人氣最高的包型，從時下最夯的半月包、可愛度破表的迷你水餃包，到通勤族最愛的後背包，通通都有甜甜價。不管是男友要展現求生欲，還是女生想買個新包妝點約會穿搭，這份清單請務必收藏！

Yahoo好好買 ・ 12 小時前 ・ 發表留言