今彩539第115034期 頭獎5注中獎

「4生肖」有暴富命！別錯過當11.5億威力彩億萬富翁 往2方位買彩券最旺
威力彩第115000011期於5日開獎，頭獎連續29期摃龜，財神爺還沒現身，二獎則開出一注獨得，抱走高達1428萬元。今（9）日開獎的頭獎金額上看11.5億元，不少民眾搶買威力彩試試運氣。對此，民俗專家楊登嵙老師分享，有4個生肖有偏財運最容易中獎。
刮刮樂中獎有徵兆？幸運兒全做對「同一件事」 百萬獎金秒入袋
農曆春節將至，刮刮樂買氣強強滾，台彩熱銷的「2,000萬超級紅包」更是頻傳捷報！日前花蓮、桃園、台中三地接連傳出刮中貳獎100萬元的喜訊。幸運得主們的中獎過程嘖嘖稱奇，有人是做夢預知、有人是孝心感動財神爺，還有人靠著虔誠信仰與家人生日號碼幸運圓夢。
威力彩衝11.5億！3生肖財運大爆發 「3方位、3吉時」買彩券最旺
威力彩已經連續29槓，今（9）日頭獎上看11.5億元。知名易經財經專家、未來學研究發展中心執行長陶文點名3生肖財運最旺，並分享「納財吉時」及最佳的投注方位，不妨在年前試試手氣，也許下一個億萬富翁就是你！
威力彩衝11.5億！「4生肖4星座」偏財旺 下注地點、時段曝
迎接人生上上籤！專家點「3生肖」15天運勢大翻轉
12星座本周運勢〈02.08~02.14〉
【牡羊座】致勝技巧：發揮所長，沉著應戰。【金牛座】致勝技巧：勇於探索，收益良多。【雙子座】致勝技巧：分工互助，尋求支持。【巨蟹座】致勝技巧：彌補不足，提高能力。【獅子座】致勝技巧：整合規劃，勿強出頭…
威力彩頭獎連30槓「下期衝13.5億」！獨得恐創紀錄
生活中心／綜合報導威力彩連續29槓，9日頭獎直接上看11.5億元，讓不少人爭相「圓夢」，紛紛衝到彩券行，力拼財富自由的機會。而在晚間，最新第115000012期威力彩的致富密碼也出爐，沒想到本期頭獎依舊未開出，進入連續30槓，累積金額上看13.5億元。
馬年送對禮旺整年！開運3招曝光走春送禮都藏財運密碼、星巴克限定達摩開搶
馬年到來，命理師提醒今年想要好運就要「以靜制動、借力使力」，越懂得休養生息、廣結善緣，反而越能招來好運，想要在新的一年開啟好運勢，不妨從這三大開運招數著手
最低36折起！情人節禮物推薦懶人包：鑽石項鍊到黃金金條，8款質感鑽飾 挑進心坎裡
有些禮物不只當下驚喜，甚至能陪伴很久。珠寶與金飾之所以迷人，不只是因為閃耀，更重要的是，它能在每日生活裡一直存在與陪伴，不間斷地，感受到濃濃心意。
威力彩頭獎衝11.5億！財神爺「最愛號碼」曝光 冷門7碼今年未現
威力彩頭獎連29槓，今（9）晚頭獎上看11.5億元，不少彩券迷都在煩惱該怎麼選號。根據台彩官網統計，威力彩今年首期起累積至2月5日，開出最多次的球號為14號跟17號，第一區最冷門的號碼有7個，第二區則有2個。此外，若是從民國96年開始至今，威力彩第一區中獎號碼最熱門的是24號，一共開出330次，第二區則是02號，共開出264次。
逛夜市「被財神感應」 先中10萬再中100萬
[NOWnews今日新聞]高雄六合夜市旁的彩券行傳出刮刮樂「神感應」中獎，一名妙齡女子日前和朋友相約逛街，路過投注站時被門口喜氣裝飾吸引，直覺「好像有什麼在提醒自己」，便進店試手氣，還一口氣買下整本「...
威力彩11.5億等你拿！「4生肖、4星座」偏財運超猛 1方位買彩券最旺
威力彩已經連續29槓，明（9）日頭獎上看11.5億元。命理專家小孟老師就點名，4生肖及4星座偏財運極佳，這些人「命中有福報」，若照著好運方法，很有可能中大獎。
昔一注獨得17.38億！再包牌抱走1498萬 得主背景曝
怨年貨價貴！ 三肉條66元 手掌魷魚絲100元
同樣人潮擠爆還有年貨大街，怨年貨變好貴! 有民眾說買 3條豬肉條，秤重66元，就連手掌大份量的魷魚絲，一包也要100元，讓他笑說這真的連塞牙縫都不夠。還有蛋捲店，3根賣200元，不過業者澄清，這和一般的蛋捲不同，是加厚款蛋捲。 #三肉條#手掌魷魚絲#蛋捲店
2026寒假優惠全台11家遊樂園一次看！兒童新樂園屬馬免費、小人國6歲以下免費入園、姓馬免費玩六福村｜【旅遊省錢術】
最期待的寒假和農曆春節連假來了！還沒想好去哪裡玩樂嗎？全台遊樂園紛紛推出各種寒假和春節優惠，像是兒童新樂園屬馬免費、小人國6歲以下免費入園、姓馬本人六福村免費玩，另外劍湖山憑活動截圖享門票買2送1等優惠，都能用免費或好康折扣輕鬆玩樂！
每月14號的浪漫～西洋情人節禮物推薦：CASETiFY動物方城市2手機殼、村上隆配件盲盒、情侶客製似顏繪｜揪愛Mei推好物
今年情人節強碰農曆年假，想要送禮得提前好好規劃，但是你知道一年當中除了2/14西洋情人節、3/14白色情人節和農曆7/7七夕以外，據說愛過節的韓國人，一年可是有12個情人節呢！無論是熱愛營造節日儀式感，或喜歡獨一無二客製化商品，又或是講究實用派的人，都能在此篇找到適合你的情人節的禮物，以下是「揪愛Mei」精心挑選出的熱銷情人節禮物清單，快來為心愛的另一半挑份禮物吧！
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
獨家／櫻桃自由來臨？！醫喊「出現1味道」快丟掉：細菌、黴菌已滋生
近來市場可見櫻桃蹤影，價格也較為親民，但有民眾發現，在賣場買的智利櫻桃竟然是苦味，醫師楊振昌對此表示，新鮮櫻桃可能偏酸，中、後期櫻桃的口感偏甜，「但若達苦味，應是已過熟或保存不當所致，恐已有細菌、黴菌滋生，最好別再食用，以免危害健康。」