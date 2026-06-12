今彩539第115143期 頭獎2注中獎

鋒面通過加上華南水氣影響下，全台降雨不斷，尤其是中南部地區持續降雨，讓許多水庫進帳多，全台水庫進帳4.6億噸，不過南部地區水庫距離解渴還有很長一段距離。根據水利署統計，截至12日下午，曾文與烏山頭水庫蓄水率約25%，其中因這波降雨而增加的蓄水量1.23億噸，相當於增加14.8%，但是距離完全脫離乾旱、二期稻作供水無虞的50%警戒線，仍有很長一段距離。水利署受......

風傳媒 ・ 37 分鐘前 ・ 發表留言