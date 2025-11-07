今彩539貳獎開出160注！ 大樂透連15槓下期頭獎上看6.2億

過去20年來，義大利人的賭博花費急遽增加，尤其在新冠疫情之後，每年成長率達15%，至2024年已達到1574億歐元（約新台幣5.6兆元），賭博毛利，也就是投注金額與贏得金額之間的差距，更達到215億歐元（約新台幣7720億元），讓浪漫形象、美麗風景與精緻美食聞名的國度，成為歐洲最大的「賭徒王國」。 44歲的喬凡尼（Giovanni）是一名獸醫，6個月前才成功戒除賭癮，批評政府在打擊賭博方面力度不足。而反賭癮的組織表示，全面禁止並不現實，但賭博金額年年劇增，可是稅收沒有等比增加，政府應該對賭博造成的社會成本等，進行更全面的評估。 義大利賭博歷史悠久，早在1863年政府就核准樂透遊戲，1990年代因財政壓力開始鬆綁賭博產業，2006年起開放線上賭博市場，2011年全面合法化，由ADM（義大利海關與壟斷局）監管。 根據當局統計，2022年有2050萬名義大利人，至少賭博過一次，占成年人口的43%，以男性居多，其中有110萬人每天至少要花一小時賭博，而這是賭博成癮者的基本模式。另一方面，黑手黨涉賭、洗錢的問題也有跡可循，賭博業在貧困、黑幫猖獗的南部地區特別盛行。 賭博產業表示，一直推廣「負責任賭博行為」；政府的立場認為，如果過度限制，只會讓人們轉向非法賭博，對於賭博產業，政府「態度務實」，畢竟對就業與經濟有所貢獻，期望在謹慎監控下支持產業成長。 Yahoo新聞提醒您：未成年請勿賭博，賭博違法傷財，請拒絕沉迷。

Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前