今彩539開獎了！10/30中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114263期開獎，中獎號碼為05、31、27、28、37，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
今彩539開獎直播
今彩539玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
今彩539玩法是1到39個號碼選5個號碼進行投注，一注50元，一周開六期。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎時，開獎單位將隨機開出五個號碼，這一組號碼就是該期今彩539的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的五個選號中，如有二個以上（含二個號碼）對中當期開出之五個號碼，即為中獎。
今彩539獎金有多少？如何分配？
今彩539獎金是固定賠率，彩金分配頭獎（5個號碼）固定8百萬元、貳獎（4個號碼）固定2萬元、參獎（3個號碼）固定300元、肆獎（兩個號碼）50元。
今彩539怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
其他人也在看
今彩539第114263期頭獎槓龜
（中央社台北30日電）今彩539第114263期開獎，中獎號碼05、31、27、28、37；派彩結果，頭獎槓龜。中央社 ・ 18 小時前
威力彩第114087期頭獎槓龜
（中央社台北30日電）威力彩第114087期今晚開獎，第一區中獎號碼為17、21、24、20、13、14，第二區中獎號碼為02。派彩結果，頭獎、貳獎槓龜。中央社 ・ 18 小時前
「自由之聲」音樂會宣告記者會（3） (圖)
NSO國家交響樂團與林榮三文化公益基金會主辦「自由之聲」音樂會，向一代報人林榮三致敬，30日宣告記者會上，鋼琴家丹尼斯．科祖金（Denis Kozhukhin）（圖）出席致詞。中央社 ・ 23 小時前
用路人注意！樂天桃猿封王遊行將「交通管制」 路線、管制時間懶人包看這
體育中心/綜合報導樂天桃猿隊成功奪得2025年台灣大賽總冠軍，實現「桃猿制霸」！為慶祝這份喜悅，球團將於本週日 11月2日（日） 在桃園市舉辦「樂天桃猿封王遊行暨簽名會」，預計從樂天桃園棒球場出發，一路至桃園市政府廣場，與球迷朋友一同慶祝總冠軍榮耀。FTV Sports ・ 1 天前
熱帶洋面3擾動醞釀 氣象專家：2顆恐合併成超大環流
熱帶洋面上依然很活躍！氣象專家吳聖宇指出，自南海往東延伸到中太平洋低緯度區域持續有東風波擾動在活動，目前有3個系統存在，其中以關島南方海面的系統最值得注意，是下一個熱帶性低氣壓或是颱風的潛力股。中天新聞網 ・ 1 天前
農村再生考核臺東表現優異 奪「農再卓越獎」第二組第二名、績優甲等雙殊榮！
【記者 朱達志／台東 報導】農業部農村發展及水土保持署辦理的「114年度農村再生績效考核」，臺東縣政府表現優異台灣好報 ・ 1 天前
強化新時代人權 矯正署邀富邦獨董陳建宏演講受好評
法務部矯正署為強化所屬公職人員對人權保障等議題的認識，今（30）日邀請富邦人壽獨立董事陳建宏以新時代的人權為題演講，課程內容豐富，從法制面及獄政管理角度切入，獲得聽眾一致好評！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
屏鵝公路太陽能光電場不法 鍾嘉村羈押禁見抗告遭駁
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 高雄地檢署調查涉及屏鵝公路旁開發太陽能光電場不法案件的三地集團創辦人鍾嘉村，經高雄地院裁定以2000萬元交保；檢方提起抗告並經高雄高分院發回更裁羈押禁見，鍾嘉村提起抗告，高雄高分院審理後，裁定駁回。 檢調懷疑三地集團與開陽能源合作的「屏鵝公路太陽光電發電廠計畫」開發面積逾130公頃，總金額約22億元，由三地旗下的上市...匯流新聞網 ・ 1 天前
威力彩開獎了！10/30中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第114087期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為17、21、24、20、13、14，第二區為02。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
非洲豬瘟下宣傳購物節遭批 中市府：是重要事項宣導
（中央社記者蘇木春、趙麗妍台中30日電）中市養豬場爆非洲豬瘟，民代指中市府近日下令區公所宣導購物節等事項，是出動洗腦大隊；市府今天表示，民政局宣導財政狀況、疫情與購物節，是須讓民眾知道的事。中央社 ・ 1 天前
如何讓普發現金1萬變2萬? 各銀行多元加碼 祭抽iPhone、機票及現金回饋
[Newtalk新聞] 因應政府普發一萬元現金，各大銀行紛紛推出加碼活動，提供抽獎、點數回饋及優惠券等多重好康，民眾可透過 ATM 領現或網路登記入帳方式參與，將普發現金轉化為更多福利。 台新銀行 ATM領現抽獎 民眾於 11 月 17 日至 12 月 14 日期間透過ATM領取普發現金，即可參加「天天加碼抽大獎」活動，將抽出超過 5,000 名得主，最高可獲台新Point 10,000 點，並提供全家便利商店、OK超商、蔥香雞、美廉社等優惠券。 線上登記入帳抽獎11 月 5 日至 12 月 14 日，民眾透過網路或行動銀行領取活動券並登記帳號， 12 月 31 日前完成入帳，可參加抽獎， 3 名得主將各獲 10,000 台新 Point。 Richart數位帳戶新戶優惠 即日起至 11 月 30 日，新戶開立 Richart 存款帳戶並輸入代碼「 2025cash 」，首次登入 App 可獲行動電源； 1 月 5 日前完成開戶者，子帳戶 10 萬元以內資金享 3.5 %優惠利率。 ATM 領現或線上入帳皆可參加加碼活動。 台北富邦銀行 ATM提領抽獎 領取現金並綁定北富銀 LINE新頭殼 ・ 1 天前
網友留言恐嚇被判拘役40天 凌濤：不得逾越言論自由界線
國民黨桃園市議員凌濤日前遭一名官姓網友留言恐嚇「殺了你」，於是憤而提告，今(30)日判決出爐，法院認定男子言論恐嚇意圖明確，依恐嚇判處拘役40天。對此，凌濤也回應，表示九合一大選即將到來，要提醒激進人...華視 ・ 22 小時前
New Balance $1,111鞋款開賣！ 運動強牌 $990起：adidas, MIZUNO, PUMA 免等雙11搶先購入！
當清晨的第一道光落在跑道上，城市還沒甦醒，你的節奏已經開始。 那是一種自由的聲音——心跳與鞋底擊地的共鳴。 不論是追風的跑者、街頭的型人，還是準備迎戰自己的日常英雄， 今年的雙11，運動強牌率先開跑，用100%正檔價點燃你的每一步動能。Yahoo好好買 ・ 1 天前
限時黃金47折起、爆殺$811限量搶！滿額再送金條 只有今天折上加折
根據過去數年，金價平均每年上漲約 20-30%，金價一路上漲，黃金不只保值，更成了許多人心中最安心的投資。但要入手一件兼具設計感與收藏價值的金飾，價格常常讓人猶豫。別急，這次童樂繪金飾推出年度最強檔活動，除了下殺最低5折起外，滿額還送金條，除此之外再加碼送購物金，讓你能用最划算的價格，把幸福與價值一次帶回家！現在就是最佳買進時機，未來的你，一定會感謝現在的你。不知道怎麼下手？跟著攻略搶就對了。Yahoo好好買 ・ 6 小時前
今彩539派彩結果出爐！ 頭獎槓龜、貳獎開出204注
台彩今（29）日今彩539獎號開出26、32、33、36、39，晚間派彩結果出爐，本期頭獎無人中獎，貳獎開出204注，每注獎金2萬元。今晚539貳獎開出204注。圖／翻攝自台彩官網派彩結果及中獎號碼以台視新聞網 ・ 1 天前
10/31萬聖節「3星座財運爆發」！TOP1人脈帶來財富，別錯過手氣最旺這幾天！
萬聖節即將到來，你的財富也正在靠近！星座專家小孟老師點名3星座，在萬聖節前後將會有良好財運，想增加收入的人千萬要把握！姊妹淘 ・ 8 小時前
11月優惠：Olive Young新品特價！Loopy聯名彩妝粉嫩登場｜星野集團溫泉旅館早鳥85折｜KKday線上旅展買1送1｜揪愛Mei推好物
近來氣溫下降逐漸有感，冬天最熱門的旅行規劃，莫過於「滑雪行程」、「泡湯行程」，正好可以趁著各旅遊平台推出的雙11超優惠折扣，省下不少旅費！除了心靈饗宴，為自己重新規劃養生飲食菜單，購買命定的秋冬名品，也都都是慰勞忙碌生活的自己，最好的方式之一...「揪愛Mei」整理11月優惠懶人包，一次打包養生、旅遊、美體美妝的精選折扣，讓你輕鬆比價、快速下單，準備好迎接舒心愜意的冬日生活！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
2025全台樂園優惠推薦｜雙11大促！六福村墓碑鎮65折、麗寶樂園雙人套票激殺43折起、義大超值$699搶一波！
週末假日想要一站玩到底，不妨可以直接到遊樂園，一次滿足大小朋友的玩心，現在正值雙11折扣優惠開跑，各平台推促銷搶人氣！這篇整理全台遊樂園最划算優惠清單，只要上網click，票價比現場買還便宜，到了現場還不用排隊、一刷就進場喔！Yahoo夯好物 ・ 10 個月前
威力彩頭獎保證2億！3星座獲財神庇佑 有望一夜翻身
威力彩今（30）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名射手座、雙魚座、金牛座的人這段期間彷彿獲得財神庇佑，無論事業或偏財運都旺到讓人羨慕，甚至有望一夜翻身。中天新聞網 ・ 1 天前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前