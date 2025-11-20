今彩539開獎了！11/20中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114281期開獎，中獎號碼為33、36、05、38、01，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
今彩539開獎直播
今彩539玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
今彩539玩法是1到39個號碼選5個號碼進行投注，一注50元，一周開六期。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎時，開獎單位將隨機開出五個號碼，這一組號碼就是該期今彩539的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的五個選號中，如有二個以上（含二個號碼）對中當期開出之五個號碼，即為中獎。
今彩539獎金有多少？如何分配？
今彩539獎金是固定賠率，彩金分配頭獎（5個號碼）固定8百萬元、貳獎（4個號碼）固定2萬元、參獎（3個號碼）固定300元、肆獎（兩個號碼）50元。
今彩539怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
其他人也在看
大樂透第114106期開獎
（中央社台北18日電）大樂透第114106期今晚開獎。中獎號碼為09、43、24、10、08、23，特別號45。中央社 ・ 1 天前
對中就能睡到爽！大樂透最新獎號揭曉 本期保證1億元
台彩18日晚間公布大樂透最新1期第114000106期獎號，由小到大依序為08、09、10、23、24、43，特別號45，本期頭獎彩金保證1億元，實際中獎獎號、派彩結果以台彩公布為準。中天新聞網 ・ 1 天前
大樂透開獎了！11/18中獎號碼出爐、大樂透直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。第114106期開獎重播請見下方。中獎號碼為09、43、24、10、08、23，特別號45。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
大樂透第114106期 頭獎槓龜
（中央社台北18日電）大樂透第114106期今晚開獎。中獎號碼為09、43、24、10、08、23，特別號45；派彩結果，頭獎槓龜。中央社 ・ 1 天前
日治珍貴織品再現 澎湖瓦硐雙祀展一睹百年涼傘旗真身
澎湖縣政府文化局與地方宮廟協力保存的百年文物成果，規劃串聯瓦硐村張氏家廟與南天廟，今年辦理「瓦硐雙祀：在香火裡尋找記憶」特展開幕。此計畫聚焦澎湖生活博物館主導修復的清道光神轎、大正甲子年吳文仁與子献涼傘旗，但涼傘旗卻裝盒展出，經民眾反映，南天廟主委張濬麟與文化局溝通，終於得見真身展出。自由時報 ・ 4 小時前
小小食神上菜 孩子手作「台南味」大集合
南市今（20）日在立人國小舉辦「來點 Tainan Vibe！」城鄉小食神食農教育交流會，打破傳統課堂框架，全市23所食農教育學校也齊聚一堂，讓偏鄉與市區學生在富信大飯店主廚指導下，一起交流溪北山海線與溪南府城的特色小吃，展現濃濃「台南味」。自由時報 ・ 4 小時前
新北鐵道馬拉松接力賽 限量1100支隊伍開放報名
生活中心／綜合報導新北市鐵道馬拉松接力賽，邁入第11屆，即將在明年4月19日開跑，總計開放1100支隊伍報名，而沿著鐵道設計接力路線，除了欣賞山海風光跟人文魅力，為了讓跑友來到雙溪、貢寮，有更深度鐵道體驗，特別和台鐵公司合作，推出「鐵道馬拉松週遊紀念券」，暢遊體驗在地鐵道旅跑風情。民視 ・ 4 小時前
光復鄉大馬村零傷亡！村長有功卻累倒開刀 手術結果曝光
即時中心／温芸萱報導花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創之際，光復鄉大馬村因提前撤離成功零傷亡，但長期投入救災的村長王梓安，近日因高燒不退被緊急送往花蓮慈濟醫院。醫師診斷為急性膽囊炎並合併肝臟發炎，昨（19）日晚手術順利完成，需住院觀察4至7天。花蓮縣議員魏嘉賢今（20）日探視，心疼表示王村長災後不眠不休；遠在國外的女兒更在社群發文，「大家都說爸爸是超人，可是他也會累」，盼上天保佑他早日康復。民視 ・ 1 小時前
吃早餐也「普發一萬」？這裡再抽iPhone 17 Pro 一早就吃爆漿生甜甜圈
普發一萬現金不夠？連鎖早午餐品牌Q Burger宣布加碼，APP訂餐會員將享「普發10,000點」限時活動，還能同步參加iPhone 17 Pro抽獎。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
每天慢跑30分鐘優點多 他不解「為何很多人動不起來？」網曝無奈
規律運動和飲食控制是維持體態的關鍵，有網友表示，很多人過了30歲之後身材快速走樣，對此原PO坦言十分不解「其實每天三十分鐘的慢跑，可以改善很多東西，為何動不起來？」掀起網友熱議。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 4 小時前
全民普發1萬商機爆發，台中金典酒店住房餐飲雙享優惠，尾牙春酒熱烈預訂中！
響應全民普發政策，台中金典酒店即日起至2026/6/30，推出「金典饗宴 領一萬元犒賞您的味蕾」限時活動，集結住宿、餐飲超值優惠，邀您體驗五星級尊榮美食與住宿饗宴。同時，大千電台 ・ 3 小時前
陳品安披綠袍劍指苗栗縣長之位 鍾東錦盼君子之爭「願景決勝負」
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導 為迎戰2026年地方選舉，民進黨19日召開選對會，徵召縣議員陳品安參選下屆苗栗縣長，對上尋求連任的現任縣長鍾東錦，待26日中執會確認後提名。鍾東錦今（20）回應，不管民進黨派誰出來，到了選舉的時候就是藍綠歸隊，雙方各自努力，而他也希望會是一場君子之爭，就苗栗建設的願景決勝負。 鍾東錦表示，現階段仍會以縣政為主，不管民...匯流新聞網 ・ 5 小時前
直降$811起！Mardi Mercredi、The North Face北面、KODAK柯達、MARITHÉ，超夯韓系單品特惠攻略
最近秋冬換季，你的衣櫃準備好了嗎？這次幫大家整理了八個超人氣的韓系品牌單品，從Mardi Mercredi、The North Face北面、MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD、WHO.A.U、KODAK柯達、到National Geographic國家地理，還有MUCENT，每一個都是近期超夯韓系品牌。這些單品即使隨便搭一件牛仔褲、休閒褲都能很有型。想讓秋冬穿搭既實用又有型，還能穿出滿滿韓系街頭風，這八款單品絕對是衣櫃必備。Yahoo好好買 ・ 10 小時前
威力彩頭獎保證2億！3生肖財星高照 有望一夜致富
威力彩今（20）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、馬、羊的人在這段期間財星高照，正財偏財都有不錯的收穫，甚至可能一夜致富。中天新聞網 ・ 6 小時前
2025交換禮物全攻略｜最新版人氣禮物推薦！烤焦Kitty、GD設計IP彩妝、脆友熱議「噴了中大獎」香氛...村上隆盲盒掛件明天開搶
不想讓交換禮物變成年度例行公事，想破頭卻又毫無靈感？「揪愛Mei」一次盤點2025最常被點名的年度話題好物，從3C配件、療癒香氛、辦公小物到實用又不失質感的居家選物，熱門送禮排行榜全入列，讓你穩坐交換禮物界的常勝軍。這次更貼心劃分成3大最常見的預算帶：500元以下、500～1000元、1000～1500元，隨手選也不怕出錯，一秒鎖定你的命定款交換禮物。Yahoo夯好物 ・ 2 小時前
超商搶冬季商機！冬季棉被下殺1折只賣500元不到
財經中心／陳致帆、賴文軒 台北報導天氣逐漸轉涼，氣溫下探1字頭，不少民眾都感受到變冷，因此各家超商不僅搶攻火鍋商機，甚至搬出保暖冬被要搶攻市場，有業者推出保暖的"石墨烯"水洗冬被，百貨公司一條都要3-4千起跳，不過超商直接下殺1折價，不用500元就能買到，另外還有超商推出法蘭絨冬被，也是八百有找，搶攻冬天的保暖商機！民視記者陳致帆：「來到超商，買民生用品結帳 真的好方便，不過現在架上居然還能買到冬季棉被」。打開被子抖一抖、甩一甩，氣溫逐漸轉涼，超商業者看準商機，推出石墨烯水洗冬被，原價3480元，現在只要1折價，不到500就能溫暖過冬。超商公關資深經理許宜茹：「我們有推出棉被送洗的一個服務，它現在是有做活動的，我們主力會看在棉被，跟一些生活備品整體的成長，因為棉被它的下殺價是非常優惠的，不過它在客單的成長，我們還是覺得非常有期待值」。用壞也不心疼，架上限量供應，還有送洗服務一應俱全。不過⋯超商業者推出法蘭絨和石墨烯材質棉被。（圖／民視財經網）另一家卡通圖案超吸睛，法蘭絨材質又毛又保暖，超商業者和知名ip合作，推出法蘭絨和石墨烯材質棉被，價格也是下殺千元有找。民眾：「還蠻划算的」。民眾：「(平常)會在網路購物買，我覺得很方便啊，而且超商的購物比較有品質的保障，那如果有問題的話，也可以跟超商這邊做反應，他們都會有售後服務，那如果網路的話，可能就比較沒有保障，而且收到的東西。可能也不知道去哪邊投訴，如果東西不好的話」。超商搶冬季商機。（圖／民視財經網）除了ok、7-11、全家超商也推出針織外套、圍巾、發熱衣等，搶攻保暖商機，超商從吃的火鍋，到穿得發熱衣、羽絨衣、到蓋的冬被，要搶百貨公司業績，深入民眾生活。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：超商搶冬季商機！冬季棉被下殺1折只賣500元不到 更多民視新聞報導北京呼籲避免前往日本助漲首爾機票銷量 南韓成中客最愛和碩金孫永擎電268元掛牌上市 童子賢讚:孫要比爺爺強傳台積電前資深副總帶走2奈米機密 高檢署介入調查民視財經網影音 ・ 1 天前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 5 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 10 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前