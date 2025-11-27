今彩539開獎了！11/27中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114287期開獎，中獎號碼為22、19、07、25、28，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
今彩539開獎直播
今彩539玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
今彩539玩法是1到39個號碼選5個號碼進行投注，一注50元，一周開六期。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎時，開獎單位將隨機開出五個號碼，這一組號碼就是該期今彩539的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的五個選號中，如有二個以上（含二個號碼）對中當期開出之五個號碼，即為中獎。
今彩539獎金有多少？如何分配？
今彩539獎金是固定賠率，彩金分配頭獎（5個號碼）固定8百萬元、貳獎（4個號碼）固定2萬元、參獎（3個號碼）固定300元、肆獎（兩個號碼）50元。
今彩539怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
其他人也在看
仙履蘭列瀕危植物 台灣人工培植出口成長
（中央社記者汪淑芬台北27日電）仙履蘭被國際列為瀕危野生植物，台灣目前有17家人工培植場，均通過農業部驗證，出口占比雖然極低，卻持續成長。農業部種苗改良繁殖場統計，去年出口值比2023年成長5%。中央社 ・ 7 小時前
銀白山海美炸！九份山城「芒花季」綻放 3大賞景點一次看
隨著冬季逐漸報到，新北市瑞芳區的九份山城再度迎來一年最夢幻的芒花季。自11月起，漫山遍野的五節芒仍在陽光照耀下閃爍銀白光芒，搭配東北角遼闊的海天景致，交織成季節限定的壯麗風景。除了老街的紅燈籠、茶館與山城風情外，冬日的九份更加靜謐浪漫，適合家庭安排輕鬆的親子戶外旅程，在山巒與海風吹拂下留下珍貴回憶。中天新聞網 ・ 4 小時前
議員籲崗山之眼蓋單線纜車 高閔琳:先改善公園空間後再努力
高市議員林志誠建議崗山之眼到阿公店森林公園間，可規劃單線纜車；高市觀光局長高閔琳答詢指出，會先改造崗山之眼現有環境後、再做努力。林志誠指出，崗山之眼設立後，人潮逐漸下滑，目前正在進行硬體改善，初步規劃2026初完工啟用；他建議市府參考日本景點作法，可於崗山之眼與阿公店森林公園間規劃單線纜車，相信可以自由時報 ・ 4 小時前
非洲豬瘟衝擊 北市非列管豬肉攤商已約40攤申請補助
台中非洲豬瘟疫情影響全台溫體豬攤商。今（27）日北市議員許淑華、陳怡君、洪婉臻、郭昭巖等議員到議會財政建設委員會，建議市府擴大認定受豬瘟衝擊的攤商補助資格，並建請產發局再加碼補助。市場處長黃宏光表示，非列管部分在議員積極爭取下，北市府予以造冊，協助攤商，申請時間到12月14日，目前有30、40攤來申自由時報 ・ 4 小時前
極端帳號嘲諷香港「宏福苑」大火 黃捷嚴正譴責：刻意離間台港情誼
香港新界大埔「宏福苑」大樓發生26日下午發生五級大火，猛烈火勢延燒社區多棟大樓，造成44人罹難、數十人受傷，包括總統賴清德、副總統蕭美琴都發聲致哀、為香港祈福，網路上卻出現不理性帳號刻意嘲諷，引發台港網友不滿。對此，民進黨立委、國會台港友好連線會長黃捷今（27）日表示，嚴正譴責極端的帳號刻意分化，「絕對不代表多數台灣人」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
對獎啦！「今彩539.39樂合彩.三星彩.四星彩」11/26獎號一次看
台彩今（26）晚開出今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩的中獎獎號，獎號依序為：．今彩539：07、13、26、28、34。．39樂合彩：07、13、26、28、34。．3星彩：353。．4星彩：7台視新聞網 ・ 23 小時前
清水高中與日本姐妹校相見歡 從教室到Podcast打造最接地氣交流日
新北市立清水高中師生熱誠迎接來自日本姐妹校、長野縣上田高校120位師生蒞校交流，清水高中校長賴來展向遠道而來的日本師生表達誠摯歡迎，賴來展表示，清水高中在疫情前即積極推動台日交流，如今重新啟動，更期待藉由入班上課、共餐與文化互動，讓學生真正走入彼此的校園生活。自由時報 ・ 4 小時前
邊牧差點淪為盤中飧！女子花錢買下救命 掃晶片才知牠有主人
根據《縱覽新聞》報導，這名仇姓女子表示，她近日花500元人民幣（約新台幣2210元）買下一隻即將被宰殺的邊境牧羊犬，當時她在鄰居裝修現場看到這隻狗狗被拴在一旁，詢問之下得知狗的去向竟然是「幾天後會被處理掉吃掉」，只因沒人願意再養。她聽聞後難以接受，當場決定掏錢將...CTWANT ・ 4 小時前
水雉爸守巢護4蛋 絕美生態照見證父愛！專家：買菱角就是支持水雉保育
買菱角就是支持水雉保育！為了替水雉打造一個舒適新家，今年5月農業部林業與自然保育署嘉義分署號召一群超熱血的志工，在嘉義水上鄉的九芎埤一起種下印度莕菜、菱角等浮葉植物。短短兩個月的時間，不僅形成約0.3公頃的大浮地，更成功吸引到2公1母的水雉入住，還留下1巢4顆蛋。對此嘉義分署表示，這已經證明復育方向是對的，明年會繼續把棲地升級，同時他們也呼籲大家，買菱角，就是支持水雉保育最直接的方式。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
玩交友軟體「男生聽到2字像發情」態度180度翻轉 妹子心累：不想再被當幻想對象
現代人經常使用交友軟體尋找對象，一名女網友近日發文抱怨，一些原本愛理不理的聊天對象，只要一知道她是空姐，態度馬上180度大轉變，積極到願意專程機場接送，彷彿聽到「空姐」2字突然發情，令她相當困擾。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
台鐵車廂瞬間白爆！男持滅火器亂噴 全員合力壓制送辦
（記者許皓庭／綜合報導）台鐵132次新自強號昨（26）日下午行經途中突發乘客失控事件，一名男子無故取用第9車廂 […]引新聞 ・ 4 小時前
年薪百萬也月光！高盛報告：40％高薪族存不到錢 3關鍵成月光族
月薪百萬卻仍存不到錢的現象正在全球蔓延！根據高盛最新報告，收入超過50萬美元的人中，高達40%自稱是月光族。台灣也有約420萬至450萬人處於月光狀態，40歲以下族群中近4成無法存錢。專家指出，這種現象主要源於生活方式通膨、消費習慣不當以及缺乏有效的理財規劃。理財專家建議應專款專用、持續投資、養成記帳習慣，並放大現在的選擇及用錢習慣，至少要有10%到20%的預算用於投資自己，學習第二、第三甚至第四技能，才能在未來創造更高的收入，遠離月光生活！TVBS新聞網 ・ 4 小時前
絞肉機女神意外爆蘿拉3年「天文數字」刷卡紀錄！ 引來蔡阿嘎親回：再請律師與您聯繫
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導百萬YouTube網紅蔡阿嘎自2024年與前員工蘿拉發生「AB合約背叛」風波，截至今（2025）年3月蘿拉僅透過法院強制執行與資...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
香港大火／「那是我家嗎...」宏福苑火海燒穿5棟樓 老伯披毛毯站封鎖線外顫抖：所有回憶全燒光
「我在找，那棟是不是我的家...」香港大埔宏福苑昨（26日）發生猛烈五級大火，火勢一路延燒至多棟住宅大樓，造成44人罹難、279人下落不明。現場居民在封鎖線外焦急守候，其中一名逾65歲的李姓住戶望著被烈焰吞噬的家園，只能無助嘆息多年文件與珍貴回憶全成灰燼。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
批操盤者惹議！吳怡農引「13寇」稱： 對錯誤不會保持沈默
[Newtalk新聞] 日前因為說出「操盤者」也沒有預料大罷免結果，引發挺罷者反彈，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農今(27)日表示，「我不怕攻擊，只要我們還有保持不同意見的空間」，民進黨在 2006-2007 年發生「十三寇」事件。當時，提倡改革的黨內人物，被保守派透過民嘴、媒體放話追殺，試圖封鎖不同的聲音。連蕭美琴副總統也被污衊為「中國琴」。 吳怡農說，這幾天他遭受許多攻擊，讓支持者與朋友感到難過。抱歉讓你擔心了。初選是政黨內部競爭的方式之一：提出願景、交換意見、爭取支持。一個鼓勵理性競爭的政黨，才能維持活力，才有進步的空間。「所以，請知道，我不怕攻擊，只要我們還有保持不同意見的空間」。 吳怡農說，民進黨在 2006-2007 年發生「十三寇」事件。當時，提倡改革的黨內人物，被保守派透過民嘴、媒體放話追殺，試圖封鎖不同的聲音。連蕭美琴副總統也被污衊為「中國琴」。 吳怡農說，桑坦亞納曾說：不記得歷史的人，注定要重蹈覆轍。每一次的選舉，都在檢驗政治人物，有沒有回應人民不同的期待；反映社會對國家的未來有沒有信心、有沒有不同的想像；特別在現在，當台灣面臨許多困難，考驗政黨願不願意追求新的路線。 吳新頭殼 ・ 4 小時前
今彩539第114286期 頭獎4注中獎
（中央社台北26日電）今彩539第114286期開獎，中獎號碼34、28、26、07、13；派彩結果，頭獎4注中獎，各得獎金新台幣600萬元。中央社 ・ 22 小時前
國際牌品牌日 | 指定商品 86 折 + 送豪禮！家電汰舊換新最高回饋$5,000，必買清單一次看
你是不是也到了年末該換機卻不知道從哪台開始？冰箱越來越吵、洗衣機洗不乾淨、電視畫質早就跟不上現在的水準？別擔心！Panasonic 國際牌品牌日 11/26 強勢登場，一次幫你從客廳升級到廚房，打造全新的智慧生活！Yahoo好好買 ・ 1 天前
影/暌違20年珍貴紀錄！石虎重現沙鹿鹿寮南溪 生態復育成功
在台中市沙鹿區的鹿寮南溪，林業及自然保育署於今年8月設置的自動相機捕捉到石虎的身影，這是該地區20年來首次記錄到石虎的存在。這一珍貴的影像不僅是對當地生態復育工作的肯定，也象徵著該溪流生態治理的顯著成效。中天新聞網 ・ 4 小時前
陳曉暴瘦10kg臉頰凹陷！遭狠酸「離婚後顏值崩塌」 背後辛酸真相曝光
大陸男星陳曉近日被發現暴瘦一圈，被外界狠酸「顏值崩塌」、「狀態暴跌」，甚至被狗仔猜測離婚後大受打擊。然而陳曉憔悴模樣其實是為新戲《大生意人》做的準備，他為詮釋角色的顛沛氣質，主動在醫療監護下減重10公斤，狼尾長髮與凹陷臉頰也都是戲劇設定。姊妹淘 ・ 4 小時前
紅色咖啡入侵？經濟部長龔明鑫：未禁止中資餐飲 代理模式也要查
針對近日市場熱議的中國連鎖品牌「瑞幸咖啡」是否將登台開店一事，經濟部長龔明鑫今（26）日接受媒體聯訪時表示，目前經濟部尚未接獲瑞幸咖啡提出來台設立分公司或子公司的正式申請，若未來有相關設立動作，將依法審查並密切關注資金來源及實際運作情形。他強調，儘管餐飲業並不屬於目前限制中資投資的產業項目，但相關業者仍須依法辦理申請程序。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前