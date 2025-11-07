今彩539開獎了！11/7中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114270期開獎，中獎號碼為37、27、30、22、32，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
今彩539開獎直播
今彩539玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
今彩539玩法是1到39個號碼選5個號碼進行投注，一注50元，一周開六期。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎時，開獎單位將隨機開出五個號碼，這一組號碼就是該期今彩539的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的五個選號中，如有二個以上（含二個號碼）對中當期開出之五個號碼，即為中獎。
今彩539獎金有多少？如何分配？
今彩539獎金是固定賠率，彩金分配頭獎（5個號碼）固定8百萬元、貳獎（4個號碼）固定2萬元、參獎（3個號碼）固定300元、肆獎（兩個號碼）50元。
今彩539怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
其他人也在看
大樂透開獎了！11/7中獎號碼出爐、大樂透直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。第114103期開獎重播請見下方。中獎號碼為22、33、11、41、32、04，特別號43實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
大樂透衝5.6億！ 命理師授「5大旺財法」 4生肖準備躺平
大樂透衝5.6億！ 命理師授「5大旺財法」 4生肖準備躺平EBC東森新聞 ・ 8 小時前
快訊／威力彩頭獎飆2億 11／06開獎號碼、怎麼玩一次看
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美年終購物旺季登場 銷售額可望首破1兆美元
MoneyDJ新聞 2025-11-07 12:49:30 李彥瑾 發佈歲末年終將至，美國零售業者摩拳擦掌，準備迎戰年度最重要的購物旺季。業界預測，今年年終購物檔期，美國零售商業績可望挑戰史上新高，突破1兆美元大關，不過在景氣放緩與通膨壓力影響下，整體成長動能恐略顯趨緩。 CNBC等外媒報導，全美零售業聯盟（National Retail Federation，NRF）11月6日公布最新預測，在內需動能持穩帶動下，今年11月1日至12月31日，全美零售銷售額預期將達1.1兆至1.2兆美元，為史上首度突破1兆美元門檻。 但NRF指出，年增率將放緩至3.7%至4.2%，略低於2024年的4.3%，主要受美國聯邦政府停擺、關稅政策反覆及通膨等因素干擾，消費者信心偏弱，影響購買意願。 美國感恩節訂在每年11月第四個星期四，今年日期為11月27日，隔天「黑色星期五」（Black Friday）代表耶誕購物季正式起跑，是美國零售業一年中最重視的促銷檔期，營業額通常占全年營收的20%。 美國密西根大學日前公布，10月美國消費者信心指數（Consumer Sentiment Index）終值為94.6Moneydj理財網 ・ 8 小時前
大樂透上看5.6億！ 專家點名「5生肖」：立冬悶聲發大財
大樂透上看5.6億！ 專家點名「5生肖」：立冬悶聲發大財EBC東森新聞 ・ 1 天前
資金卡位法說行情 創見股價緊鎖漲停
[NOWnews今日新聞]創見今年第三季獲利倍增，單季每股盈餘3.52元，改寫歷史單季新高，財報繳出亮眼成績，再加上今（7）日下午召開法說會，資金先行卡位，帶動創見股價直奔漲停，緊鎖148.5元，創下...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
男星因星座被誤會「不專一」 曝心聲：常受到傷害
張鶴曦認為雙魚座是一個大夢想家，心情總是波瀾起伏，內心也常有小劇場，但會是個浪漫主義者，透過無限的想像力，將自己營造成偶像劇的男主角。聊起最容易被誤解的特質，他認為是「愛情不專一」，對此他表示還沒認定對方前，雙魚座的確是好好先生的性格，常被誤解成對愛情不...CTWANT ・ 5 小時前
中經院長：應鼓勵健保財務改革 抓大放小降低政治衝擊
（中央社記者潘姿羽台北7日電）二代健保補充保費改革惹議，中經院院長連賢明表示，衛生福利部長石崇良願意面對健保財務改革，應好好鼓勵，他建議適當的提高年度結算的下限金額，並適度再提高單次扣繳的上限，抓大放小來降低改革的政治衝擊。中央社 ・ 7 小時前
玉晶光10月營收創同期第三高，估Q4可望優於去年同期
【財訊快報／記者戴海茜報導】玉晶光(3406)自結10月營收22.57億元，創歷史同期第三高，月減15.07%、年增14.3%；累計前10月營收為200.88億元、年增1.96%。玉晶光指出，第四季已非光學產業旺季，預估營運將較第三季減少，不過今年第四季需求仍旺盛，整體營運有望勝過去年同期。蘋果（Apple）新機iPhone 17的銷售表現優於預期，帶動光學供應鏈第三季、第四季營運表現，玉晶光今年切入潛望式鏡頭供應鏈，營運也見增溫。玉晶光指出，第四季已非旺季的高峰，所以預估單季營收會較第三季減少，不過今年第四季因需求仍旺盛，預期整季營收有機會較去年成長，但最後還是要看客戶拉貨的狀況。財訊快報 ・ 5 小時前
雲林「萬寶龍計畫」催生逾萬名新生兒 坐月子津貼將不延長
雲林縣受人口老化、外流影響，去年祭出為期2年的「萬寶龍計畫」，目前已催生1萬7百多名新生兒。民代今（7）日在議會定期會上詢問是否要延續。縣長張麗善表示，依據調查第三胎意願較低，正研議將第四胎獎勵金提前到第三胎發放，至於第一、二胎，考量縣府財政不足，可能回歸先前補助辦法，坐月子津貼將不再延長，相關辦法自由時報 ・ 5 小時前
美就業市場擔憂、政府停擺影響，美元面臨新一波下行壓力
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，在私營部門就業欠佳，另外感恩節假期臨近，政府停擺已開始影響美國國內出行的情形下，市場對美國勞動力市場出現裂痕以及政府停擺時間延長的擔憂加劇，美元指數可能面臨新一輪下跌。相較之下，亞洲和歐洲市場在外匯交易中更具吸引力。中國央行為人民幣提供支撐，而歐元匯率也在比7月底下跌時更高的水準上回穩。當前市場環境促使外匯交易員再次翻出「賣出美國」策略，初期重點是壓低美元。有觀點認為，股票可能在第一階段被排除在外，美國國債也可能因聯準會降息預期升溫而在初期受益。但如果美國政府停擺持續至12月，一切都將變得難以預測。財訊快報 ・ 5 小時前
非洲豬瘟專案報告 綠批市長拒不認錯 藍批中央邊境破防
台中市長盧秀燕7日赴議會針對非洲豬瘟事件處理經過進行專案報告，民進黨議員質疑盧秀燕拒不承認做錯事，道歉是假的。國民黨議員則認為中央政府一再強調邊境防線是防疫的第一道關卡，但這道防線近來屢次出現破防，所幸市府處理及時。國民黨市議員黃馨慧表示，從萊豬開始，中央政府一再強調邊境防線是防疫的第一道關卡，但這道防線近來屢次出現破防，台灣每年進口的農畜產品、食品及相關原料種類與數量龐大。然而在海關查驗與防檢機制中，抽驗比例卻長期偏低，某些高風險類別甚至僅達1%到2%。這樣的比例，對應目前高風險疫情與食品安全挑戰，顯然不足以有效防堵潛在風險，導致邊境防疫屢次出現破口。不過，民進黨議員林德宇質疑，市長到現在是還不承認有做錯事，昨天的道歉、剛剛的道歉，市長都只有說「做得不夠好」，既然沒有做錯農業局長、環保局長、動保處長為何要下台？民進黨市議員黃守達強調，正是因為盧秀燕面對危機時，態度傲慢、 不夠謙卑，台中市的防疫才會破綻連連。市長一直強調台中市是第一時間主動送驗，但事實上，市府當時送驗並未要求檢驗非洲豬瘟，是由中央獸醫所黃有良副研究員主動提出加驗，才得以及早發現非洲豬瘟。民進黨市議員陳雅惠則說，台中非洲台灣好新聞 ・ 5 小時前
鳳凰颱風逼近 台電雲林超前部署防災戰線 全力守護家園供電安全
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象署今（7）日指出，颱風強度有進一步增強為中度的趨勢，互傳媒 ・ 5 小時前
郭書瑤嫁了！春風半年前一句話「我照顧你」讓她含淚點頭
郭書瑤（瑤瑤）嫁入新東家混血兒娛樂，成為好友玖壹壹春風的新師妹！ 今（7日）舉辦加盟記者會，受訪提到約莫半年前，那時候她與前東家合約剛到期，又因管理費糾紛陷入低潮被住戶投訴為「惡鄰」，瑤瑤一度哽咽，強忍淚水說：「那時候春風一通電話來...他說去他公司『我照顧你』。」讓她心情平靜許多。鏡報 ・ 7 小時前
【普發一萬】940萬人線上登記選哪家銀行最划算？元大銀最高加碼11萬 15家銀行優惠一表看
普發一萬今（11月5日）上午8點準時開放分流登記，最快11月12日即可領到錢，往年採登記入帳的比例最高，高達四成之多，以2356萬人可領來估算，高達940萬人可能直接登記，各銀行也對此提出加碼優惠，《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，包括免抽獎解3任務可多領800元刷卡金或是抽最高11萬元現金、抽10萬輝達投資金等，但也有不少限制，有些要先領券，更要留意活動時間，民眾做好功課可以最高一次帶12萬元回家。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前
普發一萬元怎麼「嗶」最划算？LINE Pay最高30%回饋、iPASS一卡通等優惠一次看
行政院普發一萬元已於11月5日起開放分流登記。台灣多家電子支付平台與銀行已搶先推出一系列回饋活動，鼓勵民眾將現金存入帳戶並於指定通路使用，享受「放大」效益。《Yahoo股市》整理各大支付平台回饋重點，包括LINE Pay、iPASS一卡通、全盈支付與全支付，涵蓋餐飲、旅遊、交通及繳稅等多元場景，最高可享30%回饋。Yahoo奇摩股市 ・ 3 天前
限時3折起！LV、LOEWE、CELINE、FENDI 快閃價太心動，雙11完整優惠攻略偷偷告訴你
LVMH集團品牌日下殺3折起，限時超特惠入手精品包，甚至一省就省快4萬，這波優惠真的太強了。包含話題不斷的LV經典老花、CELINE凱旋門包、LOEWE Puzzle與Pebble系列、FENDI Baguette等熱門款式。這些包不只是在時尚圈有地位，更是許多名人私服愛用的真實入坑包。從可甜可鹽的迷你包，到實用度滿分的托特包與長夾，每一款都能展現不同的風格魅力。Yahoo好好買 ・ 1 天前
普發一萬怎麼領最賺？八大公股銀加碼抽iPhone 17、送刷卡金 優惠看這裡
政府「全民+1 政府相挺」普發現金登記入帳將於本周三（5日）開放網路登記，財政部所屬公股銀行積極響應，就登記入帳及ATM領現者，推出多項限時優惠活動，包括現金、刷卡金、iPhone手機及台灣pay紅利點數等抽獎機會，部分銀行更提供申辦數位帳戶加碼優惠。Yahoo奇摩股市 ・ 4 天前
雙11必買暖冬神器Top 10：超夯暖手寶、按摩眼罩、泡腳機限時優惠 年末交換禮物清單｜揪愛Mei推好物
雙11購物節起跑，「揪愛Mei」小編身為精打細算的購物魔人，強烈建議大家趁年度最優惠檔期入手，提早準備好聖誕交換禮物、跨年抵抗寒流的小物。隨著立冬天氣漸轉涼，「揪愛Mei」幫大家整理了多家平台的暖冬實用小物，省去你自己一一比價的時間，價格親民且功能到位，像是辦公桌上的暖杯墊、女孩最愛的暖宮袋，全身放鬆的電熱毯以及眼部按摩器等，送禮自用皆可，趁雙11入手最划算，快來看看今年冬天最值得入手的暖心好物有哪些吧！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
行李箱推薦、雙11撿便宜！American Tourister瘋降5折起、Deseno買2送11超狂、胖胖箱下殺4折...行李箱／前開式行李箱／5輪行李箱推薦
年末出遊機會多，聖誕跨年假期預備備...趁著一年一度的雙11優惠，正好可以撿便宜！旅遊起手式就是準備好一咖時髦又實用的行李箱，陪你跑遍世界各地！經常旅行的小編，不只為大家開箱現在最流行的「前開行李箱/上掀式行李箱」，同時也整理了許多行李箱優惠讓大家下好離手，無論是一家大小出遊，或是爆買一波也不怕！早買早享受！這篇再同場加映其他超人氣的話題行李箱，像是可客製化的CASETiFY Travel行李箱、容量大升級的胖胖箱、載重更好推的5輪行李箱、幽默到不行的凹痕撞擊箱等等，這些到底在紅什麼？快來一起看看小編開箱和網友爆好評的行李箱有哪些吧！Yahoo精選購 ・ 1 天前