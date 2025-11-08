今彩539開獎了！11/8中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114271期開獎，中獎號碼為34、07、08、26、09，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
今彩539開獎直播
今彩539玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
今彩539玩法是1到39個號碼選5個號碼進行投注，一注50元，一周開六期。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎時，開獎單位將隨機開出五個號碼，這一組號碼就是該期今彩539的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的五個選號中，如有二個以上（含二個號碼）對中當期開出之五個號碼，即為中獎。
今彩539獎金有多少？如何分配？
今彩539獎金是固定賠率，彩金分配頭獎（5個號碼）固定8百萬元、貳獎（4個號碼）固定2萬元、參獎（3個號碼）固定300元、肆獎（兩個號碼）50元。
今彩539怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
其他人也在看
派彩結果出爐！ 今彩539貳獎開出275組、每注可得2萬元
台彩今（8）日開出今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩獎號。晚間派彩結果出爐，頭獎槓龜無人中獎；貳獎則開出275組，每注獎金2萬元。今彩539貳獎開出275注。圖／翻攝自台彩官網派彩結果及中獎號碼以台視新聞網 ・ 18 小時前
不敢住了！裝潢工人觸電身亡「婚房慘變凶宅」 屋主怒求償220萬
根據陸媒《極目新聞》報導，湖北黃石市黃石港區人民法院日前審結一起特殊財產糾紛案。事件發生於2023年5月，王男與某裝潢公司簽訂裝修合約，計畫將其在黃石購置的新房裝修成婚房。依合約規定，施工方須嚴格遵守安全規範，確保施工安全；然而該公司分包防水工程給一家公司，由...CTWANT ・ 1 天前
12生肖本周運勢 屬虎者鴻運當頭、屬鼠者小心荷包
(一) 鼠工作：本周運勢疲弱，強弱拉扯，相對付出要更辛苦，天下沒有白吃的午餐。暫時不宜推新方案，應酬錢財花的凶。愛情：老婆的情緒好壞，連帶影響你的生理反應。心情好，願意一起同家人分享，否則，常常藉口加班工作。 健康：天氣轉冷，經常出差的你很難帶到適合的衣...CTWANT ・ 5 小時前
立冬過後迎好運！4生肖貴人相助 財源滾滾來
立冬過後迎好運！4生肖貴人相助 財源滾滾來EBC東森新聞 ・ 19 小時前
【公告】宏璟董事會通過對財團法人日月光環保永續基金會捐贈事宜
日 期：2025年11月07日公司名稱：宏璟(2527)主 旨：宏璟董事會通過對財團法人日月光環保永續基金會捐贈事宜發言人：簡文祥說 明：1.事實發生日:114/11/072.捐贈原由:為響應淨零排碳及減緩氣候變遷衝擊等議題，捐贈財團法人日月光環保永續基金會，贊助該基金會工作計畫執行之需。3.捐贈金額:新台幣20萬元整。4.受贈對象:財團法人日月光環保永續基金會5.與公司關係:本公司之關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無中央社財經 ・ 1 天前
慶賀溫體豬肉回來了！吳誠文開直播吃豬
非洲豬瘟嚴格疫調終結，農業部宣布7日凌晨0時起，全國恢復拍賣、屠宰及屠體運輸。農業部7日表示，首日交易秩序平穩、監測無異常，全國肉品市場處市場拍賣交，並依照議定頭數秩序出豬，目前毛豬拍賣價格區間約在每公斤96元至110元之間，平均約103.01元，毛豬拍賣價格尚平穩。中時財經即時 ・ 1 天前
黃仁勳真的累了！奔波3周「準備回家」親曝下次來台時間
台積電今日在新竹縣舉行運動會，輝達創辦人暨執行長黃仁勳特別到場支持。黃仁勳受訪時表示已經出差3個禮拜，所以現在要快回家，並透露他將在農曆新年時會再度來台。中天新聞網 ・ 1 天前
資本市場服務團攜手富邦證券 助力企業成功邁向資本市場
櫃買中心、臺灣證券交易所共同成立「資本市場服務團」，推動臺灣資本市場發展與升級，並以建構「亞洲資產管理中心」為目標。服務團日前攜手富邦證券舉辦「114年度推動優質企業邁入資本市場座談會」，提供不同規模企業一站式資本市場服務，協助企業快速掌握資本市場多元助益。櫃買中心上櫃審查部曾文正經理致詞時表示，櫃買中心係具備股債雙引擎發展的交易所，在股票市場部分，涵蓋專為微型企業設計的創櫃板、作為主板預備市場的興櫃，以及主板上櫃三大板塊的多層次資本市場，能滿足不同發展階段與營運規模的中小微企業多元籌資需求，不僅如此，股票的成交值週轉率常年在世界交易所聯合會(WFE)70多個會員交易所中位居前三名，掛牌公司的平均本益比約34，均表現相當亮眼；在債券市場部分，債券月成交值在WFE的排名亦是 ...台灣新生報 ・ 1 天前
國台辦副主任：「十五五」時期續完善兩岸融合發展政策 盼兩岸互聯網產業深化合作
國台辦副主任吳璽8日表示，「十五五」時期，「人工智能＋」將賦能千行百業，新興科技將給兩岸青年創業創新帶來巨大機遇。陸方將秉持兩岸一家親理念，不斷完善兩岸融合發展的政策措施，為台灣青年、台商到大陸發展創造更好的條件，希望兩岸互聯網業界抓住機遇，深化合作中時財經即時 ・ 1 天前
台灣豬回歸！台中米其林肉丸店停業10多天 拉開鐵門營業
「停了十幾天，今天才開門」，歷經非洲豬瘟防疫期15天「禁宰、禁運」令，台中中區茂川肉丸今天重新開業，附近的丁山肉丸則賣了10多天「素料香菇豆包」肉丸，孫老闆說，素肉丸比較少人吃，生意掉了近5成，「台中豬（肉）回來了，客人都很開心。」台中第二市場茂川肉丸開業104年，從2020年起蟬聯3年米其林餐盤推自由時報 ・ 23 小時前
鳳凰颱風風雨最大時刻曝 14縣市暴風圈侵襲率破5成
鳳凰颱風風雨最大時刻曝 14縣市暴風圈侵襲率破5成EBC東森新聞 ・ 1 天前
影帝轉行了？張震街頭狂奔「遭誤認是同業」嚇傻：差點幫我報警
金馬影帝的張震今年再以電影《幸福之路》角逐本屆金馬最佳男主角，片中他詮釋異鄉打拼的華人底層人生，拍攝過程全於紐約街頭實景完成，寫實氛圍濃厚。張震受訪時回憶，去年12月至今年1月在紐約拍攝時氣溫驟降、大雪紛飛，直呼「比想像中還冷」，甚至還被當地外送員誤認成同業。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
玉井警分局 監 警 環 聯合稽查 強力取締改裝噪音車輛
【民眾網編輯方笙楠臺南報導】為強化交通安全並防制危險駕駛行為，玉井分局於11月8日結合臺南市政府環境保護局、麻 […]民眾日報 ・ 23 小時前
防颱！ 遊艇吊掛上岸、蚵棚拉進港 蓮霧農挫咧等
防颱！ 遊艇吊掛上岸、蚵棚拉進港 蓮霧農挫咧等EBC東森新聞 ・ 23 小時前
快訊／連15摃才好賺！下期大樂透近5年最肥一池 11/11頭獎6.2億
大樂透本期（11/7）頭獎再度摃龜，已連15期未開出。台彩預估下期（11/11）銷售量可達2.4～2.6億元，頭獎累積金額上看6.2億元，刷新近5年新高。隨著獎池放大，下一期可望買氣回溫，彩券行晚間時段可望湧現「抱團集資」回流潮，市場關注是否一舉終結連摃趨勢，或讓獎金繼續滾大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大樂透開獎了！11/7中獎號碼出爐、大樂透直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。第114103期開獎重播請見下方。中獎號碼為22、33、11、41、32、04，特別號43實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前