今彩539 12/12開獎 中獎號碼20:30開獎直播看這篇
今彩539第114300期即將開獎，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎，民眾可以在三立全民i彩券上收看開獎直播，或可點進台灣彩券官網確認各期獎號與開獎結果。
今彩539開獎直播
今彩539玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
今彩539玩法是1到39個號碼選5個號碼進行投注，一注50元，一周開六期。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎時，開獎單位將隨機開出五個號碼，這一組號碼就是該期今彩539的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的五個選號中，如有二個以上（含二個號碼）對中當期開出之五個號碼，即為中獎。
今彩539獎金有多少？如何分配？
今彩539獎金是固定賠率，彩金分配頭獎（5個號碼）固定8百萬元、貳獎（4個號碼）固定2萬元、參獎（3個號碼）固定300元、肆獎（兩個號碼）50元。
今彩539怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
其他人也在看
快訊／威力彩頭獎飆2億 12／11開獎號碼、怎麼玩一次看
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
大樂透12/12開獎 中獎號碼20:30開獎直播看這篇
大樂透第114113期即將開獎，大樂透於每周二、五晚上8時30分固定開獎，民眾可以在三立全民i彩券上收看開獎直播，或可點進台灣彩券官網確認各期獎號與開獎結果。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 發起對話
今彩539頭獎1注中獎！獎落這縣市 威力彩續槓
今彩539今（11）日獎號開出02、06、17、25、26，派彩結果出爐，8百萬頭獎1注中獎，從新北市三重區忠孝路二段138號「天天中大獎彩券行」開出，貳獎開出207注，每注獎金2萬。威力彩本期頭獎、台視新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
影／加州氣爆6傷！房屋解體瞬間畫面曝光
[NOWnews今日新聞]美國加州舊金山灣區，當地時間11日發生民宅氣爆案，造成6人受傷。一段對面鄰居監視器捕捉到的驚悚影片顯示，事發民宅突然爆炸解體，大量碎片、木條被噴射到空中，濃煙滾滾。根據《美聯...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 發起對話
21世紀不動產2025店東長大會登場 聚焦「聚變領域」燃動品牌核能量
（記者許皓庭／綜合報導）面對房市高檔盤整與數位浪潮的雙重挑戰，全球最大房仲品牌21世紀不動產，日前舉辦「202 […]引新聞 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
馬祖母語研究者陳高志辭世 文化部將頒旌揚狀 (圖)
馬祖母語研究者陳高志11日辭世，享壽74歲。陳高志畢生奉獻馬祖語的推行及保護工作，文化部將頒發旌揚狀予以表揚。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
聖誕氛圍滿點！南韓百貨燈光秀＋市集美食 成熱門打卡點
聖誕節腳步近了，南韓街頭洋溢節慶氛圍，各大百貨祭出燈光秀、聖誕市集人潮不斷，成為拍照熱門打卡點。餐飲業者也搶攻聖誕商機，有連鎖冰淇淋店推出與迪士尼最新動畫的聯名蛋糕，節慶商戰火熱開打。來自TVBS新聞合作夥伴-YonhapnewsTV的報導。TVBS新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
新北全國青年景觀競賽 嘉大〈游歷在目〉奪冠獎金10萬元
2025第7屆全國青年景觀競賽12日公布得獎名單，在新莊福慧都會公園熱鬧登場，新北市副市長劉和然頒發獎座與獎金，鼓勵投入景觀領域的青年創作者，今年競圖組由東海大學景觀系孫鈺晴、陳卉榆作品〈竹宰新莊〉奪下首獎，獲得2萬元獎金；設計施作組國立嘉義大學景觀學系〈游歷在目〉拿下冠軍，獲得10萬元獎金。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
國際無校園大學師生受邀訪台 走訪花東原民部落 (圖)
國際知名的無校園大學Minerva University（密涅瓦大學）師生應邀訪台，展開為期3天的「花東原民部落訪學」。東元基金會12日表示，透過跨文化訪學計畫，期待能讓世界走進部落，也讓部落走向世界。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
強化聊天安全！LINE推「偵測可疑網站」新功能
為提升用戶聊天安全，LINE推出全新安全功能「偵測可疑網站」，當聊天室出現曾被檢舉的可疑網址時，系統會自動跳出警告提示。此功能適用於iPhone與Android雙平台，用戶需更新至LINE 15.20.0以上版本，並手動開啟才能使用。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
中捷藍線高架首件工程亮相 台中港至童醫院！BC11標公開閱覽
【記者鮮明／台中報導】台中捷運藍線建設計畫持續推進，繼龍井機廠統包標順利啟動後，今（12）日路線段第一區段標的「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」，已於今日至12月16日辦理採購公開閱覽。此案作為藍線高架段的首發工程，象徵捷運建設由後勤機廠邁向主線路網，市府廣邀國內外優質營造廠商踴躍參與，共同打造台中交通新動脈。壹蘋新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
國光客運朝馬站年底搬遷！桃園機場到台中票價調漲9%至11%
國光客運近日宣布，從桃園機場到台中或朝馬路線票價將上漲，漲幅介於9%至11%，且朝馬站將停止營運。國光客運回應，漲價是因應成本上升，但仍未達到公路局核定的票價上限。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
威力彩連12期槓龜！頭獎上看2.2億元 最新獎號出爐
威力彩第114000099期的開獎號碼於12月11日晚間正式揭曉，頭獎連續12期未送出，頭獎上看2.2億元。今天的中獎號碼為05、06、11、15、22、37，第二區中獎號碼為07。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
減肥只要少吃多動就好？營養師曝常見4大壞習慣：不改就下輩子再瘦
現代人愛吃美食，也因此瘦身減重成為人生必要課題，但減肥不是只有少吃多動而已，如果不改掉其他壞習慣的話，想變瘦真的很難。營養師李婉萍在臉書透露幾個現代人很常出現的壞習慣，包括熬夜、吃錯碳水化合物、飲食順序錯誤、不運動，認為如果不改變這些壞習慣，想要減肥真的難上加難。聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
伊拉克復生產+俄烏戰爭現曙光！下週汽、柴油最高估降0.3元
根據中油的浮動油價調整機制，在國際油價下跌影響下，預估下週台灣的汽油與柴油零售價格將再次下調，降幅約在每公升0.2至0.3元。中油截至12月11日的調價指標顯示，7D3B週均價已降至62.73美元，較上週的63.93美元下跌了1.2美元，而新台幣對美元的匯率則升值至31.223元。這些變化共同促使下週油價出現下修。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
告五人投身公益「寒冬獻暖流行動」 自掏腰包買555杯飲料致贈白衣天使
告五人12日現身代言的手搖茶飲，支持他們發起的公益計劃，告五人現場也霸氣宣布要買 555 杯飲料，全數致贈給馬偕醫院的白衣天使們！更自掏腰包加碼再買100杯飲料，給今天到場的哈瓜們。Yahoo娛樂訊息 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
煙火別看錯棟! 台北天空塔跑馬燈「他→才是101」
財經中心／陳孟暄 葉晏昇 台北報導即將迎接2026年，享譽全球的台北101跨年煙火秀，每年都吸引大批民眾朝聖，但連續2年有民眾把信義區的台北天空塔，誤認為台北101，導致煙火秀拍照失誤，為了避免今年又重演這樣的狀況，台北天空塔點燈自我介紹，還貼心畫箭頭提醒，右邊才是台北101。民視財經網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
基隆河油汙案！誠將公司疑「偷排油廢水」5人遭檢警羈押
[Newtalk新聞] 基隆上月27日發生自來水油汙染事件，影響基隆及新北汐止超過18萬戶用水。檢警追查鎖定「將誠公司」，10日動員搜索公司帶回涉案人員。今日基隆地院召開羈押庭，裁定5人羈押禁見。 基隆河上月底發生自來水油汙染事件，檢警追查後鎖定位於基隆暖暖區世界貨櫃廠區內的「將誠公司」涉嫌將廢污油水偷排進基隆河，10日清晨動員搜索公司及相關處所，拘提、約談游姓負責人等8人到案。經複訊後，檢方認定游姓負責人與4名員工因違反《廢棄物清理法》，且有串供及湮滅證據之虞，已向法院聲請羈押禁見；另2名司機分別以5萬元交保，另有1人請回。 檢方調查，將誠公司雖為合法登記的事業廢棄物處理業者，理應依規定將收受的廢油送至桃園觀音指定工廠付費處理，進行回收利用，但將誠公司疑為節省成本，將於台中港貨輪收取的廢油儲存在油罐車內後，直接偷排至源遠路102巷的碇內大排，最終流入基隆河，造成大面積污染。汙水也因此被自來水公司抽取，影響基隆、新北等地區。 據了解，基隆市環保局和環境部在追查汙染源過程中，至少查獲3起廠商偷排廢油及污染物，包含正方倉儲及盛星動力公司，分別裁罰60萬及100萬元。兩家公司雖有偷排行為，但新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
大樂透頭獎衝1.9億！3生肖獲財神庇佑 意外之財不斷
大樂透今（12）日晚間開獎，頭獎上看1.9億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、龍、馬的人在這段期間受財神庇佑，財富機遇不斷找上門，有望實現財富飆升。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
雙12環保杯/保溫瓶推薦、交換禮物必買： 史努比聯名款、樂扣樂扣吸管杯、WOKY買1送1手刀搶｜GD、舒華也在用的是這家！聖誕限定色「草莓枴杖糖」Q爆了
進入冬季，又到了喝熱飲的季節！使用環保杯不只能減少垃圾產生，同時也降低塑化劑遇熱溶出的風險，愛地球同時顧健康，在連鎖店家還能退5~10元。快趁雙12購物節推出買1送1、超殺特價，還有輸碼現折等眾多優惠...趕快手刀下單去！Yahoo精選購 ・ 1 天前 ・ 發起對話