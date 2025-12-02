今彩539開獎了！12/2中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114291期開獎，中獎號碼為05、13、29、08、02，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
今彩539開獎直播
今彩539玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
今彩539玩法是1到39個號碼選5個號碼進行投注，一注50元，一周開六期。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎時，開獎單位將隨機開出五個號碼，這一組號碼就是該期今彩539的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的五個選號中，如有二個以上（含二個號碼）對中當期開出之五個號碼，即為中獎。
今彩539獎金有多少？如何分配？
今彩539獎金是固定賠率，彩金分配頭獎（5個號碼）固定8百萬元、貳獎（4個號碼）固定2萬元、參獎（3個號碼）固定300元、肆獎（兩個號碼）50元。
今彩539怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
其他人也在看
台彩新推出刮刮樂 「鈔票一把抓」6個頭獎300萬元
歲末迎財氣，台灣彩券2日推出全新刮刮樂 「鈔票一把抓」，每張 300 元，票面以大把鈔票從寶箱溢出象徵好運到手。本款遊戲共設 6 個 300 萬頭獎、超過 226 萬個獎項、總獎金逾 11 億元，最高 15 次中獎機會，適合聚餐與派對時當作禮物，分享好彩頭。中時財經即時 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
周一開獎 勁球獎金上看7.4億元 今年第3高
11月30日晚上勁球樂透(Powerball)開獎，頭彩得主再度從缺，下次開獎日期是12月1日(周一)，頭獎彩金上看7....世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發起對話
大樂透12/2開獎 中獎號碼20:30開獎直播看這篇
大樂透第114110期即將開獎，大樂透於每周二、五晚上8時30分固定開獎，民眾可以在三立全民i彩券上收看開獎直播，或可點進台灣彩券官網確認各期獎號與開獎結果。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 發起對話
2025聖誕倒數月曆推薦：LUSH、Jo Malone、DIOR、Nespresso…最有儀式感的交換禮物 這幾款堪稱「神仙打架」！
一年一度的聖誕節即將到來，說到最有儀式感的節慶小物，倒數月曆肯定名列其中。無論是拿來當作交換禮物，或是自己收藏都十分值得入手。今年的倒數月曆陣容堅強，「揪愛Mei」小編精選8款話題爆棚的倒數月曆，從顧好顏值的美妝保養、療癒身心的香氛沐浴，再到冬日暖心的咖啡茶飲等，每一組都是顏值與價值雙雙爆棚的夢幻清單！Yahoo夯好物 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
威力彩頭獎保證2億！3生肖獲財神眷顧 意外之財不斷
威力彩今（1）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、虎、龍的人12月初會獲得財神眷顧，意外之財不斷，財富迅速累積。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
黃金漲勢洶洶！12/2一日限時品牌日搶進價黃金，買黃金送黃金，金條、金豆最高回饋18%
黃金今年再度站上強勢浪頭！隨著市場押注聯準會 12 月可能啟動降息，全球資金湧向抗通膨資產，黃金、白銀價格持續攀升，而 AI 時代高耗能數據中心帶來的中期寬鬆預期，更被專家視為推動金銀維持高位甚至再創新高的關鍵力量，不少聰明消費者已開始尋找能「買到低點」的實惠黃金。Yahoo好好買 ・ 10 小時前 ・ 1
冷到要下雪！今入夜東北季風增強 北部濕冷低溫下探14度
今日（12/2）白天溫暖舒適，不過入夜後東北季風增強，迎風面北台灣雨勢將增大，溫度也將開始下降；明日（12/3）起冷空氣抵達，西半部低溫下探14度，中部以北超過3,500公尺以上高山可能降雪。氣象專家林得恩提醒，明晚至週四（12/4）清晨是這波降溫最顯著的時段，提醒民眾做好保暖，避免著涼。太報 ・ 12 小時前 ・ 1
中壢警暖心協助迷途長者返家 提醒寒流將至多關心家中長輩
近日氣溫逐漸降低，天氣轉涼，家中有長者的民眾，務必注意長者安全及保暖。中壢警分局龍興派出所於日前上午10時許，接獲中山東路上中壢社會1號住宅的熱心保全人員報案，表示有一名疑似迷途的長者需要協助，員警旋即趕赴現場。巡佐邱垂政、警員郭彥麟、洪渝勛到場發現，這位81歲呂伯伯情緒不安、喃喃念著「我要回家」，疑似失智症狀突發，員警趕忙安撫關懷，但過程中發現呂伯伯重聽，除了無法與員警溝通，也不能清楚表達自身狀況。員警正一籌莫展之際，注意到伯伯胸前掛有「敬老愛心卡」，順利得知他的身分，除了聯絡家屬，同時也先將伯伯帶回派出所休息，並提供溫水與座椅安撫情緒。家屬接獲通知後趕抵派出所，對警方的及時協助表達由衷感謝，他們發現呂伯伯不見後就找得焦頭爛額，直到接獲警方電話才放下心中大石，直說：「多虧警方幫忙，真的太感謝了。」中壢警分局長林鼎泰表示，寒流即將來襲，長者體力易衰退，加上失智症狀不穩定，迷途風險相對提高，提醒家屬務必多加留意。家中如有年邁或易迷途長輩，可考慮佩戴防走失手環、協尋手鍊或智慧定位裝置，同時可至分局偵查隊辦理指紋建檔，以利迷途時警方迅速查識身分、協助返家。也呼籲，若民眾於路邊發現疑似迷途長者台灣好新聞 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
台灣高鐵通訊異常影響4班次 鐵道局要求提說明
（中央社記者余曉涵台北2日電）台灣高鐵今天上午發生通訊異常1.5小時，在10時49分修復，統計共造成4班次誤點超過30分鐘以上，影響約2000人。主管機關交通部鐵道局說，將依法要求高鐵提出異常事件說明。中央社 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
國內流感將升溫、日韓疫情嚴峻 兩類高風險族群快打疫苗
台灣流感疫情已連續8週下降，疾管署今天(2日)預估這1、2週疫情便會開始升溫，且日本、韓國流感疫情嚴峻，隨著年末聚會、出國旅遊頻繁，疾管署建議年長者與具潛在疾病兩類高風險族群盡快接種疫苗，以獲得完整保護力。 國內流感疫情持續降溫，疾管署2日公布最新統計，上週類流感門急診就診共8萬7,162人次，與前一週相比持平；不過，重症、死亡病例仍多，上週新增24例重症、9例死亡，大多具慢性病史，9成以上未接種本季流感疫苗。在死亡個案中，出現本流感季年紀最小死亡個案，為北部5歲女童，無慢性病或潛在病史，未接種本季流感疫苗，因發燒、腹痛、嘔吐、全身痙攣等症狀就醫檢查發現肺炎，併發腦炎與心肌炎，入住加護病房，使用葉克膜治療，最後仍因急性壞死性腦病變造成心肺衰竭致死。 疾管署發言人林明誠表示，先前這波流感疫情自9月底達高點後一路下滑，已連續8週下降，上週則持平，疫情應該不會再下探。隨著本週氣溫降低，預估下一波流感疫情將在未來1、2週緩步上升，12月中旬明顯升溫，在農曆春節前後達高峰。隨著年末聚會活動頻繁，疾病傳播風險升高，他呼籲年長者與具潛在疾病兩大類高風險族群應盡快接種疫苗。他說：『(原音)再來會有寒假中央廣播電台 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
柯文哲聲請公開播送辯論程序了！ 台北地院獲准了
北院指出，聲請人依法院組織法第90條第3項聲請就本案言詞辯論及裁判之宣示所為之錄音、錄影公開播送。本院審酌本案涉及重大公共利益，復為社會矚目之案件，公開播送尚無妨害國家安全、公共秩序、善良風俗，或對程序參與人及他人生命、身體、隱私、營業秘密或其他權益造成損害...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 發起對話
命中帶財！「3星座」越老越旺 晚年無憂無慮
命中帶財！《搜狐網》運勢專欄分析，金牛座、獅子座、天蠍座這三個星座天生命格帶財星，充滿富貴能量，且隨著年齡增長，福氣與財運愈發旺盛。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
Logitech G合作WeMo推出「電競騎士任務」，活動送李珠珢與冼迪琦周邊
全球電競周邊領導品牌 Logitech G 首次攜手共享移動領導品牌 WeMo 推出期間限定「電競騎士任務」，即日起至 12/31 期間邀請民眾擔任城市玩家展開街頭城市尋「禮」，完成即有機會獲得 Logitech 雙品牌代言人李珠珢與 LOGI PLAY 形象大使冼迪琦（小迪）限量開廂禮、珠珠大鼠墊和小迪簽名寫真。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 30
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 55
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 111
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 5
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 62
中職》高志綱遭爆與網紅林倪安婚外情 獅隊：若違隊規最重開除
統一獅教練高志綱遭爆料婚外情，社群平台Threads上，日前有帳戶以多篇貼文與疑似私訊截圖對話內容，指控知名網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中就包括高志綱。爆料者自今年5月起多次暗指「第三者」介入婚姻，11月28日更發文直指「林倪安是高志綱的小三」。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 58